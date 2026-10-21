Perú

Papa León XIV está libre de cáncer, pero ¿significa que está curado? Oncólogo del Minsa explica qué implica su diagnóstico

El especialista Juan Carlos Samamé, del Hospital Loayza, detalló cómo los resultados de la cirugía y la ausencia de metástasis influyen en el pronóstico del pontífice y por qué deberá continuar bajo vigilancia médica

Juan Carlos Samamé, oncólogo del Hospital Loayza, explicó que, tras la cirugía de pulmón del papa León, los ganglios dieron negativo y no se requiere un tratamiento adicional. | Canal N
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El papa León XIV está libre de enfermedad oncológica tras la operación a la que se sometió para extirparle un adenocarcinoma de pulmón. Los exámenes posteriores confirmaron que el tumor estaba localizado y que no se había extendido a los ganglios linfáticos, por lo que los médicos del Vaticano determinaron que no necesita tratamiento adicional contra el cáncer.

El resultado plantea una pregunta importante sobre el alcance de esta noticia: ¿significa que el pontífice está curado definitivamente? Juan Carlos Samamé, oncólogo del Hospital Loayza, explicó que la expresión tiene un significado específico en medicina y que se utiliza cuando ya no existe evidencia de la enfermedad en el organismo.

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En declaraciones brindadas a Canal N, el especialista destacó que la cirugía fue suficiente en el caso del papa, debido a que los ganglios resultaron negativos y el cáncer no presentó señales de diseminación. Estos hallazgos representan un pronóstico favorable, aunque el seguimiento médico sigue siendo necesario para vigilar su evolución.

El Papa León aparece en una ventana del Palacio Apostólico, en su primer acto público desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 18 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El Papa León aparece en una ventana del Palacio Apostólico, en su primer acto público desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 18 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Oncólogo explica qué significa estar libre de enfermedad oncológica

El término libre de enfermedad oncológica indica que, después del tratamiento, no se encuentran rastros del tumor en el organismo. En el caso de León XIV, la extirpación quirúrgica permitió retirar el tejido afectado y los resultados de los análisis posteriores respaldaron la evaluación de los médicos.

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“Libre de enfermedad quiere decir que en el organismo del paciente ya no queda ningún rastro ni residuo de enfermedad”, explicó Samamé. El oncólogo precisó que esta condición permite considerar que la intervención eliminó el tumor y que la posibilidad de una recaída es menor, aunque el riesgo depende de las características de cada caso.

El papa Leo XIV durante su audiencia semana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 21 de octubre de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa Leo XIV durante su audiencia semana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 21 de octubre de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El especialista también aclaró que este término no equivale necesariamente a una curación definitiva del cáncer. En oncología, la palabra curación se reserva para determinados casos en los que transcurre un periodo prolongado sin que la enfermedad reaparezca. Por ello, estar libre de enfermedad describe el resultado de la evaluación actual, mientras que la evolución a largo plazo permite conocer si el paciente mantiene esa condición.

Los resultados médicos que explican el pronóstico favorable del papa León XIV

Los exámenes histológicos y de biología molecular del tejido extraído confirmaron que el pontífice tenía un adenocarcinoma de pulmón, uno de los tipos de cáncer pulmonar. De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, la enfermedad se encontraba localizada y no había evidencia de que se extendiera a otras partes del cuerpo.

Uno de los factores relevantes para evaluar su evolución fue el resultado de los ganglios linfáticos. Samamé señaló que estos dieron negativo, un hallazgo que, junto con la ausencia de metástasis, favorece el pronóstico. La extensión del cáncer es uno de los elementos que los médicos consideran para determinar qué tratamiento necesita cada paciente.

Papa León XIV CRÉDITOS AFP
Papa León XIV CRÉDITOS AFP

El papa fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirar el tumor. Tras analizar los resultados, los médicos comunicaron que no necesitaba tratamiento oncológico adicional. “El diagnóstico del Papa es un cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma, enfermedad localizada, ganglios negativos, no enfermedad metastásica”, explicó el oncólogo, quien calificó el resultado como una noticia favorable.

Recuperación pulmonar y controles médicos: qué sigue para el papa León XIV

Aunque León XIV no necesita tratamiento adicional contra el cáncer, deberá continuar con los controles médicos correspondientes. El seguimiento permite vigilar su recuperación y detectar posibles señales de una reaparición de la enfermedad. La ausencia actual de evidencia tumoral no elimina la necesidad de evaluaciones posteriores.

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Samamé también explicó que la recuperación después de una cirugía pulmonar requiere considerar el tiempo transcurrido desde la intervención y la evolución clínica. Como referencia general, indicó que pueden necesitarse entre dos y cuatro semanas antes de realizar un viaje en avión, siempre que la recuperación pulmonar sea adecuada y los médicos autoricen el desplazamiento.

Este aspecto cobra importancia ante la visita del pontífice a Sudamérica, prevista del 6 al 17 de noviembre, que contempla actividades en Perú y una visita a Cusco, ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aunque el resultado oncológico permite mantener abierta esa posibilidad, la recuperación y las exigencias de la agenda serán factores importantes para definir las actividades que podrá realizar durante el viaje.

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