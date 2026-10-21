María Alejandra Marín saca conclusiones del sufrido debut de Alianza Lima: “Somos el rival a vencer, la presión la tenemos nosotras”

Durante una entrevista en el programa Puro Voley, la jugadora María Alejandra Marín, integrante del club Alianza Lima, detalla los aspectos técnicos y tácticos del partido frente al conjunto de Rebaza Acosta.

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Alianza Lima inició la defensa de su trono en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con una victoria trabajada. El equipo blanquiazul tuvo que exigirse al máximo para superar por 3-2 a Rebaza Acosta, en un partido que evidenció la competitividad que promete la nueva temporada. Tras el encuentro, la armadora colombiana María Alejandra Marín analizó lo sucedido y reconoció los méritos del rival.

En una entrevista con ‘Puro Vóley’. la colocadora descartó que el resultado se explicara por un exceso de confianza de las ‘íntimas’. Por el contrario, destacó el nivel que mostró su rival chalaco, especialmente en defensa y bloqueo, aspectos que complicaron los ataques de Alianza durante varios pasajes del compromiso.

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“Fue un partido difícil, claro. Yo creo que no era para nada un secreto que la presentación de Rebaza quizás no fue la mejor, pero siento que Alianza no entró confiado. Simplemente, Rebaza jugó muy bien. Nosotros atacábamos, metíamos pelotazos y ellas defendieron todo, nos bloqueaban todo. Por la posición cuatro, venían y nos atacaban mano y afuera, buscaban roce, Holland iba en el bloqueo, Flavia iba en el bloqueo en alto, y nos usaban”, explicó.

María Alejandra Marín es la armadora titular de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL Vóley

Marín también resaltó el trabajo de Greta Martinelli, encargada de la distribución del juego en el conjunto rival, y consideró que el rendimiento de Rebaza Acosta fue determinante para llevar el encuentro hasta el quinto set.

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“Jugaron muy bien ellas. La levantadora Greta jugó muy bien el partido, repartiendo el juego. Entonces, yo creo que fue mérito de ellas también. Y por nuestra parte dimos lo mejor de nosotras, dimos lo mejor que teníamos ayer”, sostuvo la armadora, quien valoró el esfuerzo de sus compañeras para resolver un estreno que estuvo lejos de ser sencillo.

María Alejandra Marín y la presión de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

Más allá del análisis del partido, la colombiana se refirió a la responsabilidad que afronta Alianza Lima en esta temporada. Para la jugadora, el plantel victoriano parte con una exigencia especial debido a su historia y a las expectativas que genera entre sus hinchas. Sin embargo, también destacó que los demás equipos se han reforzado para competir de igual a igual.

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“Cuando entró Ioana (Baciu), la opuesta, también dio un cambio en el ataque, quizás fue un poco más agresiva. Entonces, yo creo que es lindo. O sea, todos los equipos este año se armaron para jugar de tú a tú. Y tampoco es un secreto que el rival a vencer es Alianza Lima por su historia, por todo lo que conlleva enfrentarse a Alianza. La presión la tiene Alianza, los demás equipos quizás no la tienen”, señaló.

María Alejandra Marín y sus compañeras celebrando durante partido contra Rebaza Acosta. Crédito: FPV

En esa misma línea, Marín mencionó a Universitario de Deportes y San Martín como clubes que también afrontan una exigencia importante por la inversión que realizan en sus planteles. En contraste, consideró que otros equipos pueden encarar sus compromisos con menos presión por la obligación de conseguir una victoria.

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“De pronto, también la tienen la ‘U’ y San Martín, que son equipos que invierten más en las jugadoras, pero un equipo como Rebaza quizás entra y no tiene esa presión de que tienen que ganar. Pero bueno, nosotras sabíamos que iba a ser difícil, no hay partido fácil aquí, y mejor que nos pase ahora. Por ahí dicen que si no se sufre no es Alianza”, concluyó.

La victoria por 3-2 le permitió a Alianza Lima comenzar la campaña con un triunfo, aunque el encuentro dejó aspectos por corregir de cara a los siguientes desafíos. Para Marín, la exigencia de la competencia obliga al equipo a mantener la concentración y entender que el favoritismo no garantiza resultados. En una temporada en la que los rivales buscan acortar distancias, las blanquiazules tendrán que responder en la cancha a las expectativas que genera su condición de candidatas.

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