Magaly Medina cuestiona que Laura Bozzo esté en un hospital público pese a contratos con Telemundo y Televisa: “Hizo muchísimo dinero”

La periodista se pregunta por la atención médica de Laura Bozzo y recuerda cuánto ganó en televisión. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

La situación de Laura Bozzo volvió a generar interrogantes sobre su presente, no solo por los reportes relacionados con su hospitalización en México, sino también por las preguntas que surgieron alrededor de sus finanzas después de una extensa carrera en la televisión latinoamericana. Durante una emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina recordó los contratos que la presentadora peruana tuvo con Telemundo y Televisa, las ganancias que habría acumulado durante sus años de mayor éxito y los problemas económicos que ella misma reconoció en el pasado.

La conductora puso sobre la mesa una pregunta que, según explicó, también se planteaban algunos colegas de la televisión mexicana: cómo una figura de la trayectoria de Bozzo terminó recibiendo atención en un hospital público. La reflexión estuvo vinculada con la dimensión de su carrera y los ingresos que habría obtenido durante décadas de trabajo frente a las cámaras.

PUBLICIDAD

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

“Lo que muchos colegas en la televisión mexicana se preguntan también es cómo Laura Bozzo, con todo el dinero que ganó a lo largo de su carrera televisiva, larguísima además, cómo está atendiéndose un... en un hospital público”, comentó Medina durante el programa.

La interrogante surgió en medio de la atención mediática que rodea a la presentadora, cuya trayectoria la convirtió en un rostro ampliamente reconocido en distintos países de habla hispana. Sin embargo, la propia conductora de espectáculos hizo una precisión para evitar que la atención en un establecimiento público se interprete automáticamente como una señal de falta de recursos económicos.

PUBLICIDAD

“Ahora, que a uno se atiende un hospital público no quiere decir que sea insolvente económicamente”, puntualizó.

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda los contratos de Laura Bozzo con Telemundo y Televisa

Para explicar por qué surgieron esas preguntas, Magaly Medina recordó los años en que Laura Bozzo trabajó con importantes cadenas de televisión. La presentadora peruana alcanzó notoriedad internacional con sus programas de entrevistas y confrontación, un formato que la convirtió en una figura habitual de la televisión latinoamericana y le permitió desarrollar una carrera fuera del Perú.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina hizo especial referencia a los contratos que Bozzo tuvo con Telemundo y Televisa, dos compañías de gran presencia en el mercado televisivo de habla hispana. Según su comentario, los acuerdos profesionales que mantuvo con ambas empresas le habrían permitido obtener ingresos importantes.

PUBLICIDAD

“Pero para una celebridad de la talla de Laura Bozzo, tan conocida ya como cualquier otra de las celebridades mexicanas más reputadas, se supone que ella, pues hizo muchísimo dinero cuando tenía contrato con Telemundo, cuando tuvo contrato con Televisa. Ganó mucho, mucho dinero”, manifestó.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

El departamento de Acapulco que Magaly Medina mencionó durante su comentario

Otro detalle que la conductora incorporó a su reflexión fue el departamento que Laura Bozzo tendría en Acapulco, ciudad mexicana en la que, de acuerdo con el comentario televisivo, habría contado con una propiedad vinculada a una de las empresas con las que trabajó.

“La... el departamento que tiene en Acapulco, creo, si no me equivoco, fue un regalo de una de las televisoras por la que ella firmó”, recordó Medina.

PUBLICIDAD

La propia conductora expresó una reserva al mencionar ese dato, pues utilizó las frases “creo” y “si no me equivoco”. Por ello, la referencia debe entenderse como parte de su comentario y no como una confirmación independiente sobre el origen de la propiedad.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Bozzo reconoció en 2021 que había perdido buena parte de su dinero

Uno de los antecedentes más importantes que Magaly Medina recordó fue una entrevista concedida por Laura Bozzo en 2021. Según señaló la conductora, en aquella oportunidad la presentadora reconoció que había perdido una parte considerable del dinero que acumuló durante su vida profesional.

“Recuerden que en 2021, en una de las entrevistas de las tantas que le hicieran, ella reconoció que había perdido mucho del dinero que había ganado a lo largo de su vida”, comentó Medina.

PUBLICIDAD

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

La declaración constituye un elemento relevante para contextualizar las dudas sobre la situación económica de Bozzo. Aunque durante años obtuvo ingresos gracias a sus programas y contratos televisivos, la propia presentadora habría admitido que no conservaba toda la fortuna que logró reunir.

Magaly Medina también recordó los problemas fiscales que Laura Bozzo enfrentó en México, los cuales, según su comentario, repercutieron en sus finanzas.

“Además, los juicios fiscales que tuvo allí en México también, pues, hicieron que su economía se tambaleara un poco”, agregó.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda los reality shows en los que participó Laura Bozzo

La conductora también se refirió a las participaciones de Laura Bozzo en distintos programas de entretenimiento y reality shows, tanto en México como en otros países, entre ellos España. Medina consideró que estas apariciones podrían haber representado una manera de continuar generando ingresos después de los problemas económicos que la presentadora había mencionado.

PUBLICIDAD

“Bueno, ojalá que ella logre recuperarse y retomar lo que había estado haciendo, participando en muchos reality shows, no solo en México, sino en otros lugares, hasta incluso en España”, expresó.

A continuación, añadió su interpretación sobre el posible objetivo económico de esas participaciones: “Y yo siento que esa es una manera de ella de agenciarse algún tipo de dinero”.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.