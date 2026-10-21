Vanessa López lanza dardo a la prometida de Tomate Barraza tras revelarse sus shows sensuales: “Se lo tenía bien guardadito”

Tras el informe de Magaly TV, La Firme sobre las antiguas presentaciones de Roscarlys Luna, Vanessa López recordó que, cuando se la presentaron, la joven le habría dicho que tenía tres carreras. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Roscarlys Luna, actual pareja y prometida de Tomate Barraza, llamó la atención luego de que Magaly TV, La Firme difundiera este 20 de octubre un informe sobre una faceta de su pasado laboral vinculada a espectáculos sensuales en discotecas. El reportaje presentó testimonios de empresarios que aseguraron haber trabajado con la joven, quien habría realizado estas presentaciones bajo el nombre artístico de Rosángela Love.

La información también generó comentarios de Vanessa López, expareja del cantante, quien reaccionó a las imágenes difundidas y lanzó indirectas en tono de broma sobre esa etapa de la vida de la actual pareja del cantante. Entre sus declaraciones, cuestionó si el salsero conocía esa faceta de su actual prometida y recordó lo que, según contó, ella le había mencionado cuando se conocieron.

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Vanessa López cuestiona si Tomate Barraza conocía los shows de su prometida: “Para casarte tienes que investigar”. Captura: Magaly TV La Firme.

El informe televisivo buscó reconstruir cómo eran los eventos en los que habría participado Roscarlys antes de la pandemia. Para ello, el equipo del programa conducido por Magaly Medina entrevistó a personas vinculadas a la organización de espectáculos, quienes describieron las actividades que la joven habría desarrollado en Lima y distintas ciudades del país.

Vanessa López cuestiona si Tomate Barraza conocía los shows de su prometida: “Para casarte tienes que investigar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Empresario revela por qué Roscarlys Luna se presentaba como Rosángela Love

Uno de los entrevistados fue Jaime, un empresario que afirmó haber trabajado con Roscarlys Luna cuando ella formaba parte de su agencia. Durante la conversación con la reportera, confirmó que la joven participó en diversos eventos y explicó que el nombre artístico que utilizaba había sido creado por el equipo con el que trabajaba.

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Vanessa López cuestiona si Tomate Barraza conocía los shows de su prometida: “Para casarte tienes que investigar”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sí claro, es una gran amiga, ha sido parte de la agencia, sí como Rosangela Love, es un nombre que nosotros le pusimos, nosotros lo creamos porque considerábamos que era un poco más vendible”, declaró.

De acuerdo con su testimonio, la elección del nombre Rosángela Love respondió a una decisión comercial para darle mayor proyección dentro del rubro del entretenimiento. El empresario sostuvo que la joven participaba en distintas actividades y que su presencia era solicitada para eventos tanto en la capital como en provincias.

“Acá en Lima siempre ha participado en los desfiles y con la agencia, siempre y en provincia me la han pedido bastante en discotecas, en clubes, en desfiles, bailes y de vez en cuando con politos mojados”, agregó.

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Vanessa López cuestiona si Tomate Barraza conocía los shows de su prometida: “Para casarte tienes que investigar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Empresario describe cómo eran los shows de la prometida de Tomate Barraza

El reportaje también recogió la versión de Jesús Cárdenas, empresario vinculado a discotecas de provincias. En diálogo con el equipo periodístico, el entrevistado describió las características de las presentaciones que, según recordó, realizaba la actual prometida de Tomate Barraza.

Vanessa López cuestiona si Tomate Barraza conocía los shows de su prometida: “Para casarte tienes que investigar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Cárdenas sostuvo que los espectáculos incluían bailes sensuales e interacción con personas del público. Además, afirmó que en determinadas ocasiones la joven se quitaba parte de la ropa como parte del número artístico.

“Generalmente se quedaba con hilo, hacía un show sexy, sacaba a alguien del público, lo bailaba, se quedaba en topless, pero creo que se cubrió esa vez con ambas manos, se tocó los sen**, pero sí se quedó en topless”, manifestó.

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Según el empresario, las presentaciones tenían una dinámica dirigida al entretenimiento para adultos y podían incluir la participación de asistentes. Sus declaraciones fueron difundidas como parte de la reconstrucción de esa etapa laboral de Roscarlys Luna.

El informe indicó que los espectáculos mencionados se realizaban antes de la pandemia. Los testimonios de los dos empresarios coincidieron en situar a la joven en actividades vinculadas a discotecas, clubes, desfiles y otros eventos, aunque cada uno aportó detalles desde su propia experiencia.

Vanessa López cuestiona si Tomate Barraza conocía los shows de su prometida: “Para casarte tienes que investigar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Vanessa López reacciona al informe y pregunta si Tomate Barraza conocía esa faceta

Tras la difusión de las imágenes y los testimonios, Vanessa López también se pronunció sobre el tema. La expareja de Tomate Barraza hizo comentarios irónicos acerca de las fotografías mostradas en el reportaje y cuestionó, en tono de broma, si el cantante estaba al tanto de las actividades que habría realizado Roscarlys Luna antes de iniciar su relación con él.

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“Ahí no tenía pichicata, jajajajaj, esas son fotos artísticas, creo, se lo tenía bien guardadito, pero el ‘Tomate’ sabrás de eso? Si no, porque para casarte tienes que investigar”, comentó.

La frase “se lo tenía bien guardadito” destacó entre sus declaraciones por el tono con el que se refirió a la faceta expuesta en televisión. López también mencionó el compromiso de la pareja y dejó planteada la pregunta sobre cuánto conocería el cantante acerca del pasado laboral de su prometida.

Vanessa López cuestiona si Tomate Barraza conocía los shows de su prometida: “Para casarte tienes que investigar”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Se olvidó de decirme de esta carrera”: Vanessa López recuerda cuando conoció a Roscarlys

Vanessa López también recordó el momento en que conoció a Roscarlys Luna, cuando, según contó, esta le habló de su formación académica y le mencionó que tenía tres carreras. La expareja del cantante retomó esa conversación para lanzar otro comentario irónico sobre los espectáculos descritos en el reportaje.

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“Esa vez que me la presentó me dijo que tenía tres carreras, pero se olvidó de decirme de esta carrera”, agregó.

Vanessa López cuestiona si Tomate Barraza conocía los shows de su prometida: “Para casarte tienes que investigar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Tomate Barraza se compromete con Roscarlys Luna

El compromiso entre Tomate Barraza y Roscarlys Luna se anunció en septiembre de 2026 y tuvo como escenario una playa de Venezuela. La noticia también involucró a Gaela Barraza, hija del cantante, quien reveló que fue cómplice de su padre en la pedida de mano. “Se casa mi papiiii. Septiembre se vino con todo. ¡Los amo!”, escribió emocionada en sus redes sociales al compartir la noticia del próximo matrimonio.

El anuncio marcó una nueva etapa en la relación, que ahora se encuentra bajo la atención mediática tras el informe de Magaly TV, La Firme sobre las antiguas presentaciones de Roscarlys Luna en discotecas.

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Expareja de Tomate Barraza acude a la Fiscalía y lo acusa de presunta violencia: “Me estaba ahorcando”. Captura: Magaly TV La Firme.