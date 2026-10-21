La ONPE culmina el conteo de votos en 10 distritos de Lima tras las elecciones del 4 de octubre: ¿Cuáles son?

La ONPE completó el cómputo de votos al cien por ciento en diez distritos de Lima Metropolitana. (Andina)

Guardar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo de votos al 100% en 10 distritos de Lima Metropolitana tras las elecciones regionales y municipales del pasado 4 de octubre. Los resultados completos en esas jurisdicciones permitirán avanzar con los procedimientos previos a la proclamación oficial de alcaldes y regidores electos.

Los distritos que alcanzaron la totalidad del cómputo son Ancón, Barranco, Breña, Independencia, Jesús María, Los Olivos, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Santa Rosa.

PUBLICIDAD

En las citada jurisdicciones, la ONPE llegó al 100% de la contabilización de los votos emitidos en los comicios municipales y regionales.

El conteo completo corresponde a los resultados de las elecciones celebradas el 4 de octubre. La culminación de esta etapa no supone de forma automática la proclamación de las autoridades, ya que aún existen procedimientos vinculados a la validación y resolución de las actas electorales.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizaron el pasado domingo 4 de octubre en todo el Perú. (ONPE)

Los alcaldes y regidores electos serán proclamados por los jurados electorales especiales cuando cada distrito cuente con el total de actas contabilizadas y resueltas para ese fin.

100% de la contabilización

El avance no se limita a la capital. De acuerdo con la información difundida, hay al menos 1.527 distritos municipales y centrales con una contabilización al 100%.

PUBLICIDAD

A nivel de municipalidades provinciales, el conteo total ya se alcanzó en 135 de las 196 provincias. El dato muestra que el proceso de cómputo electoral también avanzó en distintas partes del país, aunque todavía quedaban actas por resolver antes de completar los resultados en todas las jurisdicciones.

Una de las voces consultadas en el informe señaló que, una semana antes, había aproximadamente 891 actas resueltas de un total superior a 1.800. También explicó que los plazos establecidos por la normativa inciden en la definición de los expedientes pendientes.

“El problema son los plazos que existe para poder recurrir a una segunda instancia”, indicó durante el reporte.

Negarse a conformar una mesa de sufragio tiene consecuencias económicas concretas: la multa asciende a S/ 275 y bloquea los trámites con el DNI hasta que el infractor la cancele.(ONPE)

Qué ocurre con las actas procesadas o imputadas

En esta fase del proceso electoral, las actas procesadas o imputadas pasan a los jurados electorales especiales. Estas instancias revisan los documentos en audiencias públicas para determinar la validez de los votos o disponer un recuento cuando corresponda.

PUBLICIDAD

Luego de que las actas obtienen validación, regresan al cómputo de la ONPE. Ese procedimiento permite completar la contabilización en cada distrito y habilita el avance hacia la proclamación de las autoridades elegidas.

Los plazos para presentar recursos ante una segunda instancia forman parte de los factores que pueden extender la resolución definitiva de algunas actas.

El proceso contempla que los jurados electorales especiales evalúen los casos pendientes antes de remitir nuevamente la documentación para su incorporación al conteo final.

Más de mil quinientos distritos en todo el país alcanzaron la contabilización total de las actas electorales. (ONPE)

Jesús María y Breña

Un reporte de 24 Horas recogió testimonios de residentes de Jesús María y Breña, quienes mencionaron temas que esperan sean atendidos por las nuevas gestiones municipales.

PUBLICIDAD

Una vecina señaló: “Sería lo principal, la limpieza, el orden y el... ahorita que tanto hay esto, matanzas”. Ante una consulta sobre la seguridad, respondió: “Claro, seguridad es lo que necesitamos más”.

Otro vecino cuestionó el estado de las avenidas y la delincuencia. “Cada alcalde que entra no hay progreso, las avenidas paran sucias, siendo una avenida para todas sucia, hay delincuencia”, afirmó.

Estas declaraciones fueron recogidas después de que ambos distritos aparecieran entre las jurisdicciones de Lima Metropolitana donde la ONPE completó la contabilización de los votos.

La proclamación

La culminación del conteo en los 10 distritos marca una etapa dentro del proceso posterior a las elecciones del 4 de octubre. La proclamación oficial de alcaldes y regidores depende de que las actas estén contabilizadas y resueltas por las autoridades electorales competentes.

PUBLICIDAD

En los casos donde existan actas procesadas o imputadas, los jurados electorales especiales deberán revisar su situación en audiencia pública. Si corresponde, ordenarán la validación de los votos o un recuento.

Una vez que esos documentos regresen al sistema de cómputo de la ONPE, cada jurisdicción podrá cerrar el 100% de su contabilización y continuar hacia la proclamación de sus autoridades electas.