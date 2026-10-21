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JEE anula elecciones distritales en Pataz por ausentismo de votantes: más del 50 % de ciudadanos no fue a votar

A pesar de que Podemos Perú obtuvo la mayoría de votos válidos, la ausencia de más de 3 mil ciudadanos obligó al Jurado Electoral Especial a anular los resultados

JEE anula elecciones distritales en Pataz por ausentismo de votantes: 52 % de ciudadanos no fue a votar
JEE anula elecciones distritales en Pataz por ausentismo de votantes: 52 % de ciudadanos no fue a votar. (Foto: Composición - Infobae)
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El Jurado Electoral Especial de Pataz (JEE) declaró de oficio la nulidad de las elecciones municipales distritales en Pataz, en La Libertad, tras establecer que la inasistencia superó el 50% del padrón electoral. Según la resolución, el 52,508% de los electores habilitados no acudió a votar el 4 de octubre.

La decisión figura en la Resolución N.° 00609-2026-JEE-PTAZ/JNE, emitida el 19 de octubre en Tayabamba. El colegiado aplicó el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales, que permite anular los comicios cuando el ausentismo de votantes supera la mitad de los ciudadanos habilitados.

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El proceso corresponde a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el distrito de Pataz, provincia del mismo nombre, en el departamento de La Libertad.

Elecciones anuladas de oficio por el JEE

El documento legal también sostiene que se declaró improcedente una solicitud de nulidad de las elecciones presentada por el personero legal nacional del partido Alianza para el Progreso por haberse presentado de forma extemporánea.

JEE anula elecciones distritales en Pataz por ausentismo de votantes: 52 % de ciudadanos no fue a votar. (Foto: Composición - Infobae)
JEE anula elecciones distritales en Pataz por ausentismo de votantes: 52 % de ciudadanos no fue a votar. (Foto: Composición - Infobae)

Sin embargo, el JEE señaló que podía pronunciarse de oficio y sostuvo que la baja participación de los ciudadanos en el proceso electoral vulneró la exigencia de concurrencia mínima para validar la elección distrital.

La norma citada establece que el Jurado Nacional de Elecciones puede declarar la nulidad de los comicios en uno o más distritos electorales cuando la inasistencia de votantes supere el 50%. En esa situación, corresponde realizar una elección complementaria.

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Según la plataforma web de resultados de la Oficina Nacional del Procesos Electorales, 6.978 ciudadanos estaban habilitados para votar, pero solo acudió el 47.492 %, por lo que al presentarse una ausencia del 52.508 % de votantes, los resultados de la elección no eran válidos.

Podemos Perú obtuvo la mayor votación entre los sufragios válidos

De acuerdo con el acta incluida en la resolución, Podemos Perú obtuvo 1.464 votos, equivalentes al 67,590% de los votos válidos. Alianza para el Progreso alcanzó 702 votos, el 32,410%.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE
Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

El total de votos válidos fue de 2.166. Además, se registraron 1.039 votos en blanco y 109 nulos, con lo que el número de sufragios emitidos llegó a 3.314.

El JEE precisó que, de no haberse anulado el proceso, Podemos Perú habría resultado ganador de la elección distrital por la diferencia obtenida frente a su competidor.

Anulación no afecta otros resultados

La nulidad se limita a la elección municipal distrital de Pataz. El JEE indicó que la decisión no invalida los resultados de las elecciones municipales provinciales ni regionales que correspondan a la misma circunscripción o mesa de votación.

La resolución dispone comunicar la decisión a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Pataz y a la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. También ordena notificar a los personeros legales de las organizaciones políticas involucradas y publicar el documento en el panel institucional y en el portal del JNE.

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