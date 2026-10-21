Campaña de DNI electrónico gratis para este 24 de octubre: conoce el lugar y el horario

La toma de fotografías será gratuita, lo que permitirá a los beneficiarios realizar este procedimiento sin asumir gastos adicionales durante la jornada - Créditos: Andina.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con la Municipalidad Provincial de Barranca, organizará una megacampaña de DNI gratuito el sábado 24 de octubre de 2026, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de identificación para las personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa permitirá que los ciudadanos pertenecientes a los grupos beneficiarios realicen diversos procedimientos registrales sin costo.

La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 2 p. m. en el comedor infantil de Barranca, situado en la calle Independencia 450, frente a la comisaría. Durante ese horario, los asistentes podrán solicitar los servicios contemplados en la convocatoria, que busca reducir las dificultades económicas que afrontan algunas familias para obtener o actualizar sus documentos personales.

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¿Quiénes podrán acceder a los trámites gratuitos del Reniec?

La campaña estará dirigida a menores de edad desde los cero hasta los 17 años, así como a adultos mayores de 60 años. También podrán participar personas mayores de edad que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, siempre que cuenten con una constancia del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) que permita acreditar dicha condición.

Otro grupo incluido en la convocatoria corresponde a ciudadanos mayores de edad que manifiesten afirmativamente su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos. De esta manera, la actividad contempla a diferentes sectores de la población que cumplen con los criterios establecidos por las entidades organizadoras.

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Los ciudadanos mayores de edad que manifiesten su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos también estarán incluidos entre los beneficiarios de la campaña - Créditos: Andina.

Los interesados deberán considerar estas condiciones antes de acudir al establecimiento para verificar que pertenecen a alguno de los grupos habilitados. Asimismo, se recomienda consultar con los organizadores si existe algún requisito adicional o documento específico que deban presentar para completar el procedimiento elegido.

¿Qué trámites se realizarán durante la megacampaña?

Entre los servicios anunciados figura la primera inscripción del documento nacional de identidad (DNI), procedimiento que permite incorporar a una persona al registro de identificación correspondiente. Esta gestión resulta especialmente relevante para los menores que todavía no cuentan con el documento y necesitan acreditar oficialmente su identidad.

La programación también incluye la renovación por caducidad, destinada a quienes requieren actualizar su documento vencido. A ello se suma la actualización de imágenes, que permitirá atender los casos contemplados dentro de este servicio registral.

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El DNI electrónico es un documento de identidad que permite identificarse física y digitalmente y realizar trámites en línea de forma segura - Créditos: Andina.

Además, el personal encargado recibirá solicitudes relacionadas con la inscripción de actas de nacimiento. La organización informó que la toma de fotografías será gratuita, por lo que los beneficiarios podrán acceder a este servicio durante la actividad sin asumir ese gasto.

La disponibilidad de estas gestiones permitirá atender distintas necesidades documentarias en un mismo espacio. Sin embargo, los ciudadanos deberán tener en cuenta que los procedimientos estarán sujetos a las condiciones previstas para cada grupo beneficiario y a las indicaciones del personal responsable.

Reniec espera realizar 1000 trámites gratuitos en Barranca

La megacampaña tiene como meta completar 1000 trámites durante la jornada. Para alcanzar ese objetivo, la convocatoria no se limitará a los residentes de la provincia, sino que también contempla la participación de ciudadanos procedentes de distritos vecinos.

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En ese sentido, las entidades organizadoras invitaron a la población beneficiaria de Supe Pueblo, Supe Puerto, Paramonga y Pativilca a acudir al punto de atención. La iniciativa busca acercar los servicios de identificación y registro civil a quienes necesitan regularizar su documentación, sin que deban afrontar el costo de los procedimientos incluidos.