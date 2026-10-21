A qué hora juega Real Madrid vs RB Leipzig HOY en Perú: partido por fase de liga de la Champions League 2026-27

A qué hora juega Real Madrid vs RB Leipzig en Perú por Champions League 2026/2027.

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Real Madrid recibe a RB Leipzig hoy, miércoles 21 de octubre, en el Santiago Bernabéu con la meta de sostener su pleno de victorias en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada, enfrentará a dos equipos con trayectorias recientes muy distintas.

El conjunto de José Mourinho llega tras imponerse por 4-1 al Sevilla en La Liga. Kylian Mbappé marcó un doblete, mientras que Arda Guler y Yan Diomandé completaron la goleada que dejó al equipo ‘blanco’ tercero con 21 puntos, a seis unidades del líder Barcelona.

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La victoria ante el cuadro ‘nervionense’ prolongó el impulso de la ‘casa blanca’ después de su triunfo por 4-3 contra AS Roma en la segunda fecha europea.

Ahora, Real Madrid afrontará el partido sin Raúl Asencio ni Rodrygo por problemas físicos. Ferland Mendy tampoco está disponible.

A qué hora juega Real Madrid vs RB Leipzig por la Champions League 2026-27

El Real Madrid vs RB Leipzig, por la tercera fecha de la UEFA Champions League 2026/2027, se jugará el miércoles 21 de octubre a las 14:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. A las 15:00 horas empezará en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

En Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, el encuentro arrancará a las 16:00 horas. En México el pitazo inicial será a las 13:00 horas, mientras que en España el horario previsto es a las 21:00 horas.

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Vinicius Jr. y Kylian Mbappé buscarán extender la buena racha de Real Madrid en la Champions League. - créditos: REUTERS/Violeta Santos Moura

Por su parte, RB Leipzig viajará a la capital española después de una derrota por 6-1 frente a Bayern Múnich. Andrija Maksimovic anotó el único tanto de un equipo que quedó sétimo en la Bundesliga, con nueve puntos en seis presentaciones.

La caída en Múnich cortó el envión que los ‘toros rojos’ habían conseguido una semana antes, cuando golearon 6-0 a Eintracht Frankfurt. Además, en la Champions League, el conjunto alemán reúne tres puntos. Debutó con una derrota por 4-1 ante Como y respondió con un triunfo por 1-0 sobre PSV Eindhoven.

El elenco dirigido por Martín Demichelis tampoco contará con Christoph Baumgartner, lesionado en un tendón de la corva, ni con Assan Ouédraogo, afectado por un problema en el hombro. Marc Guiu también continúa fuera, mientras que el arquero suplente Leopold Zingerle está suspendido.

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Real Madrid vs RB Leipzig: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurelien Tchouaméni, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Yan Diomandé y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho

RB Leipzig: Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum, Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui, Brajan Gruda, Christopher Nkunku, Antonio Nusa y Romulo Cardoso. DT: Martín Demichelis

Canal TV del Real Madrid vs RB Leipzig por la Champions League 2026

El partido entre Real Madrid y RB Leipzig se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. La transmisión estará a cargo de ESPN en Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Centroamérica. En Ecuador, Colombia y Venezuela, el partido se verá por ESPN 2. En Chile, la señal estará disponible a través de ESPN Premium y ESPN 5.

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Max tendrá los derechos de emisión en Brasil, mientras que FOX+ televisará el encuentro en México. Asimismo, Disney+ ofrecerá la alternativa de streaming en todo el continente.

Para los espectadores de Estados Unidos, el partido podrá seguirse por DAZN. En España, la cobertura estará disponible en Movistar+ Liga de Campeones y Orange TV.

Anuncio del Real Madrid vs RB Leipzig por Champions League 2026/2027. - créditos: RB Leipzig

Historial de enfrentamientos

Real Madrid y RB Leipzig se han visto las caras en cuatro ocasiones a lo largo de la historia del fútbol europeo. El balance general le otorga cierta ventaja a la ‘casa blanca’ con dos triunfos, contra uno para los ‘toros rojos’ y un empate.

El último enfrentamiento se dio el 6 de marzo del 2024, en el marco de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El estadio Santiago Bernabéu fue testigo de una igualdad entre ambos equipos con los goles de Vinicius Jr. y Willi Orban.

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Goles y resumen del empate 1-1 entre españoles y alemanes en el estadio Santiago Bernabéu. (Video: beIN SPORTS NZ)