Perú

Extorsionador se hace pasar por delivery y dispara contra una pollería del Callao

El ataque ocurrió alrededor de las 11 p. m. y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron la llegada del sospechoso en una motocicleta conducida por otro sujeto

Dos comensales se arrojaron al suelo para protegerse de los disparos, mientras los fragmentos de vidrio quedaron esparcidos sobre las mesas y los platos de comida (Créditos: Latina)
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Un sujeto que fingía ser repartidor de delivery ingresó a una pollería del distrito de La Perla, en la provincia constitucional del Callao, para dejar un presunto mensaje extorsivo y disparar contra una mampara de vidrio. El ataque ocurrió alrededor de las 11 p. m. y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Dos clientes que cenaban cerca de la estructura se arrojaron al suelo para protegerse de los proyectiles.

Las grabaciones, que fueron difundidas por Latina, muestran cómo el individuo llega al negocio con una mochila de reparto, mientras otro hombre lo espera a bordo de una motocicleta. Una vez dentro del inmueble, el falso trabajador se acerca al área de la caja y entrega un papel a los empleados. Según la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el documento contenía un mensaje extorsivo dirigido al establecimiento.

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Tras dejar la nota, el atacante abandona el local y, antes de retirarse, efectúa dos disparos contra una mampara de vidrio. Detrás de esta estructura se encontraban varias personas que consumían sus alimentos. Al escuchar las detonaciones, los presentes reaccionaron de inmediato y buscaron refugio en el suelo para evitar ser alcanzados por las balas.

El ataque ocurrió alrededor de las 11 p. m. y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron la llegada del sospechoso en una motocicleta conducida por otro sujeto- Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El ataque ocurrió alrededor de las 11 p. m. y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron la llegada del sospechoso en una motocicleta conducida por otro sujeto- Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Platos de comida quedaron cubiertos de vidrios

El atentado dejó una escena de temor entre quienes permanecían en el establecimiento. Las imágenes posteriores muestran platos todavía servidos sobre las mesas, cubiertos por fragmentos desprendidos de la mampara tras los impactos. Los restos también quedaron esparcidos por el salón, cerca de los alimentos que los asistentes habían pedido para cenar.

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Según el citado medio, no se reportaron lesiones graves entre quienes estaban en el lugar. Sin embargo, la violencia del ataque evidenció el peligro al que estuvieron expuestos tanto los comensales como los trabajadores.

La primera hipótesis policial apunta a que las detonaciones habrían sido una advertencia contra los propietarios del negocio, en lugar de una agresión dirigida específicamente a los consumidores. No obstante, los proyectiles fueron disparados cuando había personas dentro del inmueble, lo que las expuso a sufrir heridas de gravedad.

Un falso repartidor de delivery ingresó a una pollería de La Perla, en el Callao, para dejar un presunto mensaje extorsivo y disparar contra una mampara de vidrio - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Un falso repartidor de delivery ingresó a una pollería de La Perla, en el Callao, para dejar un presunto mensaje extorsivo y disparar contra una mampara de vidrio - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Policía investiga las amenazas contra el negocio

Según el reporte periodístico, la pollería ya había recibido amenazas extorsivas. Algunos empleados confirmaron esta situación fuera de cámaras, aunque evitaron brindar mayores declaraciones por temor a posibles represalias después del atentado.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal del Callao y efectivos de la comisaría de Bellavista acudieron al establecimiento para iniciar las diligencias correspondientes. Entre las principales acciones figura la revisión de las grabaciones de videovigilancia, con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir el recorrido que siguieron para escapar.

Después de efectuar los disparos, el falso repartidor volvió a subir a la motocicleta conducida por su cómplice. Ambos huyeron por el pasaje Mar Caribe, ubicado en La Perla. El material registrado permitirá a los investigadores examinar sus características, establecer sus movimientos y reunir elementos que contribuyan a esclarecer el caso.

Hasta el momento del reporte televisivo, no se había informado sobre la identificación o captura de los sospechosos ni sobre la banda criminal que estaría detrás de las amenazas.

El episodio también generó preocupación por la cercanía de viviendas y edificios residenciales. Las detonaciones no solo pusieron en peligro a los dueños del establecimiento y a sus colaboradores, sino también a los visitantes y vecinos de la zona. Las autoridades deberán determinar quiénes participaron en el atentado y establecer las responsabilidades correspondientes.

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