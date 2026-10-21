Sporting Cristal vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 13 del Torneo Clausura por la Liga 1 2026

Sporting Cristal visitará a Cusco FC por el Torneo Clausura 2026.

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Se viene la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, y uno de los partidos más cruciales es el que protagonizarán Sporting Cristal y Cusco FC. Los ‘cerveceros’ saldrán a defender el liderato en la recta final del campeonato y el buen momento que viven los pone como favoritos.

El equipo de Roberto Mosquera asumirá el duelo en la ‘ciudad imperial’ con doble responsabilidad porque será la previa al enfrentamiento decisivo con Alianza Lima.

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Al frente tendrá a los ‘dorados’ que llegarán golpeados por la derrota 2-1 con Sport Huancayo que terminó en polémica por un penal cobrado que le dio el triunfo al ‘rojo matador’.

Sporting Cristal vs Cusco FC: programación del choque por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal buscará acercarse al Clausura cuando visite a Cusco FC el sábado 24 de octubre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

El partido comenzará a las 15:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. El conjunto rimense afrontará un encuentro que puede resultar determinante en su objetivo de conquistar el Torneo Clausura y obtener el pase directo a los play-offs por el título nacional.

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En Bolivia y Venezuela, el duelo se iniciará a las 16:15 horas. Los aficionados de Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil podrán seguirlo desde las 17:15 horas.

Luis Iberico abrazado con Hernán Barcos tras una exhibición goleadora en el Rímac. - Crédito: ITEA

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

La fecha 13 de la Liga 1 2026 tendrá transmisión por L1 Max, la señal que cuenta con los derechos televisivos del campeonato tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los partidos también podrán verse desde celulares, tabletas y computadoras mediante la aplicación Liga 1 Play, que pondrá a disposición de los usuarios la programación completa de la jornada.

Los clientes de Movistar dispondrán de otra alternativa digital: podrán acceder a las emisiones en directo a través de Movistar Play.

De esta manera, el campeonato ofrecerá opciones para seguir los encuentros por televisión y plataformas digitales.

Infobae Perú informará las principales novedades antes, durante y después de cada compromiso para quienes no puedan ver los partidos en vivo.

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Cusco FC al duelo?

Sporting Cristal defenderá el liderato del Torneo Clausura en una visita exigente ante Cusco FC, un rival que buscará recuperarse después de su último resultado. El equipo rimense intentará sostener su posición en la parte alta de la tabla en una plaza que demanda concentración y un planteamiento ordenado.

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Los celestes llegarán al compromiso tras imponerse por 4-2 a Comerciantes Unidos como locales. Iberico y Hernán Barcos marcaron dos goles cada uno en ese encuentro.

Goles y resumen del triunfo de Sporting Cristal por 4-2 ante Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. L1 MAX

Cusco FC, en cambio, afrontará el partido luego de perder por 2-1 frente a Sport Huancayo. El cuadro cusqueño desperdició un penal durante ese duelo ante uno de los animadores del Clausura.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró el 3 de mayo de 2026, por el Torneo Apertura. Sporting Cristal y Cusco FC empataron 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo.

Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu anotaron para el conjunto celeste. Joel Herrera y Lucas Colitto convirtieron los goles del elenco cusqueño.

El árbitro Edwin Ordóñez sancionó la pena máxima en una jugada cuestionada. (L1 Max)