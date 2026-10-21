Policía incauta más de 22 kilos de cocaína ocultos en una camioneta en Cusco

La Policía encontró 22 kilos con 880 gramos de clorhidrato de cocaína ocultos en diferentes compartimientos de una camioneta (Créditos: Latina)

Guardar

Dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Hábiles de Patria fueron intervenidos por agentes antidrogas en Cusco, luego de que se encontraran 22 kilos con 880 gramos de clorhidrato de cocaína ocultos en una camioneta. El vehículo circulaba por la carretera Paucartambo-Patria, a la altura del distrito de Chayabamba, cuando los efectivos policiales detectaron indicios que motivaron una inspección exhaustiva. La sustancia ilícita estaba distribuida en paquetes compactos escondidos en diferentes compartimientos de la unidad.

Según Latina, uno de los intervenidos fue identificado como Pío Darío Yapura Cutiri, de 33 años, quien viajaba acompañado de su esposa, Zenobia Chura Zamata, y de su hija de tres años. Durante la intervención, el conductor habría mostrado un evidente nerviosismo, situación que despertó las sospechas de los agentes y motivó la aplicación de pruebas de adherencia en la carrocería. Estas diligencias permitieron detectar rastros compatibles con la presencia de sustancias estupefacientes.

PUBLICIDAD

Como parte del procedimiento, un efectivo policial informó al conductor que se efectuarían pruebas de campo en diferentes zonas del automóvil. También le preguntó si alguna vez había transportado clorhidrato de cocaína en esa unidad, a lo que el intervenido respondió negativamente. Pese a su respuesta, los agentes continuaron con la revisión para determinar si existían compartimientos acondicionados para ocultar mercancía ilegal.

Los agentes descubrieron 22 paquetes en forma de ladrillo escondidos en los guardafangos y detrás del parachoques posterior del vehículo - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Durante el registro, los policías utilizaron una varilla metálica tipo punzón para examinar una zona de la maletera. Al introducir el instrumento en uno de los compartimientos, encontraron una sustancia blanquecina y pulverulenta. Posteriormente, aplicaron un reactivo químico que produjo una coloración azul turquesa, resultado considerado un indicio presuntivo de la presencia de clorhidrato de cocaína.

PUBLICIDAD

Tras este hallazgo, los efectivos procedieron a detener al conductor por su presunta implicación en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Las diligencias complementarias permitieron ampliar la inspección hacia otras partes de la camioneta, donde se descubrieron más envoltorios acondicionados para evitar que fueran detectados durante los controles policiales.

En total, los agentes encontraron 22 paquetes compactos con forma de ladrillo, distribuidos entre los guardafangos y la zona posterior del parachoques. Los bloques estaban identificados con la imagen de un cangrejo en bajorrelieve, una característica que podría servir para reconocer el cargamento y establecer su posible procedencia. Luego de las verificaciones correspondientes, se determinó que el peso de la sustancia incautada ascendía a 22 kilos con 880 gramos.

PUBLICIDAD

La Policía encontró 22 kilos con 880 gramos de clorhidrato de cocaína ocultos en diferentes compartimientos de una camioneta - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, el decomiso representa una afectación económica estimada en más de 128.000 soles para las actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas. El hallazgo permitió retirar del circuito ilegal una importante cantidad de estupefacientes que era trasladada en un vehículo particular por una vía de la región cusqueña.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Cusco para continuar con las investigaciones por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. En paralelo, debido a que una niña de tres años se encontraba dentro de la camioneta durante el procedimiento, la menor quedó bajo resguardo de la Fiscalía de Familia, entidad encargada de velar por su protección mientras se esclarecen las circunstancias del caso.

PUBLICIDAD