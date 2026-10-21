Marco Romero rinde homenaje al Día de la Canción Criolla con emblemáticos valses peruanos

El cantante peruano Marco Romero posa en una escalera de madera con motivo de su homenaje por el Día de la Canción Criolla.

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El cantante peruano Marco Romero prepara un homenaje al Día de la Canción Criolla con cuatro valses grabados en el Gran Teatro Nacional, que difundirá en sus redes sociales durante octubre. El ciclo incluirá interpretaciones de obras de Augusto Polo Campos, Luis Abelardo Núñez y Félix Pasache, además de una composición propia.

Bajo el título “Cuatro valses desde el Gran Teatro Nacional”, el músico publicará versiones de “Cuando llora mi guitarra”, “Mal paso”, “Nuestro secreto” y “No te necesito más”. Las grabaciones formarán parte de la celebración por el 31 de octubre, fecha dedicada a la música criolla peruana.

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Romero abrirá la serie con “Cuando llora mi guitarra”, vals compuesto por Augusto Polo Campos. El artista señaló que eligió esta obra por su presencia dentro del repertorio criollo y por el vínculo que propone entre la guitarra y las emociones.

El intérprete peruano Marco Romero posa en una sala antes de su presentación de valses tradicionales con motivo del Día de la Canción Criolla.

“Hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial: una serie de cuatro valses, de esos bien peruanos, bien criollazos, que nunca pasarán de moda”, expresó el cantante. “Qué mejor manera de comenzar que interpretando ‘Cuando llora mi guitarra’, una joya de nuestro querido Augusto Polo Campos”.

El segundo lanzamiento será “Mal paso”, de Luis Abelardo Núñez, previsto para el 22 de octubre. Luego llegará “Nuestro secreto”, de Félix Pasache, el 27 de octubre. La serie concluirá el 29 de octubre con “No te necesito más”, tema escrito por el propio Marco Romero.

Las versiones estarán disponibles en las cuentas del artista en Facebook, Instagram y TikTok. También podrán escucharse a través de Spotify, según informó el músico.

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Los cuatro valses forman parte del repertorio habitual del intérprete, quien buscó reunir composiciones de distintas generaciones y sumar una pieza de su autoría. La selección incluye canciones que mantienen presencia en peñas, conciertos y reuniones familiares vinculadas con la tradición criolla.

“Representan muchas historias y reconocimiento a grandes compositores y cantantes que los hicieron exitosos, sumándose el tema de mi autoría”, afirmó Romero. El cantante indicó que el propósito de la serie es dar mayor exposición a la música criolla y a sus autores e intérpretes.

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El proyecto también plantea el inicio de un ciclo centrado en las distintas vertientes del vals peruano. Romero sostuvo que la difusión de nuevos intérpretes resulta necesaria para ampliar la presencia del género ante el público.

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“Se puede hacer muchísimo más por la música criolla. Lo primero es la visibilidad de la nueva generación, que creo está apareciendo con fuerza”, señaló. Para el artista, “Cuatro valses desde el Gran Teatro Nacional” será el punto de partida de futuras entregas dedicadas a este repertorio.

Marco Romero presentará “Una noche para cantar” el 27 de noviembre

Después de los lanzamientos de octubre, Marco Romero llevará su repertorio al escenario con “Una noche para cantar”, espectáculo programado para el viernes 27 de noviembre en La Estación de Barranco, ubicada en Pedro de Osma 112.

La presentación comenzará a las 22:30 y propondrá un recorrido por canciones de su repertorio, con espacio para valses y otros temas de la música peruana. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.

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El cantante Marco Romero anuncia su presentación musical Una noche para cantar en el local La Estación de Barranco para el 27 de noviembre.

El concierto se realizará casi un mes después del Día de la Canción Criolla y extenderá la agenda del músico alrededor de los ritmos tradicionales. La fecha en Barranco será la siguiente actividad anunciada tras la publicación de los cuatro videos registrados en el Gran Teatro Nacional. Las entradas para “Una noche para cantar” se pueden adquirir en Teleticket.