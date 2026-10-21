Perú

Falleció Dennis Vargas Marín, reconocido periodista y excongresista a los 74 años

El periodista, abogado y docente universitario se desempeñó como congresista de la República durante el periodo 1995-2000

Un hombre con traje azul marino, camisa blanca y corbata roja posa con las manos cruzadas frente a un mural con figuras humanas pintadas
El periodista y excongresista Dennis Vargas Marín posa con traje formal frente a un mural que ilustra diversas figuras históricas.
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El periodista, abogado, docente universitario y excongresista Dennis Vargas Marín falleció a los 74 años, según confirmaron sus familiares. Su trayectoria estuvo vinculada durante décadas a la radio, la enseñanza y la vida política peruana.

Vargas Marín ocupó puestos centrales en Radio Programas del Perú (RPP), donde dirigió el área de Noticias entre 1979 y 1985. Desde esa función participó en la consolidación de una programación informativa basada en la cobertura inmediata de los hechos nacionales.

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Asumió ese cargo en noviembre de 1979, convocado por Manuel Delgado Parker. A partir de entonces, intervino en la creación y conducción de espacios que quedaron asociados a la programación de la emisora, entre ellos La Rotativa del Aire, Ampliación de Noticias y Enfoque de los Sábados.

La noticia de su muerte motivó mensajes de despedida de colegas que compartieron años de trabajo con él. Fernando Carvallo, conductor de Ampliación de Noticias, destacó su labor y su forma de entender el oficio.

Un hombre con traje oscuro, camisa blanca y corbata a rayas habla sentado frente a un fondo rojo con siluetas urbanas
El periodista y excongresista peruano Dennis Vargas Marín interviene en un programa de televisión.

Rendimos homenaje, naturalmente, a la memoria de Dennis. Lo recordamos como colega, como un periodista acucioso, queriendo reflejar la totalidad de la realidad de nuestro país”, expresó Carvallo.

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El periodista añadió que quienes trabajaron junto a Vargas Marín conservan “un recuerdo magnífico” de su desempeño profesional.

Carlos Villarreal también recordó su paso por la emisora. Señaló que inició su carrera en RPP cuando Vargas Marín estaba a cargo de la dirección de Noticias y lo definió como un profesional dedicado a la actividad periodística.

Forjó los cimientos de lo que es hoy RPP a nivel informativo. Fue uno de los grandes forjadores de RPP”, manifestó Villarreal al referirse a su exdirector.

De Apurímac a las cabinas de radio y el Congreso

Dennis Vargas Marín nació en 1952 en el distrito de Mamara, en la provincia de Grau, región Apurímac. Sus primeros vínculos con el periodismo surgieron durante su adolescencia, cuando relataba encuentros de fútbol en Cusco.

Más adelante se trasladó a Lima para estudiar Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Esa formación le permitió ejercer como abogado, una actividad que combinó con el periodismo, la docencia universitaria y la política.

Retrato de Dennis Vargas Marín con traje oscuro y corbata verde sobre un fondo con un busto de bronce y cintillos informativos de televisión
Una transmisión de noticias informa sobre el fallecimiento del periodista y excongresista peruano Dennis Vargas Marín a los 74 años de edad.

En 1979 se incorporó al equipo periodístico de RPP. Su etapa en la radio coincidió con un periodo de expansión de la información en vivo y con la creación de formatos que apostaban por reportes permanentes desde distintos puntos del país.

Tres años después integró el grupo de profesionales que viajó para cubrir el Mundial de España 1982. Durante esa competencia, llegó a narrar parte de un encuentro en quechua, una experiencia que incorporó una lengua originaria a las transmisiones de un campeonato mundial de fútbol.

En una entrevista concedida en octubre de 2013, Vargas Marín sostuvo que uno de los aportes de RPP había sido “haber impuesto el nuevo concepto de periodismo radial en el país”.

También explicó que el formato Directo en Directo nació de la necesidad de priorizar “la inmediatez y la simultaneidad” en la difusión de la información. Para él, esas condiciones representaban una de las principales ventajas de la radio frente a otros medios.

Su recorrido profesional incluyó además un periodo en el Congreso de la República, donde ejerció como parlamentario entre 1995 y 2000. A lo largo de su carrera combinó la actividad pública con su trabajo en medios de comunicación y las aulas universitarias.

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