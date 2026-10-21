Olga Tañón y Tito el Bambino llegan a Arena 1: cuándo empieza la preventa para su show en Lima

Olga Tañón y Tito el Bambino compartirán escenario el 10 de abril de 2027 en Arena 1, en San Miguel.

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La música tropical y el reguetón tendrán un mismo escenario en Lima. Olga Tañón y Tito el Bambino se presentarán juntos el sábado 10 de abril de 2027 en Arena 1, como parte del espectáculo Lima Latin Duo Vol. 2, producido por F&M Entertainment.

El anuncio reúne a dos artistas puertorriqueños con trayectorias consolidadas en géneros distintos y con repertorios conocidos por el público peruano. La cita está prevista en Arena 1, recinto ubicado en el distrito de San Miguel.

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Lima Latin Duo Vol. 2 marcará el encuentro entre una de las voces más representativas del merengue y una figura vinculada al desarrollo del reguetón, en una noche que buscará reunir públicos de distintas generaciones.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa exclusiva con tarjetas BBVA comenzará a las 10:00 del jueves 23 de octubre y se extenderá hasta el viernes 24. La venta general iniciará el sábado 25 de octubre, también desde las 10:00.

Olga Tañón, conocida como la “Mujer de Fuego”, llegará a la capital peruana con una carrera que abarca más de tres décadas. La cantante puertorriqueña ha desarrollado una discografía que combina merengue, salsa, balada y pop latino.

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Su presencia en los escenarios se caracteriza por interpretaciones de alta exigencia vocal y una cercanía constante con el público. A lo largo de su trayectoria, ha lanzado canciones que permanecen en la memoria de sus seguidores latinoamericanos y ha mantenido una agenda internacional con presentaciones en distintos países de la región.

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el 23 de octubre a las 10:00 y la venta general se habilitará el 25 de octubre.

La artista cuenta con varios premios Grammy Latino y Grammy, además de una extensa lista de producciones discográficas. Su nombre está asociado a canciones como “Escondidos”, “Basta ya”, “Mentiroso”, “Cómo olvidar” y “Mi forma de ser”.

En Lima Latin Duo Vol. 2, Tañón aportará el segmento tropical de una cartelera que reúne estilos distintos.

Tito el Bambino sumará el componente urbano

El segundo protagonista de la noche será Tito el Bambino, cantante puertorriqueño que inició su carrera en la escena urbana como integrante del dúo Héctor & Tito. Luego de esa etapa, consolidó un camino como solista y lanzó producciones que ampliaron su alcance en América Latina.

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Su trayectoria está vinculada al reguetón, aunque también ha explorado fusiones con bachata, pop y otros ritmos caribeños. El artista alcanzó notoriedad como solista con canciones que mantuvieron presencia en emisoras de radio y plataformas digitales.

Entre sus temas más reconocidos figuran “El amor”, “Siente el boom”, “Mi cama huele a ti”, “El tra” y “Por qué les mientes”. Su participación en Arena 1 permitirá que el público limeño escuche un repertorio asociado a distintas etapas del género urbano.

Tito el Bambino forma parte de una generación de intérpretes que contribuyó a la expansión internacional del reguetón durante la década de 2000. Su llegada al escenario junto a Olga Tañón plantea un cruce entre dos vertientes de la música puertorriqueña: el merengue de gran orquesta y el sonido urbano.

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Olga Tañón regresa a Lima acompañada. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El concierto reunirá dos repertorios que han tenido circulación en radios, fiestas y plataformas digitales en Perú. La propuesta de Lima Latin Duo Vol. 2 parte de ese contraste: canciones para bailar que provienen de generaciones y géneros diferentes.

Arena 1 recibirá a Olga Tañón y Tito el Bambino el sábado 10 de abril de 2027. La preventa con tarjetas BBVA abrirá el 23 de octubre a las 10:00 y la venta general estará disponible desde el 25 de octubre.

Tito El Bambino regresa a Lima.