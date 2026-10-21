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Milagros Moy opina del presente del vóley peruano y señala los motivos de su retroceso: “Antes si no salíamos, nos moríamos de hambre”

La exjugadora de la selección nacional destacó la importancia de que las deportistas jueguen en el extranjero para desarrollar su talento y ganar experiencia en ligas más competitivas

La exjugadora se refirió al retroceso del voleibol nacional en el último tiempo. Créditos: Entre Ceja y Ceja.
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Milagros Moy, exjugadora de la selección peruana de vóley, reapareció ante cámaras y analizó el presente de este deporte en el país. En diálogo con Entre Ceja y Ceja, consideró que el nivel del voleibol nacional se ha estancado con el paso de los años.

La exatacante identificó como uno de los principales problemas la reducción de las horas de entrenamiento y la falta de preparación física de las deportistas.

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“Yo creo que también falta mucho trabajo físico. En mi época entrenábamos ocho horas diarias: cuatro en la mañana y cuatro en la tarde. Prácticamente vivíamos en el Olivar de Jesús María”, explicó.

Milagros Moy opinó sobre el presente del vóley peruano y señaló los motivos de su retroceso.
Milagros Moy opinó sobre el presente del vóley peruano y señaló los motivos de su retroceso.

La importancia de emigrar

La exatacante de la selección peruana consideró que las actuales voleibolistas muestran menos interés por emigrar a ligas extranjeras, una experiencia que, según sostuvo, permite elevar el nivel competitivo y adquirir roce internacional.

“Nos sacaban la mugre en físico, defensa, recepción, bloqueo; hacíamos de todo. Ahora creo que se entrena menos horas y tampoco veo mucho interés de las chicas por ir a jugar fuera. Eso es lo que te da experiencia y roce”, afirmó.

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Moy relacionó esa situación con las condiciones económicas que hoy encuentran las jugadoras en el Perú y con la posibilidad de permanecer cerca de sus familias.

Como están cómodas aquí y tienen su sueldo mensual, que de repente les permite vivir con tranquilidad, no saben lo que es estar fuera ni que pueden ganar el doble o el triple de lo que ganan acá. Pero prefieren su comodidad, estar con su familia, con sus parejas de repente, porque ya tienen enamorados”, apuntó.

La exjugadora contrastó ese escenario con su generación, cuando, según recordó, salir al extranjero era una necesidad ante la falta de ingresos en la liga local. “En nuestra época era una obligación salir, porque la liga acá no daba nada. Si no salíamos, nos moríamos de hambre con el vóley. Eran otras épocas: estábamos obligadas a irnos a jugar fuera”, señaló.

Para Moy, permanecer en el país puede limitar tanto los ingresos como la evolución deportiva de las jugadoras. “Si no sales de acá, están cómodas porque tienen su sueldo y no aspiran a más. No saben que pueden ganar muchísimo más jugando afuera”, dijo.

También recordó que durante su etapa como seleccionada no recibían remuneración por representar al país. “Hoy en día, en el vóley actual, a nosotras no nos pagaban ni un sol. Ni siquiera por jugar en la selección. En mi época, los campeonatos de clubes duraban una semana y te pagaban por esa semana, nada más. Casi todo el año estabas con la selección y lo único que nos daban era, cuando viajábamos, los viáticos. Creo que eran cien dólares por día. Nosotras decíamos: ‘Ojalá que estemos como un mes’”, cerró.

Milagros Moy señaló que las jugadoras peruanas podrían ganar más experiencia en el extranjero y también dinero.
Milagros Moy señaló que las jugadoras peruanas podrían ganar más experiencia en el extranjero y también dinero.

Su renuncia a la selección peruana de vóley

Por otro lado, Milagros Moy explicó que su renuncia a la selección peruana de vóley se produjo tras un incumplimiento que atribuyó a la Federación Peruana de Voleibol (FPV). Según relató, antes de fichar por el Menorca de España consultó si debía pagar la transferencia internacional, debido a una regla que establecía la gratuidad del trámite para las jugadoras de selección.

“Habían puesto una regla que decía que, para las jugadoras de selección, la transferencia internacional iba a ser gratis. Pero dije: ‘Por si acaso voy a preguntar’. Entonces pregunté: ‘¿Va a ser gratis mi transfer?’. ‘Sí’, me dijeron. Firmé por Menorca, pero había una cláusula en el contrato que decía que, si me cobraban, yo tenía que asumir el pago. Cuando mi papá fue a pedir la transferencia, le dijeron que costaba tres mil dólares”, contó.

Milagros Moy jugó por la selección peruana de vóley desde que tenía 14 años.
Milagros Moy jugó por la selección peruana de vóley desde que tenía 14 años.

Moy aseguró que llegó a dos acuerdos con la Federación para reincorporarse a la selección, bajo la condición de que le devolvieran los tres mil dólares. Sin embargo, afirmó que el reembolso nunca se concretó.

Ante esa situación, la exatacante pidió una carta firmada por el presidente de la FPV, en la que se garantizara que no volverían a cobrarle transferencias internacionales durante el resto de su carrera en el extranjero. Los desacuerdos con la entidad, según sostuvo, derivaron en su decisión de renunciar definitivamente a la selección, a la que representó desde los 14 años.

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