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Fernanda Tomé regresa a la Liga Peruana de Vóley 2026/27: El motivo de su fichaje por Deportivo Soan y su presente en Maldivas

Se confirmó el regreso de ‘Tomezinha’ al vóley peruano tras su etapa en la Universidad San Martín. Conoce todos los detalles de su incorporación al club de Puente Piedra

Fernanda Tomé regresará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: todos los detalles de su fichaje por Deportivo Soan.
Fernanda Tomé regresará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: todos los detalles de su fichaje por Deportivo Soan.
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Fernanda Tomé se convirtió en uno de los nombres más comentados en los últimos días, luego de que surgiera la posibilidad de que Deportivo Soan busque repatriar a la atacante brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. La jugadora tuvo un reciente paso por la Universidad San Martín.

El rumor tomó fuerza a partir de una transmisión en vivo de TikTok, en la que participaron las jugadoras de Soan Liana Torres y Camila Pineda. Tras esa conversación, diversas fuentes cercanas al club de Puente Piedra confirmaron el interés por incorporar a ‘Tomezinha’.

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La comunicadora Daniella Fernández confirmó en De Una que Fernanda Tomé jugará en Deportivo Soan, tras consultar con dirigentes del equipo. “Fernanda Tomé ya firmó su contrato con Deportivo Soan”, afirmó.

Los detalles de la llegada de Tomezinha a Soan

Sandra Rodríguez, exjugadora y actual comentarista, dio casi por confirmado el regreso de Fernanda Tomé a la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. La brasileña reforzaría a Soan, según afirmó durante el programa Ataque Cruzado.

Tomé parece que está confirmada en Soan. Ya acaba [el torneo], creo que dura una semana más y viene. 90% asegurado, no puedo decir más”, expresó.

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Después, el periodista deportivo Julio Peña señaló que la posibilidad de que Tomé vuelva al Perú es concreta. La central brasileña finalizará su participación en el torneo de Maldivas con el MTCC Volleyball Team el próximo 1 de noviembre. Al tratarse de una competencia corta, quedará libre para negociar y fichar por otro equipo.

El torneo de Maldivas concluirá en esa fecha, lo que facilitará su incorporación a Deportivo Soan en las próximas semanas. Su contrato se extendería hasta el final de la temporada 2026/2027, que sería su cuarta campaña en Perú tras disputar tres temporadas con Universidad San Martín.

Además, la llegada de Tomezinha a Soan se explicaría por la salida de la brasileña Milena Vilela, atacante que dejó la institución sin debutar en la Liga Peruana de Vóley. Hasta el momento, no se ha conocido el motivo exacto de su partida.

Aunque Fernanda Tomé se unió, recientemente, a un club de Maldivas, se interesó por el acercamiento formal del elenco de Puente Piedra. | VIDEO: Ataque Cruzado

Su presente en Maldivas

Fernanda Tomé continuó su carrera en Bolivia tras su salida de Universidad San Martín. Allí defendió a un club que también llevaba el nombre de San Martín, con el que se consagró campeona de la máxima categoría de ese país.

Luego, la brasileña fichó por MTCC Volleyball Team de Maldivas. Ya contaba con experiencia en ligas de Indonesia, Israel y Tailandia, lo que facilitó su adaptación a su nuevo equipo. Su rendimiento le valió dos reconocimientos como jugadora del partido.

Tomé llegará a Deportivo Soan tras competir en Maldivas, con ritmo de competencia y en condiciones de aportar al equipo en el inicio de la temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Fernanda Tomé fue premiada como jugadora del partido en Maldivas.
Fernanda Tomé fue premiada como jugadora del partido en Maldivas.

Fecha de debut de Tomezinha con Soan

Fernanda Tomé no podrá salir de Maldivas hasta el 1 de noviembre, por lo que se perderá las primeras jornadas de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Según informó Julio Peña, su debut con Deportivo Soan está previsto para la cuarta fecha.

En ese partido, el equipo de Puente Piedra enfrentará a Olva Latino, uno de sus rivales en la pelea por acceder a la siguiente etapa del torneo. La brasileña aportará experiencia y potencia al plantel dirigido por Vinícius Fernandes.

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