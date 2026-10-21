Anemia en Perú: qué alimentos ayudan a mejorar la absorción del hierro en los niños

Entre diagnóstico y prevención: Perú enfrenta el desafío de reducir significativamente la anemia en su población más joven. (Composición Infobae Perú)

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La anemia infantil continúa siendo un desafío para la salud pública peruana, especialmente durante los primeros años de vida, cuando el organismo necesita nutrientes esenciales para el crecimiento y el desarrollo cognitivo. Aunque los hábitos alimentarios cumplen un papel importante en su prevención, las familias también necesitan reconocer cuándo acudir a un establecimiento de salud y seguir las indicaciones de los especialistas.

En 2025, el 34,9% de los niños de 6 a 35 meses presentó anemia en el Perú, según los resultados de los principales indicadores de programas presupuestales de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en mayo de 2026. La proporción fue mayor en el área rural, donde llegó al 43,2%, frente al 31,5% registrado en las zonas urbanas.

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Las diferencias también se observan entre departamentos. Puno registró una prevalencia de anemia infantil del 56,1%, mientras que Loreto alcanzó el 45,6%, de acuerdo con el mismo reporte. Estas cifras evidencian que la problemática no afecta de la misma manera a toda la población y que las acciones de prevención deben considerar las necesidades de cada territorio.

Suplementación con hierro: una medida que todavía no alcanza a todos los niños

Otro indicador de la ENDES 2025 muestra que el 38,7% de los niños de 6 a 35 meses consumió suplementos de hierro durante los siete días anteriores a la encuesta. Aunque la proporción superó en 4,9 puntos porcentuales la registrada en 2024, cuando fue del 33,8%, el resultado muestra que menos de cuatro de cada diez niños de ese grupo de edad recibieron este suplemento en el periodo evaluado.

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La prevención no depende únicamente de incorporar alimentos ricos en hierro. El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda iniciar la alimentación complementaria a partir de los seis meses con preparaciones variadas que incluyan fuentes de hierro de origen animal, además de mantener los controles de crecimiento y desarrollo y cumplir con la suplementación indicada para cada niño.

A pesar de ligeros descensos en algunas regiones, la anemia infantil continúa siendo una preocupación de salud pública en áreas como Puno, Ucayali y Madre de Dios. (Composición: Infobae / Andina)

La anemia puede pasar inadvertida en sus primeras etapas. Por ello, la evaluación en los servicios de salud permite identificar el problema y determinar si el menor necesita tratamiento, en lugar de esperar a que aparezcan señales evidentes. El déficit de hierro durante la primera infancia puede afectar el desarrollo cognitivo, por lo que la detección temprana es especialmente importante.

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Qué alimentos ayudan a aprovechar mejor el hierro

La composición de las comidas y la combinación de ingredientes pueden contribuir a mejorar el aprovechamiento de este mineral. Entre las alternativas se encuentran alimentos como la sangrecita, el bofe y determinados pescados, que pueden incorporarse a preparaciones habituales de acuerdo con la edad del niño.

Silvia Saenz, nutricionista de Mondelēz International, recomienda revisar qué alimentos con hierro forman parte del menú familiar y buscar maneras de incorporarlos en recetas que los niños consuman con regularidad. La especialista también plantea aprovechar los refrigerios para complementar la alimentación, con porciones adecuadas para cada etapa de crecimiento.

anemia infantil - alimentacion - MIDIS

Una de las estrategias consiste en incluir fuentes de hierro de origen animal en guisos, tortillas o preparaciones caseras. También se pueden combinar las menestras, como las lentejas y los frejoles, con alimentos que aporten vitamina C, como el tomate, el limón, la naranja o la mandarina. Esta vitamina favorece la absorción del hierro de origen vegetal.

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En el caso de los refrigerios, las preparaciones caseras pueden ofrecer variedad al menú. Si se opta por productos envasados, conviene revisar sus ingredientes, su información nutricional y las porciones recomendadas, sin asumir que un producto es suficiente para cubrir las necesidades de hierro de un niño.

Estas modificaciones alimentarias pueden formar parte de una estrategia preventiva, pero no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento de la anemia. Cuando un menor presenta esta condición, debe recibir la evaluación profesional correspondiente y cumplir con la suplementación o medicación que le indiquen.

Recomendaciones para ponerlos en práctica

1. Incluye fuentes de hierro en tus recetas habituales. Alimentos como la sangrecita, el bofe y los pescados de carne oscura aportan hierro que el organismo absorbe con facilidad. Puedes incorporarlos en distintas preparaciones, como torrejitas, un pastel de verduras con bofe o un guiso de pescado. Variar las recetas ayuda a ampliar las opciones del menú familiar. En el caso de los niños, puedes adaptar las porciones y las texturas acorde a su edad.

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2. Combina las menestras con alimentos que aporten vitamina C. Si preparas lentejas o frejoles, acompáñalos con una ensalada de tomate y limón o incluye una naranja o mandarina como fruta. La vitamina C favorece la absorción del hierro de origen vegetal. Este cambio sencillo permite aprovechar mejor el aporte de las menestras y sumar variedad a la comida.

3. Elige refrigerios que complementen la alimentación. Los snacks pueden ser una oportunidad para incorporar alimentos nutritivos entre las comidas principales. Una torrejita casera elaborada con una fuente de hierro, acompañada de fruta, es una alternativa para variar el refrigerio. Si eliges un producto envasado, revisa sus ingredientes, su contenido de hierro y la porción indicada.

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Una alimentación rica en hierro es parte del cuidado de la salud. Si ya existe un diagnóstico de anemia, debe acompañarse del tratamiento y los controles indicados por un profesional de la salud. Mejorar las comidas complementa ese cuidado, pero no sustituye la suplementación prescrita.