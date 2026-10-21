Perú

Una billetera olvidada en la escena del crimen permitió identificar al expolicía que mató a su expareja en La Victoria

Arela del Valle Jiménez, de nacionalidad venezolana y de 52 años, salió a comprar medicamentos para su hija y fue asesinada a balazos en La Victoria

Cobertura periodística sobre el asesinato de Arela del Valle Jiménez en la vía pública del distrito de La Victoria. Las cámaras de seguridad registraron el ataque armado, tras el cual peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona para recoger evidencias. El presunto agresor, un expolicía, fue intervenido posteriormente en Independencia. El reporte incluye testimonios vecinales y estadísticas sobre los casos de feminicidio en el país.
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Una billetera encontrada en la escena del crimen fue una de las pistas que permitió a la Policía identificar al hombre investigado por el presunto feminicidio de Arela del Valle Jiménez Romero, de 52 años, ocurrido cerca del mercado 12 de Octubre, en el distrito limeño de La Victoria. La mujer había salido de su vivienda para comprar un medicamento para su hija, quien se encontraba mal de salud, pero fue atacada a balazos en plena vía pública.

El principal sospechoso es Manuel Ramos Venegas, un suboficial de la Policía Nacional (PNP) en situación de retiro, de 70 años, quien fue detenido horas después en el distrito de Independencia. Los familiares de Arela lo señalaron como presunto autor del crimen y denunciaron que la víctima sufría amenazas y acoso desde hacía aproximadamente un mes. Aunque las primeras versiones lo presentaron como su expareja, sus familiares cuestionaron que existiera una relación sentimental y sostuvieron que el hombre la hostigaba.

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Una billetera y seis casquillos quedaron en la escena del crimen

Durante las diligencias en el lugar del ataque, los agentes encontraron una billetera con un documento de identidad que presuntamente pertenecía al sospechoso. Este hallazgo se convirtió en una de las pistas para avanzar en su identificación.

Los peritos de Criminalística también recogieron seis casquillos de bala en la vía pública. De acuerdo con el reporte periodístico, cuatro disparos acabaron con la vida de Arela. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar si el arma utilizada pertenecía al investigado.

Composición con el rostro de un hombre, agentes policiales junto a una patrulla durante la noche y el retrato en blanco y negro de una mujer
Las autoridades peruanas investigan a un expolicía por el presunto feminicidio de una ciudadana venezolana, tras el despliegue de peritos en el lugar del hecho. (Infobae)

El asesinato ocurrió a pocos metros del mercado 12 de Octubre. Una cámara de seguridad registró los momentos previos al ataque y la huida del presunto autor.

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Cámara de seguridad captó el ataque contra Arela del Valle

Las imágenes muestran a la mujer discutiendo con el hombre señalado por el crimen. Tras un forcejeo, Arela intenta alejarse, pero cae al suelo. En ese momento, el sujeto dispara varias veces contra ella y luego abandona el lugar caminando por la avenida Tristán, según la información difundida por la prensa.

La víctima había salido a comprar una pastilla para su hija, quien presentaba problemas de salud. El ataque ocurrió cerca de su vivienda, en una zona comercial de La Victoria.

Horas después del asesinato, la Policía ubicó y detuvo a Manuel Ramos Venegas en Independencia. El expolicía fue trasladado para las diligencias correspondientes y es investigado por su presunta participación en el crimen.

Víctima sufría acoso desde hacía un mes

Uno de los hijos de Arela declaró ante la prensa que el hombre señalado por el asesinato había amenazado y acosado a su madre durante aproximadamente un mes. Al ser consultado sobre las amenazas, el joven afirmó que el sospechoso la perseguía y que ambos se habrían conocido en el mercado donde ella trabajaba.

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Sin embargo, la familia cuestionó las primeras versiones que describieron al detenido como pareja o expareja de la víctima. Sus integrantes sostienen que no existía una relación sentimental y que Arela era víctima de hostigamiento.

Vecinos de La Victoria reclaman mayor seguridad

Tras el asesinato, residentes de la zona denunciaron problemas con el alumbrado público y reclamaron mayor presencia policial. Una vecina que conocía a Arela la describió como una persona amable y lamentó su muerte.

La mujer también cuestionó que las luces de la calle se encendieran recién con la llegada de los equipos periodísticos. Según su testimonio, el sector permanecía muy oscuro, una situación que genera preocupación entre quienes viven y trabajan cerca del mercado.

Arela llegó de Venezuela hace cuatro años y deja cuatro hijos

Arela del Valle Jiménez Romero llegó desde Venezuela al Perú hace aproximadamente cuatro años. Según los reportes periodísticos, trabajaba en el mercado 12 de Octubre y era madre de cuatro hijos.

Su asesinato generó reclamos de justicia entre sus familiares, quienes exigen que se esclarezcan los hechos y se investiguen las presuntas amenazas anteriores al ataque.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Las mujeres que enfrentan situaciones de violencia física, psicológica, sexual o acoso pueden solicitar orientación y asistencia gratuita a través de los servicios del Estado. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con la Línea 100, un servicio telefónico gratuito que brinda orientación, consejería y soporte emocional, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

También pueden acudir a los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM), donde reciben atención legal, psicológica y social. Estos servicios ayudan a las víctimas a identificar las alternativas de protección disponibles y a iniciar las acciones correspondientes frente a sus agresores.

En situaciones de peligro inmediato, se puede llamar a la Policía Nacional del Perú al 105. Si una mujer teme por su seguridad o recibe amenazas de su pareja, expareja u otra persona, es importante que busque ayuda y comunique lo ocurrido a las autoridades, incluso si todavía no ha sufrido una agresión física.

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