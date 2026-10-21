Papa León XIV sí vendrá al Perú en noviembre: Nuncio apostólico confirma su visita tras conocerse los resultados médicos

El nuncio apostólico en el Perú confirmó que el papa León XIV visitará el país del 11 al 16 de noviembre de 2026. La agenda contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, mientras el Vaticano ultima los preparativos y confirma que el pontífice no necesitará tratamiento adicional. Fuente: Exitosa Noticias

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El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026. El nuncio apostólico en el país, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, confirmó que el viaje continúa en pie y expresó la alegría de la Iglesia peruana ante la próxima llegada del pontífice, luego de las expectativas generadas por su estado de salud.

“Esta mañana el Santo Padre ha dado la audiencia general y lo hemos visto restablecido. El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría”, afirmó el representante de la Santa Sede durante el Desayuno Nacional de Oración 2026, realizado en Lima, al que asistieron alrededor de 300 líderes, políticos y empresarios.

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La confirmación coincide con la difusión de los resultados definitivos de los exámenes médicos del pontífice, que determinaron que no necesitará tratamiento adicional tras la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar. Además, una misión de avanzada del Vaticano llegará a Lima el 26 de octubre para revisar los últimos detalles de la visita, que contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT

Nuncio apostólico confirma que el papa León XIV viajará al Perú en noviembre

Durante el encuentro celebrado en la capital, monseñor Paolo Rocco Gualtieri ratificó que los preparativos para recibir al papa León XIV en el Perú continúan según lo previsto. Sus declaraciones despejaron las dudas sobre la realización del viaje apostólico, ante la atención que generó la recuperación del pontífice.

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El nuncio también explicó el propósito pastoral de la visita y destacó el vínculo que el Santo Padre mantiene con el país. “Él conoce nuestro país y va a venir para confirmarnos en la fe”, manifestó en declaraciones a EWTN News Español.

Gualtieri animó a los peruanos a prepararse espiritualmente para la llegada del pontífice y recibir el mensaje que compartirá durante sus actividades. “Como dice el lema, que cada peruano y cada peruana pueda abrir su corazón para acoger su mensaje”, señaló.

Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi

Vaticano informa que el cáncer de pulmón del papa León XIV estaba localizado

La Oficina de Prensa del Vaticano informó que los exámenes histológicos definitivos confirmaron que el pontífice padecía un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Los resultados se conocieron después de la intervención quirúrgica mediante la cual se extirpó la lesión.

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El comunicado, firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, precisó que una evaluación oncológica posterior descartó la necesidad de tratamientos adicionales. “Una posterior evaluación oncológica ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, indicó el documento difundido por la Santa Sede.

El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, con vistas a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, para la tradicional bendición del mediodía tras rezar el Ángelus, el domingo 18 de octubre de 2026, un día después de haber regresado del hospital, donde le extirparon un cáncer de pulmón el martes. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

La información médica aporta contexto a la expectativa por el viaje apostólico, aunque la confirmación de la visita estuvo a cargo del nuncio en el Perú. Hasta el momento, la agenda prevista para noviembre se mantiene y los equipos responsables continúan con las coordinaciones para recibir al Santo Padre.

Misión del Vaticano llegará a Lima el 26 de octubre para revisar la visita del papa León XIV

El próximo 26 de octubre llegará a la capital una tercera misión de avanzada del Vaticano, encargada de revisar los aspectos logísticos, litúrgicos y de seguridad relacionados con la visita del papa León XIV. El grupo verificará los avances de las delegaciones anteriores y resolverá los asuntos pendientes antes del arribo del pontífice.

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Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional del evento, explicó que esta delegación tendrá la tarea de consolidar el trabajo realizado. “Es muy importante este grupo de avanzada, porque viene para sellar lo que ya se ha trabajado con las otras dos”, declaró a Andina. El equipo estará integrado inicialmente por ocho personas y luego sumará representantes procedentes de Uruguay, hasta alcanzar entre 10 y 12 miembros.

Inca aseguró que la organización mantiene el cronograma establecido y que las coordinaciones continúan para recibir al pontífice. La visita incluirá Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, y coincidirá con el Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, proclamado santo en 1726. El coordinador también convocó a los fieles a mantener sus oraciones y participar en los encuentros multitudinarios programados para la llegada del papa.

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