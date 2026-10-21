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Nelson Cabanillas apunta contra Fabián Bustos y Jean Ferrari por su polémica salida de Universitario: “No me dieron la cara”

El defensor peruano cuestionó el manejo de la directiva de la ‘U’, que derivó en su salida a Melgar para la Liga 1 2025

El lateral izquierdo señaló a Fabián Bustos y Jean Ferrari por su mal manejo. Créditos: Al Volante.
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Nelson Cabanillas fue una de las piezas importantes en la obtención del bicampeonato de Universitario de Deportes en el año de su centenario. Sin embargo, al final de esa temporada, el defensor se marchó del club, sin conocerse los motivos.

Más de un año después, Cabanillas decidió romper su silencio en una conversación con el podcast ‘Al Volante’ y señaló a dos personas de la ‘U’ que no tuvieron un buen manejo en su partida de la institución después de más de cinco años.

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“Creo que no me valoraron. Es más, ni siquiera tuve una reunión con Jean. Jean no se acercó a hablar conmigo en ningún momento. Tanto él como el profe Bustos, creo que ninguno se sentó a decirme: ‘Mira, queremos esto, esto y esto’”, expresó, dejando en evidencia a Jean Ferrari y Fabián Bustos.

En contraparte a la actitud de Bustos y Ferrari, Cabanillas destacó el manejo de Manuel Barreto, quien sí quería que permanezca en Universitario. “El único que dio la cara fue Manuel. A él sí lo notaba con ganas. Tú sientes cuando alguien realmente quiere contar contigo. Manuel fue una de esas personas que se me acercó y me dijo: ‘Mira, yo quiero que tú te quedes’.

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Cabanillas hizo una crítica por el manejo del ese entonces administrador y técnico de los ‘cremas’. “Por estos seis años que estuve en el club, al menos pudieron mirarme a la cara y decirme: ‘Mira, Nelson, no queremos contar contigo’. Creo que hubiera sido diferente”.

El jugador señaló que le chocó ese trato de ambas personas. “No sé si fue una falta de respeto, pero a mí sí me chocó bastante, me tocó mucho. Es más, me peleé con Angie (su pareja) porque ella no quería que nos fuéramos. Me molestó mucho que no me dijeran las cosas en la cara ni qué era lo que realmente querían de mí”.

Nelson Cabanillas apunta contra Fabián Bustos y Jean Ferrari por su polémica salida de Universitario.
Nelson Cabanillas apunta contra Fabián Bustos y Jean Ferrari por su polémica salida de Universitario.

El mal manejo de Universitario

Que Fabián Bustos y Jean Ferrari no se acercaran a hablar con él no fue lo único que vivió Nelson Cabanillas antes de su salida de Universitario. El futbolista reveló que percibió poco interés de la dirigencia para renovar su contrato, sobre todo cuando otros clubes consultaban por su situación.

“El punto de quiebre, más que irme, fue que me enteré de algunas cosas: prácticamente no querían contar conmigo”, expresó.

Cabanillas contó que habló con Manuel Barreto sobre el tema, ya que el entonces director deportivo tenía interés en que el defensor permaneciera en Ate.

“Esa noticia no salió. Literalmente me enteré de que mi nombre estaba siendo ofrecido a otros clubes, como diciendo: ‘Va a quedar libre’. La manera en que se dieron las cosas no me gustó mucho porque, si no querían contar conmigo, pudieron decírmelo de frente: ‘¿Sabes qué? Este año no queremos contar contigo’. Creo que hubiera sido mucho mejor”, declaró.

A los pocos días, se conoció que Paolo Reyna había sido contratado por Universitario. Cabanillas interpretó que esa negociación se había iniciado con antelación.

“Al final le dije a Manuel: ‘Mira, Manuel, me enteré de estas cosas. La verdad es que creo que mi camino ya no va por acá’. Le di la mano y, literalmente, a los dos días de que hablamos de eso, me enteré de lo de Paolo Reyna, que ya lo habían contratado. Entendía que eso no era de la noche a la mañana; eran conversaciones que ya se venían dando”, añadió.

Esos fueron algunos de los motivos que llevaron a Cabanillas a dejar el club en el que se formó y debutó como profesional. Luego aceptó la propuesta de Melgar, equipo del que Paolo Reyna salió para fichar por Universitario.

Paolo Reyna fichó por Universitario en 2025. - Crédito: Universitario de Deportes
Paolo Reyna fichó por Universitario en 2025. - Crédito: Universitario de Deportes

Su deseo de volver a Universitario

Pese a la forma en que se produjo su salida, Nelson Cabanillas no descartó un eventual regreso a Universitario de Deportes. “Al final, si me tocara volver, volvería. Y, si no, siempre voy a querer que le vaya bien a la ‘U’”, afirmó.

El defensor peruano también recordó los momentos que vivió con la camiseta ‘crema’, desde las campañas más difíciles hasta la obtención del bicampeonato. “No haber renovado, después de estar en los momentos en los que la trinchera iba todos los años, también me tocó disfrutar los dos títulos. Fueron muy lindos, la verdad. El primero fue mucho más lindo que el segundo, obviamente”.

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