Samuel Suárez acusa a Gabriela Herrera de hacer afirmaciones difamatorias sobre Kurt Villavicencio: “Miserable ataque”

Samuel Suárez rechaza las declaraciones de Gabriela Herrera sobre el episodio vivido por Kurt Villavicencio en Colán durante una celebración de Año Nuevo de 2018.

Guardar

Samuel Suárez, conductor de ‘Instarándula’, salió en defensa de Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, luego de que Gabriela Herrera recordara un episodio ocurrido en Colán durante la celebración de Año Nuevo de 2018. El conductor cuestionó con dureza las declaraciones de la bailarina y rechazó que se utilice aquel incidente para desacreditar a su colega de televisión.

La controversia surgió después de que Herrera respondiera a los comentarios que Villavicencio hizo sobre su relación sentimental con el exfutbolista Diego Chávarri. Durante su pódcast, la bailarina cuestionó la autoridad moral del conductor para opinar sobre su vida privada y aludió al episodio de 2018, en el que Villavicencio, según su propia versión, no recordaba con claridad lo sucedido.

PUBLICIDAD

“Yo no sé con qué moral tú vienes a decirme a mí las cosas. Porque yo no voy acá a mandarle carta notarial a nadie”, manifestó Herrera, antes de poner en duda la explicación que el conductor había dado sobre aquel momento.

Samuel Suárez publica un mensaje en las redes sociales de Instarándula en respaldo a Kurt Villavicencio frente a los cuestionamientos de Gabriela Herrera.

Suárez calificó el episodio como una agresión sexual

En respuesta, Suárez utilizó su pódcast ‘Qué Bochinche!’ para defender a Villavicencio y calificó lo ocurrido en Colán como una agresión en la que su colega no tuvo responsabilidad. “No tienes por qué recordarlo porque no es tu culpa, tú no eras consciente, porque esa es una agresión sexual”, sostuvo el conductor de ‘Instarándula’.

El creador de contenido cuestionó además que se responsabilice a Villavicencio por haber consumido alcohol en exceso durante aquella celebración. “Si yo veo que mi amigo está mal, lo protejo”, señaló Suárez, quien calificó de indignante que se utilicen las imágenes de ese episodio para humillar a su compañero.

PUBLICIDAD

Samuel Suárez abordó en su espacio digital las declaraciones de Gabriela Herrera sobre el suceso ocurrido en Colán en 2018 que involucró a Kurt Villavicencio. Durante la transmisión y mediante publicaciones en redes sociales, el comunicador señaló que las afirmaciones sobre el estado de conciencia y la situación laboral de su compañero carecen de sustento y podrían constituir difamación. Video: Instagram Instarándula

El conductor advirtió sobre posibles casos de difamación

Durante el intercambio, Suárez cuestionó que Gabriela Herrera asegurara que Villavicencio estuvo consciente en el momento del incidente, sin presentar pruebas que respaldaran esa afirmación. “Ella asegura que tú estuviste consciente, acá hay muchos términos de difamación. A ella, que le encantan las cartas notariales, hay que ser bien ligeritas también, mi vida, para irte de boca y asegurar cosas que a ti no te constan”, expresó el conductor.

El comunicador también puso en duda la versión de que Villavicencio habría perdido antiguos trabajos a raíz de aquel episodio. “¿Tienes declaraciones de los jefes de esos programas? ¿Él ha confesado eso en algún momento?”, preguntó Suárez, mientras Villavicencio relataba que había optado por no aceptar ciertas propuestas laborales a raíz de lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Samuel Suárez comparte un mensaje en la cuenta de Instagram de Instarándula para señalar presuntas afirmaciones difamatorias de Gabriela Herrera contra Kurt Villavicencio.

El conductor planteó además un contraste hipotético para cuestionar el tratamiento mediático del caso. “Mientras que aquí este hecho ocurriría con una mujer, digamos, en una discoteca, le mete la mano y ella pierde el estado de consciencia, yo creo que nadie se va a burlar de ese hecho”, señaló Suárez durante la transmisión.

Suárez acusó a Herrera de difamación en nuevas historias de Instagram

Horas después del enfrentamiento en pódcast, Suárez amplió sus cuestionamientos a través de historias publicadas en la cuenta de Instagram de ‘Instarándula’. En una de ellas, señaló directamente dos afirmaciones de Herrera que, a su juicio, constituirían difamación.

“Hay algunas afirmaciones difamatorias, Gabriela ha asegurado abiertamente dos hechos, como que perdió su trabajo por este hecho y además que en ese momento en Colán era consciente, que estaba disfrutando. Increíble. Es momento, creo, que Kurt también aprenda a defenderse de las difamaciones”, escribió el conductor.

PUBLICIDAD

Samuel Suárez publicó un pronunciamiento en Instagram para respaldar a Kurt Villavicencio tras los comentarios emitidos por Gabriela Herrera sobre un incidente ocurrido en 2018.

En otra publicación, Suárez describió el impacto emocional que, según indicó, el episodio generó en Villavicencio durante años. “Kurt vivió depresión, sintiendo culpa durante tantos años por algo que no recuerda, se siente responsable de haber tomado de más en año nuevo y haber sido expuesto en medios siendo tocado por un miserable, que se aprovechó de su condición en ese momento. ¡Eso lo sabíamos todos y jamás me burlaría de una agresión sexual de nadie!”, publicó.

El conductor también destacó lo que consideró un cambio positivo en la forma en que su colega asimiló lo ocurrido tras la controversia. “Si algo puedo rescatar de este miserable ataque, es que Kurt entendió después de 8 años, que no es culpable de nada, que no tiene que pedir perdón por una agresión que vivió por estar pasado de copas. Siento que hasta el día le costaba comprender que lo que vivió no fue su culpa. Y te abrazo Kurt, sentí realmente tu impotencia y tu dolor escondido por años, no iba a permitir se burlen de ti por este tema. Y aunque ya estés bien grande para defenderte solo, sé que hay batallas internas que necesitan un apoyo honesto”, escribió Suárez en otra de sus historias.

PUBLICIDAD

Suárez también publicó un mensaje directo en su cuenta de ‘Instarándula’ en el que reiteró su respaldo a Villavicencio y cuestionó que todavía se le haga sentir responsable por lo sucedido años atrás. “Kurt es un gran profesional y ser humano. Me indigna cómo siente culpa de una agresión sexual, que no fue consciente y, si alguien no se lo dice, va a seguir sintiendo ansiedad cada vez que gente de porquería venga a recordarle esas imágenes para humillarlo. Encima fue violentado, le robaron. ¿Tiene que seguir pidiendo perdón por eso?”, escribió el conductor.

Verónica Alcántara también cuestionó la reacción de Herrera

La productora Verónica Alcántara, del programa digital ‘Chimi Churri’ del canal Trivu TV, se pronunció sobre el mismo episodio y cuestionó la actitud de Herrera al vincular el incidente de Colán con las críticas que recibió por su relación con Chávarri.

PUBLICIDAD

El video presenta extractos de declaraciones de Gabriela Herrera en un pódcast, donde hace referencia a Kurt Villavicencio y a un suceso del año 2018. Posteriormente, se muestra la intervención de la productora Verónica Alcántara en su espacio de transmisión digital, quien analiza las expresiones de la bailarina respecto a su vínculo sentimental con Diego Chávarri y las críticas dirigidas al conductor de televisión. El material incluye imágenes superpuestas de los involucrados. Video: Instagram Verónica Alcántara

“No puedes mezclar. Es una falta de respeto lo que has hecho (...) Eso pasa porque lamentablemente este mundo del streaming ya llegó a una raya, a un techo donde cualquiera puede llamarse comunicador”, expresó Alcántara. La productora también señaló que, a diferencia de Villavicencio, Herrera y Chávarri exponen voluntariamente su relación sentimental en redes sociales, lo que a su juicio habilita los comentarios del público. “Si ustedes exponen su vida, nosotros tenemos todo el derecho de decir lo que opinamos”, sostuvo.

La polémica se originó tras críticas de Magaly Medina a la relación de Herrera

Antes de este enfrentamiento, Magaly Medina ya había cuestionado la relación entre Herrera y Chávarri en la edición del 15 de octubre de Magaly TV, La Firme. Junto a Ric La Torre y el propio ‘Metiche’, la conductora criticó los desplantes que, según señalaron, el exfutbolista habría tenido con la bailarina, y le recomendó alejarse de la relación con la frase “pódalo, amiga”.

PUBLICIDAD

Medina cuestionó además que Herrera compartiera mensajes de amor propio en redes sociales mientras, a su juicio, toleraba comportamientos que no se condecían con ese discurso. Esas críticas fueron, según las distintas versiones recogidas, el origen de la respuesta que la bailarina dio contra Villavicencio y que derivó en los sucesivos pronunciamientos de Suárez.