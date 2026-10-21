Pronabec ofrecerá 20 mil becas en 2027: el 90% estará dirigido a carreras vinculadas al mercado laboral peruano

La iniciativa busca orientar la preparación profesional hacia sectores clave de la economía peruana y las demandas laborales de cada región. Foto: Andina

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), proyecta entregar 20.000 becas durante 2027 mediante sus distintos concursos, con el propósito de ampliar el acceso a la educación superior. La propuesta contempla priorizar la formación en especialidades relacionadas con las necesidades productivas del país y las oportunidades de empleo en distintas regiones.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que el 90% de las becas previstas estará orientado a carreras vinculadas con la demanda del mercado laboral peruano. Entre los sectores considerados figuran la pesca, la agricultura, la minería, la alta tecnología y la infraestructura portuaria y aeroportuaria. La iniciativa busca vincular la formación profesional con las actividades que contribuyen al desarrollo económico nacional.

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¿Qué carreras y sectores tendrán prioridad en las becas de Pronabec?

La orientación anunciada contempla que la mayor parte de los beneficios se dirija a especialidades relacionadas con sectores estratégicos para la economía peruana. La propuesta considera las necesidades de personal calificado en actividades productivas y áreas tecnológicas, además de aquellas vinculadas con la infraestructura necesaria para el comercio y la conectividad.

A su vez, la directora ejecutiva del Pronabec, Diana Gonzales Delgado, destacó la importancia de impulsar la excelencia académica y reforzar la formación técnica con un enfoque territorial. La intención es que los jóvenes desarrollen capacidades acordes con las necesidades de sus regiones y puedan acceder a mejores oportunidades laborales sin que su lugar de procedencia limite sus posibilidades de formación.

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Liss Paredes es una arquitecta de Tarapoto y becaria de Pronabec que obtuvo 20 en su tesis de titulación, la primera calificación perfecta registrada en la historia de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy impulsa proyectos que buscan llevar educación, agua y nuevas oportunidades a comunidades amazónicas. Fuente: Pronabec

Este enfoque también busca que la oferta educativa responda a las particularidades de cada territorio. La identificación de las demandas regionales permitiría orientar la preparación de los estudiantes hacia actividades económicas que requieren profesionales y técnicos capacitados, aunque la distribución definitiva de las 20.000 becas dependerá de los concursos que se desarrollen durante el próximo año.

¿Cómo se distribuirán las 20.000 becas previstas para 2027?

La cifra anunciada por el Minedu comprende los diferentes programas de Pronabec, entre ellos Beca 18, Beca Hijos de Docentes y Beca Tec. Estas iniciativas tienen distintas finalidades, que incluyen facilitar el ingreso a estudios de pregrado, apoyar la continuidad de la formación superior y ofrecer oportunidades para cursar estudios de posgrado en el Perú o en el extranjero.

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Dentro de la proyección general, 6.000 becas corresponderán a Beca 18-2027, concurso dirigido a jóvenes que buscan acceder a una carrera profesional. Esta convocatoria ya se encuentra en marcha y cuenta con etapas de evaluación y selección que deben cumplirse antes de determinar quiénes recibirán los beneficios.

Según la información difundida por Andina el 20 de octubre, los documentos de los inscritos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) están en proceso de revisión. La lista de postulantes aptos se publicará el 11 de noviembre, mientras que la evaluación presencial se realizará el domingo 22 de noviembre, de manera simultánea en todas las regiones del país.

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El total proyectado por el Minedu reúne las convocatorias de distintos programas, como Beca 18, Beca Hijos de Docentes y Beca Tec. Foto: Andina

El examen tendrá 60 preguntas, distribuidas en 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora. Los postulantes con los puntajes más altos, a los que podrán sumarse puntos adicionales por condiciones priorizables, pasarán a la etapa de selección. En esa fase deberán acreditar su admisión en una institución de educación superior elegible.

¿Qué beneficios reciben los ganadores de Beca 18?

Los beneficiarios podrán cursar carreras universitarias o técnicas en instituciones públicas y privadas elegibles. La cobertura comprende gastos académicos como la matrícula, las pensiones de estudios, la obtención del grado o título y la nivelación académica, siempre que esta última forme parte de la malla curricular.

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Además, quienes acrediten pobreza o pobreza extrema mediante el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) podrán acceder a la cobertura de gastos no académicos. Entre estos se encuentran alimentación, alojamiento, movilidad, computadora portátil, materiales de estudio, útiles de escritorio y uniforme, cuando corresponda. También se contempla la cobertura del idioma inglés para los becarios que cumplan con esa condición.

¿Cuántas personas han recibido becas de Pronabec?

En sus 14 años de funcionamiento, Pronabec ha beneficiado a más de 180.000 peruanos a través de sus distintos concursos. De ese total, 65.601 continúan cursando estudios superiores, mientras que más de 117.000 ya egresaron.

Miles de estudiantes beneficiarios de programas como Beca 18 y Beca Permanencia alzan su voz de protesta ante los recortes presupuestarios y las nuevas y drásticas reglas que amenazan con quitarles la oportunidad de continuar sus estudios.| Video Punto Final

El programa busca promover el acceso, la permanencia y la culminación de la educación superior, especialmente entre jóvenes con alto rendimiento académico que se encuentran en situación de vulnerabilidad. También brinda acompañamiento integral durante la trayectoria académica de sus becarios.

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Los interesados en conocer las próximas convocatorias, los requisitos y los cronogramas pueden consultar los canales oficiales de Pronabec. Para quienes participan en Beca 18-2027, es importante revisar las bases de la modalidad elegida y verificar las fechas de cada etapa del concurso.