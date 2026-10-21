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Mackeily Luján y Dimas Ysla niegan que hayan retomado su relación: “Solo Dios y el tiempo lo dirá”

La vocalista de ‘La Bella Luz’ aseguró que está enfocada en el trabajo y el cantante admitió que se arrepiente de haber actuado en medio de la molestia.

Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’ y Dimas Ysla niegan que hayan retomado su relación
Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’ y Dimas Ysla niegan que hayan retomado su relación
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Mackeily Luján y Dimas Ysla negaron que hayan retomado su relación, días después de anunciar públicamente el final de su romance. La cantante de ‘La Bella Luz’ y el integrante de la ‘Gran Orquesta Internacional’ se pronunciaron por separado ante los rumores de una reconciliación, aunque ambos dejaron abierta la posibilidad de que el futuro pueda cambiar.

“Quiero tomarme el tiempo para agradecer a todas las personas que me escribieron y quiero aprovechar para aclarar que yo no he retomado ninguna relación, solo el tiempo y Dios lo dirá. Por el momento estoy tranquila y enfocada en mi trabajo. Gracias y bendiciones”, escribió Mackeily en sus historias de Instagram.

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La declaración llegó luego de que seguidores y páginas de espectáculos especularan sobre un posible regreso entre los artistas. La versión tomó fuerza por las palabras de Dimas Ysla en un pódcast y por los mensajes que ambos habían compartido después de confirmar la ruptura.

Dimas Ysla también negó que exista una reconciliación. En declaraciones para América Hoy, el cantante sostuvo que no ha vuelto con Mackeily Luján y pidió que no se difundan versiones que no corresponden a lo que realmente dijo.

“En ningún momento he dicho que he retomado mi relación con Mackeily Luján. No pueden afirmar algo que no es correcto y que no he dicho”, manifestó el artista.
La vocalista de La Bella Luz aseguró que está tranquila y enfocada en el trabajo, aunque dejó el futuro en manos de “Dios y el tiempo”.
La vocalista de La Bella Luz aseguró que está tranquila y enfocada en el trabajo, aunque dejó el futuro en manos de “Dios y el tiempo”.

Mackeily Luján pidió no especular sobre una reconciliación

El mensaje de Mackeily Luján fue directo y buscó responder a las versiones que comenzaron a circular después de la separación. La vocalista de La Bella Luz aseguró que no ha retomado el vínculo sentimental con Dimas Ysla y que, por ahora, prefiere concentrarse en sus actividades profesionales.

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La cantante no cerró completamente la puerta a una posibilidad futura. Sin embargo, eligió una frase que dejó claro que cualquier decisión dependerá de un proceso personal y privado: “Solo el tiempo y Dios lo dirá”.

Mackeily ha continuado con sus compromisos musicales junto a La Bella Luz luego de hacer pública la ruptura. La artista volvió a los escenarios pocos días después del anuncio y protagonizó un momento que conmovió a los asistentes durante una presentación de la agrupación.

Mientras interpretaba “No voy a llorar”, la cantante se quebró frente al público. Su voz se entrecortó en una de las estrofas y tuvo que hacer una pausa sobre el escenario.

“Si tú supieras cómo me duele el corazón”, cantó Mackeily antes de romper en llanto. Sus compañeros de La Bella Luz se acercaron para acompañarla, mientras el animador del grupo la abrazó y le dedicó unas palabras.

“Mereces ser feliz, Mackeily. Se vienen días mejores”, le dijo ante el público. La escena se produjo poco después de que ella y Dimas Ysla anunciaran que su relación sentimental había terminado.

Una mujer de cabello rubio sostiene un micrófono cerca del rostro y llora frente a un fondo negro
La cantante Mackeily Luján se emociona en el escenario tras la confirmación de su ruptura sentimental con Dimas Ysla.

Dimas Ysla se arrepintió del comunicado de ruptura

Dimas Ysla habló sobre el anuncio que confirmó el fin de su relación con Mackeily Luján. El cantante reconoció que la decisión de publicar un comunicado se produjo en medio de un momento de tensión y admitió que, al mirar lo ocurrido con distancia, considera que fue una reacción innecesaria.

“Fue un impulso de ambas partes, fue innecesario. Cada uno actuó por la cosa del momento. Independientemente, yo me arrepiento”, expresó.

El integrante de la Gran Orquesta Internacional explicó que no hubo una conversación fría ni una decisión tomada con calma antes de difundir los mensajes en redes sociales. Sus palabras dieron a entender que ambos reaccionaron en medio de la molestia y que la situación se hizo pública antes de que pudieran procesarla de forma privada.

Sin embargo, Dimas Ysla precisó que esa reflexión no significa que hayan retomado la relación. El artista señaló que los rumores se originaron a partir de declaraciones que, según afirmó, fueron presentadas fuera de contexto en redes sociales.

“En ningún momento he dicho que he retomado mi relación con Mackeily Luján. No pueden afirmar algo que no es correcto y que no he dicho”, reiteró.

El cantante también indicó que, tras el final de la relación, ambos llevan varios días sin hablar. Pese a ello, dejó en claro que conserva sentimientos por Mackeily y que desea intentar recuperar su confianza.

“Voy a luchar por recuperar su amor”, sostuvo Dimas Ysla. Luego añadió que, en adelante, buscará manejar cualquier situación de manera reservada: “Prefiero manejarlo de manera privada; que sea lo que Dios permita”.

El cantante de la Gran Orquesta Internacional afirmó que luchará por recuperar el amor de Mackeily, pero aclaró que actualmente no han vuelto. América Hoy.

El comunicado con el que confirmaron el fin de su relación

Mackeily Luján y Dimas Ysla hicieron pública su separación el sábado 10 de octubre. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que hasta semanas antes ambos compartían mensajes afectuosos, publicaciones juntos y celebraciones personales en redes sociales.

Dimas Ysla fue uno de los primeros en pronunciarse. El cantante publicó un comunicado en el que informó que ambos habían decidido terminar su relación de mutuo acuerdo y en buenos términos.

“Quiero comunicar que Mackeily Luján y yo, Dimas Ysla, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental de mutuo acuerdo y de la mejor manera. Nos quedamos con los bonitos recuerdos y nos deseamos lo mejor”, escribió.

En el mismo mensaje, pidió respeto por la decisión que habían tomado. “Les pedimos respetar nuestra decisión y privacidad. Que Dios bendiga nuestros caminos”, añadió.

Mackeily Luján difundió un mensaje con una posición similar. La vocalista de La Bella Luz precisó que el vínculo concluyó el 10 de octubre y agradeció los momentos que compartió con el cantante.

“Quiero informarles que, a partir de este sábado 10 de octubre, doy por terminada mi relación con Dimas Ysla, por mutuo acuerdo. Le agradezco por todos los momentos bonitos que compartimos y le deseo siempre lo mejor”, manifestó.

La artista también pidió consideración a sus seguidores. “Espero que respeten nuestra decisión. Bendiciones para todos”, indicó al cierre de su publicación.

Dos capturas de historias de redes sociales con fondos negros y textos blancos titulados Comunicado
Los cantantes Mackeily Luján y Dimas Ysla confirman la ruptura de su relación sentimental a través de comunicados en sus redes sociales.

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