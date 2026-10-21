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¿Universitario comienza a moverse en el mercado internacional? Carlos Gruezo, mundialista con Ecuador, suena para reforzar a elenco ‘crema’ en Liga 1

El mediocentro de corte defensivo, con capacidad para estacionarse en el bloque bajo, dejó hace no mucho el Santos Laguna y no vería con malos ojos un traslado al fútbol peruano para relanzar su carrera

Carlos Gruezo, de 31 años, participó con Ecuador en los Mundiales 2014 y 2022. - Crédito: FEF
Carlos Gruezo, de 31 años, participó con Ecuador en los Mundiales 2014 y 2022. - Crédito: FEF
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Al parecer la llegada de Fabián Bustos a Universitario de Deportes, para dar inicio a su segundo ciclo en Ate, no solo se enfoca en revitalizar a un mermado tricampeón en la Liga 1 2026, también en ir allanando el camino de una nueva reforma de cara a la siguiente temporada.

Como responsable técnico de la ‘U’, es lógico, que tenga mucha injerencia en la composición del próximo elenco, luego de que el actual no haya sido confeccionado de la mejor manera posible. Así las cosas, una de sus primeras ordenes sería reforzar el centro del campo con un viejo conocido suyo como Carlos Gruezo.

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Carlos Gruezo lleva más de diez años como internacional con Ecuador. - Crédito: EFE
Carlos Gruezo lleva más de diez años como internacional con Ecuador. - Crédito: EFE

O al menos eso ha sido reportado desde México y refrendado por Ecuavisa: “Gruezo estaría cerca de llegar a Universitario de Deportes, club dirigido por el entrenador argentino Fabián Bustos, con el que se mantienen negociaciones para su incorporación”.

Aunque se asegura la existencia de un contacto oficial para acometer una operación, lo cierto es que Universitario no puede realizar contrataciones debido a que el libro de pases, en la actualidad, se encuentra cerrado, pero eso no impide que surjan conversaciones formales para allanar monitoreos futuros.

No resultaría extraño que el propio Bustos se haya fijado en un futbolista del perfil de Gruezo, sabiendo que adolece de un centrocampista líder con capacidad de cohesionar la defensa con el ataque. Otro punto valorable del puntual norteño es su flexibilidad al desempeñarse también como lateral o stopper.

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A favor de Universitario de Deportes juega que el ecuatoriano, de 31 años, se encuentra en condición de libre después de una experiencia insulsa en Santos Laguna y busca una nueva oportunidad en el continente para relanzar su carrera a puertas de las Eliminatorias 2030.

Carlos Gruezo pasó sin pena ni gloria en Santos Laguna. - Crédito: Difusión
Carlos Gruezo pasó sin pena ni gloria en Santos Laguna. - Crédito: Difusión

Hoja de vida resplandeciente

Carlos Gruezo proviene de una familia dedicada al fútbol. De ahí que siendo niño su meta central de vida sea meterse de lleno al deporte rey. Su formación se dio en Liga Deportiva Universitaria de Quito y el salto al profesionalismo llegó con Independiente del Valle.

Su alza sustancial en la LigaPro no pasó desapercibida y muy pronto el Barcelona SC se movió para sumarlo a sus filas. Aunque había dado pasos muy interesantes, su evolución total se dio cuando el entrenador Gustavo Costas lo fijó como volante de marca, donde ofreció un rendimiento sensacional que le permitió emigrar.

Con 18 años cumplidos, Gruezo fichó por el Stuttgart previo a una pasantía exitosa. Permaneció tres temporadas disputando la Bundesliga, apuntándose un gol en 19 apariciones. Aunque habían muchas expectativas depositadas en su potencial, no terminó por explotar como se esperaba.

El siguiente paradero del ecuatoriano fue el FC Dallas de la Major League Soccer. Allí ganó más notoriedad, creció futbolísticamente y se asentó como un elemento inamovible por cuatro periodos consecutivos. Tan incontestable fue su crecimiento que nuevamente la Bundesliga tocó a su puerta.

Carlos Gruezo alcanzó su cénit con el Augsburgo. - Crédito: AFP
Carlos Gruezo alcanzó su cénit con el Augsburgo. - Crédito: AFP

El Augsburgo le presentó una oferta irrechazable a un Carlos Gruezo que firmó con mucho convencimiento. Su permanencia duró más de tres años, completando 87 participaciones en la élite de Alemania con 1 gol y 1 asistencia.

En adelante, el ecuatoriano coleccionó etapas por el San José Earthquakes, Liga de Quito y Santos Laguna, aunque su mejor capítulo ha sido representar a su nación en dos Mundiales: Brasil 2014 y Qatar 2022.

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