Edison Flores rompió su silencio por las críticas en Universitario: “No tengo que aclarar nada, uno sabe la persona que es”

El 'Orejas' contestó por la responsabilidad que se le otorgó a los tricampeones por lo ocurrido en la interna de la 'U' este año. (Video: Universitario)

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Universitario de Deportes se mantiene en la lucha por el Torneo Clausura 2026 y uno de los jugadores que ha cobrado protagonismo tras varios meses con escasa continuidad es Edison Flores, quien con el regreso de Fabián Bustos ha visto la luz al final del túnel.

El ‘Orejas’ sostuvo que atravesó el periodo con paciencia y sin alterar su preparación diaria. “Me siento tranquilo. Ahora me toca jugar, estoy concentrado en lo que viene y tratar de ayudar al equipo para conseguir los resultados (...). El equipo tiene que seguir trabajando de la misma manera para estar más cerca a lo que queremos”, comentó en conferencia de prensa.

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El atacante dijo que no dejó de entrenarse pese a la falta de continuidad durante el Torneo Clausura y que siempre procuró contribuir al funcionamiento del grupo. “Siempre me he mantenido trabajando. Con el anterior entrenador no tuve la oportunidad de jugar mucho en este Clausura, pero siempre trabajando para hacer mejor a los compañeros, siempre positivo”, expresó.

Edison Flores apenas tuvo minutos con Héctor Cúper y muchas veces no salió en lista para los partidos. - créditos: Universitario

Edison Flores reconoció la irregularidad de Universitario a lo largo de la temporada, aunque aseguró que mantuvo la misma rutina para estar disponible cuando llegara una nueva oportunidad. “El equipo por momentos anduvo bien, en momentos no salieron las cosas como se quería, pero siempre trabajé de la misma manera para estar preparado para ahora que me toca jugar”, afirmó.

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Ahora, la reciente victoria ante Alianza Atlético en Trujillo reforzó la confianza del plantel, de acuerdo con el análisis del futbolista, quien consideró que el resultado era necesario por la jerarquía del adversario y por el momento que atravesaba el conjunto ‘crema’.

“¿La ‘U’ está de vuelta? Es lo que siente uno siempre, es lo que también siente el equipo (...). Fue una victoria importante para nosotros, necesaria y con un gran rival que viene bien y sigue peleando cosas. Era un rival directo y creo que ganamos un gran partido. Vamos paso a paso", indicó.

Su anotación aporta un alivio anímico al plantel crema, que responde con orden bajo la exigencia de la fecha y centra ahora su preparación en el próximo compromiso del sábado (L1)

La respuesta de Edison Flores sobre supuesta influencia de los tricampeones en Universitario

El futbolista de 32 años también fue consultado por las versiones que apuntaron a los tricampeones como responsables de lo ocurrido en Universitario durante este año. “Estoy acostumbrado porque esto es la ‘U’. Siempre se habla de la ‘U’ para bien o para mal”, manifestó Edison Flores. El jugador añadió que optó por conservar la tranquilidad frente a los comentarios externos.

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El referente ‘merengue’ señaló que su cercanía con la vida cotidiana del plantel le permite tener una visión propia de la situación. “Estoy adentro del ambiente de la ‘U’ y sé lo que pasa día a día aquí, así que no tengo aclarar a nadie qué es verdad o no. Siempre trato de mantener mi línea de trabajo y no sobrepasar esa parte que no me compete. Respeto siempre las opiniones de todo, pero uno sabe la persona que es y los valores que uno tiene”, precisó.

Edison Flores rompió su silencio por las críticas en Universitario. - captura: Universitario

Edison Flores sobre Fabián Bustos y la nueva posición que lo puso en Universitario

Por otro lado, Edison Flores valoró el enfoque de Fabián Bustos para preparar cada encuentro. Según explicó, el entrenador argentino busca encontrar el esquema y la formación que ofrezcan mejores respuestas frente a cada adversario.

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“Él siempre trata de ganar los partidos, de poder hacer el esquema o la alineación para trabajar qué es lo que nos puede hacer mejor”, declaró, para luego recalcar que el equipo debe priorizar su propio desempeño ante un rival exigente.

La nueva función asignada por el DT como volante interior fue trabajada durante la semana anterior, según contó el ‘Orejas’. “Por momentos me salió bien, por momentos no tan bien, pero es parte del fútbol y del partido también”, admitió.