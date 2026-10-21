Perú

Campaña de DNI electrónico gratis para este 24 de octubre: conoce el lugar y el horario

Entre los servicios disponibles figuran la primera inscripción del DNI, la renovación por caducidad, la actualización de imágenes y la inscripción de actas de nacimiento

DNI electrónico gratis-Puente Piedra-28 de mayo
La toma de fotografías será gratuita, lo que permitirá a los beneficiarios realizar este procedimiento sin asumir gastos adicionales durante la jornada - Créditos: Andina.
Guardar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con la Municipalidad Provincial de Barranca, organizará una megacampaña de DNI gratuito el sábado 24 de octubre de 2026, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de identificación para las personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa permitirá que los ciudadanos pertenecientes a los grupos beneficiarios realicen diversos procedimientos registrales sin costo.

La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 2 p. m. en el comedor infantil de Barranca, situado en la calle Independencia 450, frente a la comisaría. Durante ese horario, los asistentes podrán solicitar los servicios contemplados en la convocatoria, que busca reducir las dificultades económicas que afrontan algunas familias para obtener o actualizar sus documentos personales.

PUBLICIDAD

¿Quiénes podrán acceder a los trámites gratuitos del Reniec?

La campaña estará dirigida a menores de edad desde los cero hasta los 17 años, así como a adultos mayores de 60 años. También podrán participar personas mayores de edad que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, siempre que cuenten con una constancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) que permita acreditar dicha condición.

Otro grupo incluido en la convocatoria corresponde a ciudadanos mayores de edad que manifiesten afirmativamente su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos. De esta manera, la actividad contempla a diferentes sectores de la población que cumplen con los criterios establecidos por las entidades organizadoras.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos mayores de edad que manifiesten su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos también estarán incluidos entre los beneficiarios de la campaña - Créditos: Andina.
Los ciudadanos mayores de edad que manifiesten su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos también estarán incluidos entre los beneficiarios de la campaña - Créditos: Andina.

Los interesados deberán considerar estas condiciones antes de acudir al establecimiento para verificar que pertenecen a alguno de los grupos habilitados. Asimismo, se recomienda consultar con los organizadores si existe algún requisito adicional o documento específico que deban presentar para completar el procedimiento elegido.

¿Qué trámites se realizarán durante la megacampaña?

Entre los servicios anunciados figura la primera inscripción del documento nacional de identidad (DNI), procedimiento que permite incorporar a una persona al registro de identificación correspondiente. Esta gestión resulta especialmente relevante para los menores que todavía no cuentan con el documento y necesitan acreditar oficialmente su identidad.

La programación también incluye la renovación por caducidad, destinada a quienes requieren actualizar su documento vencido. A ello se suma la actualización de imágenes, que permitirá atender los casos contemplados dentro de este servicio registral.

dni electrónico gratis-Perú-30 de mayo
El DNI electrónico es un documento de identidad que permite identificarse física y digitalmente y realizar trámites en línea de forma segura - Créditos: Andina.

Además, el personal encargado recibirá solicitudes relacionadas con la inscripción de actas de nacimiento. La organización informó que la toma de fotografías será gratuita, por lo que los beneficiarios podrán acceder a este servicio durante la actividad sin asumir ese gasto.

La disponibilidad de estas gestiones permitirá atender distintas necesidades documentarias en un mismo espacio. Sin embargo, los ciudadanos deberán tener en cuenta que los procedimientos estarán sujetos a las condiciones previstas para cada grupo beneficiario y a las indicaciones del personal responsable.

Reniec espera realizar 1000 trámites gratuitos en Barranca

La megacampaña tiene como meta completar 1000 trámites durante la jornada. Para alcanzar ese objetivo, la convocatoria no se limitará a los residentes de la provincia, sino que también contempla la participación de ciudadanos procedentes de distritos vecinos.

En ese sentido, las entidades organizadoras invitaron a la población beneficiaria de Supe Pueblo, Supe Puerto, Paramonga y Pativilca a acudir al punto de atención. La iniciativa busca acercar los servicios de identificación y registro civil a quienes necesitan regularizar su documentación, sin que deban afrontar el costo de los procedimientos incluidos.

Temas Relacionados

ReniecDNI gratisDNIdocumento nacional de identidadDNIeBarrancaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 21 de octubre de 2026

Conoce el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en tiempo real, con la magnitud y epicentro de los últimos sismos, además de claves de geología y prevención para estar preparados.

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 21 de octubre de 2026

Renato Rossini Jr. aclaró sus palabras sobre Samahara Lobatón y lo que opina de las mujeres con hijos: “Hago mea culpa ”

El exchico reality se sinceró sobre sus sentimientos hacia la hija de Melissa Klug y se refirió a la vez que se negó a tener un romance con una persona con hijos

Renato Rossini Jr. aclaró sus palabras sobre Samahara Lobatón y lo que opina de las mujeres con hijos: “Hago mea culpa ”

La erosión del río Vilcanota provocó daños en un muro inca de Machu Picchu y obligó a especialistas a recuperar la base de la estructura

Con técnicas tradicionales y nuevos elementos líticos, especialistas ejecutaron trabajos para recuperar el soporte de la estructura arqueológica

La erosión del río Vilcanota provocó daños en un muro inca de Machu Picchu y obligó a especialistas a recuperar la base de la estructura

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

La institución de la localidad de Puente Piedra ha hecho un contacto formal con la entrañable ‘Tomezinha’, uno de los últimos iconos de la LPV, para repatriarla y así refuerce al plantel. Hay un 90% de avance en la operación

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

Paolo Guerrero y los ocho jugadores que finalizan contrato con Alianza Lima en este 2026

El ‘Depredador’, de 42 años, afrontaría su última temporada como futbolista profesional. La situación contractual de los demás futbolistas también será evaluada por la dirigencia

Paolo Guerrero y los ocho jugadores que finalizan contrato con Alianza Lima en este 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Este es el distrito donde Vladimiro Montesinos viviría si el PJ acepta su pedido de libertad

Este es el distrito donde Vladimiro Montesinos viviría si el PJ acepta su pedido de libertad

JEE anula elecciones distritales en Pataz por ausentismo de votantes: más del 50 % de ciudadanos no fue a votar

La ONPE culmina el conteo de votos en 10 distritos de Lima tras las elecciones del 4 de octubre: ¿Cuáles son?

Comisión de Diputados aprueba derogar leyes “procrimen” sobre Fuero Militar e investigación a cargo de la PNP

¿Qué acciones ha dispuesto el gobierno ante la llegada del Fenómeno El Niño en todo el Perú y cómo se distribuirá la ayuda humanitaria?

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini Jr. aclaró sus palabras sobre Samahara Lobatón y lo que opina de las mujeres con hijos: “Hago mea culpa ”

Renato Rossini Jr. aclaró sus palabras sobre Samahara Lobatón y lo que opina de las mujeres con hijos: “Hago mea culpa ”

Entradas para 31 Minutos en Lima: link oficial y paso a paso para comprar en preventa y venta general

RM de BTS elogia a ARMY chilena en su concierto, pero fans peruanas recuerdan cuando J-Hope dijo lo mismo en Lima

Laura Bozzo y las fuertes razones que la llevaron a dejar Perú para instalarse en México

Pati Lorena filtra los nombres de los nuevos conductores de Combate: “Ya está firmado”

DEPORTES

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan busca contratar a ‘Tomezinha’

Paolo Guerrero y los ocho jugadores que finalizan contrato con Alianza Lima en este 2026

Programación de la fecha 3 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV con despedida de Universitario

“Sporting Cristal le tiene que hacer un busto a Roberto Mosquera”: la inesperada propuesta de Pedro García a la directiva si campeona la Liga 1 2026

Juan Reynoso se pronuncia sobre la mala racha de Necaxa y la continuidad de su proyecto en México: “Claro que frustra”