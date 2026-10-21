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Carlos Aparicio responde a Antonio Rizola y apunta: “Él cantaba el himno de Colombia, no sé cuándo va a comenzar a cantar el de Perú”

El exentrenador de la selección peruana de vóley respondió a los comentarios del brasileño, defendió la capacidad de los entrenadores nacionales para opinar sobre su gestión y cuestionó su postura sobre la identidad

Durante una emisión del programa de streaming Los Aparicios, el entrenador nacional responde a los comentarios emitidos por el brasileño. (Video: Los Aparicios)
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Carlos Aparicio volvió a cuestionar a Antonio Rizola por su gestión al frente de la selección peruana de vóley. El exentrenador respondió a los comentarios que surgieron tras sus críticas al técnico brasileño y defendió el derecho de los profesionales nacionales a opinar sobre el trabajo del comando técnico de la ‘bicolor’, sin que eso signifique desconocer su capacidad.

A través de su podcast de YouTube, ‘Los Aparicios’, el estratega rechazó que únicamente figuras internacionales como José Roberto Guimarães o Julio Velasco puedan cuestionar al responsable del equipo nacional. Además, reiteró que sus observaciones están relacionadas con la conveniencia de la propuesta de Rizola para el contexto peruano.

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“Acá tenemos muchas cosas que hablar, tenemos muchas cosas que decir. No es tanto como aclarar, pero sí algunas cosas hay que decirlas. En esta semana, por ejemplo, ha habido un comentario referente a las cosas que yo había dicho. Yo no creo que en el Perú no haya gente que sepa de voleibol. Somos muchos los que sabemos y la verdad que las opiniones se reciben y se analizan”, manifestó.

Aparicio consideró que limitar las críticas a entrenadores de trayectoria internacional supone colocase él mismo por encima de los demás profesionales. También aclaró que discrepar con Rizola no equivale a calificarlo como un mal técnico.

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“Decir que solo Zé Roberto o Julio Velasco pueden criticar al entrenador de la selección nacional, yo creo que es ponerse muy por encima de todos los demás y no hay ninguna razón justificable. Sabemos bastante voleibol y si no estamos de acuerdo, no es porque digamos que él es un mal entrenador”, sostuvo.

Carlos Aparicio volvió a cargar contra Antonio Rizola y su trabajo en la selección de Perú.
Carlos Aparicio volvió a cargar contra Antonio Rizola y su trabajo en la selección de Perú. Crédito: FPV

En esa línea, precisó cuál es el principal cuestionamiento que mantiene sobre el trabajo del brasileño. “Nadie ha dicho que es un mal entrenador, pero simplemente en mi opinión y en la de muchos, el trabajo que está haciendo no es el conveniente para la realidad peruana”, afirmó.

Aparicio cuestionó la identidad de Rizola

Uno de los pasajes más contundentes de su intervención estuvo relacionado con la identidad nacional. Aparicio recordó su propia experiencia como entrenador de la selección colombiana y mencionó a Jorge Gorriti, técnico peruano al que atribuyó el inicio del proceso que posteriormente continuaron otros entrenadores en ese país.

“Yo considero que Rizola, por el tema de la identidad, es una persona que te dice una cosa, luego te va para otra. Yo, por ejemplo, he sido entrenador en la selección de Colombia. Lo que él no ha mencionado cuando habló de que cuando llegó a Colombia ya había un proceso anterior, es que ese proceso se inició con un peruano, Jorge Gorriti. Él fue el primero. Ya después me tocó a mí y luego han habido otros entrenadores, lógicamente”, explicó.

Posteriormente, Aparicio expresó su orgullo por ser peruano y explicó que, aunque ha dirigido a la selección colombiana, nunca se le ocurriría cantar el himno de otro país. En ese sentido, recordó que Rizola sí lo hacía durante su etapa en Colombia y, con ironía, señaló que espera que el brasileño también cante el himno peruano.

“Lo que sí, te digo una cosa, yo soy peruano y estoy orgulloso de serlo, de estar en mi país. A mí jamás, por más contratado que esté en cualquier parte del mundo, se me ocurriría ponerme la mano en el pecho y cantar el himno de otro país. Rizola sí lo hacía, cantaba el himno de Colombia. Yo no sé cuándo va a comenzar a cantar el de Perú. Ya se lo habrá aprendido, me imagino”, apuntó.

Antonio Rizola valoró la actitud de sus dirigidas tras el quinto puesto de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026.
Antonio Rizola es el técnico de la selección mayor de Perú. Crédito: FPV

¿Qué respondió Antonio Rizola a las críticas?

El nuevo pronunciamiento de Aparicio se produce después de que Rizola respondiera a sus cuestionamientos en el podcast ‘Mate Galáctico’. En aquella intervención, el brasileño aseguró que respeta las opiniones de otros entrenadores, aunque dejó claro que no considera necesario convencer a sus críticos sobre sus decisiones.

No tengo nada que decir. No vi. ¿Fue Julio Velasco, fue José Roberto Guimarães? Ah fue Aparicio, no vi. Él tiene sus motivos, probablemente. Y lo respeto. Cada uno tiene una opinión. Yo no voy convencer a ninguno qué hago, por qué hago, qué debo hacer. Cada uno tiene su opinión y lo respeto”, declaró.

Rizola también afirmó que abrió las puertas de los entrenamientos de la selección desde su llegada para que los técnicos pudieran observar su metodología. Según contó, dos entrenadores acudieron a las prácticas y ninguno era peruano.

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