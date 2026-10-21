Hombre es sorprendido abusando sexualmente de su perrita en Áncash: la mascota presenta lesiones y depresión

Un agente traslada y sostiene a un perro en una clínica veterinaria luego de una intervención por presunto maltrato animal en Nuevo Chimbote. (Municipalidad de Nuevo Chimbote)

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Una perrita de tres años llamada Canela fue rescatada de una vivienda del asentamiento humano Villa Atahualpa, en Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, luego de una denuncia por un caso de abuso sexual que involucra a su propietario, un hombre de 79 años. Tras ser auxiliada por personal de Serenazgo y de la veterinaria municipal, la mascota fue sometida a una evaluación médica que reveló diversas afecciones y un delicado estado de salud.

El caso ocurrió en un inmueble ubicado en la manzana 7 del mencionado asentamiento humano. Según la información difundida sobre la intervención, el personal municipal acudió al lugar tras tomar conocimiento de la denuncia y trasladó a Canela a la veterinaria municipal para que recibiera atención especializada. El propietario fue identificado como Agustín Mendoza, de 79 años, e intervenido por agentes de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

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¿Cuál es el estado de salud de Canela?

Los exámenes veterinarios realizados a la perrita revelaron que presenta vaginitis, inflamación genital, secreciones anormales y una disminución considerable de plaquetas. Asimismo, se le diagnosticó ehrlichiosis canina, una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas que puede provocar alteraciones en la sangre y complicaciones en la salud del animal.

De acuerdo con la información difundida por los impulsores de la denuncia, Canela también presenta un cuadro de depresión y necesita continuar bajo supervisión veterinaria para recuperarse de las afecciones detectadas.

Personal de Seguridad Ciudadana y una veterinaria asisten a un perro en la tolva de una camioneta tras una denuncia por maltrato animal en Nuevo Chimbote. (Municipalidad Nuevo Chimbote)

Actualmente, la mascota recibe tratamiento en la veterinaria municipal. Su evolución dependerá de la respuesta a la atención médica y de los cuidados que requiera durante su recuperación.

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Policía intervino al propietario tras la denuncia

Luego de conocerse el presunto caso de maltrato y abuso sexual contra el animal, agentes de la Policía Nacional intervinieron a Agustín Mendoza para realizar las diligencias de ley. Hasta el momento, la información difundida no precisa si el hombre permanece detenido ni si el Ministerio Público inició una investigación formal.

El grupo animalista RESISTE, que se pronunció sobre el caso, exigió que los hechos sean investigados y que se determinen las responsabilidades correspondientes. La organización también rechazó cualquier forma de crueldad contra los animales y pidió que la edad del investigado no sea considerada un motivo para excluirlo de las consecuencias legales, en caso se demuestre su responsabilidad.

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¿Qué pena establece el Código Penal por abuso sexual contra animales?

En el Perú, los actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres están sancionados por el artículo 206-A del Código Penal, incorporado mediante la Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal. Aunque la legislación no contempla la zoofilia como un delito autónomo, el Poder Judicial ha señalado que los actos de abuso sexual contra animales pueden ser investigados y sancionados como crueldad animal.

La pena prevista para la modalidad básica es de hasta tres años de prisión, además de 100 a 180 días-multa e inhabilitación para la tenencia de animales, conforme a las disposiciones del Código Penal. Si el animal muere como consecuencia de los actos de crueldad o abandono, la sanción aumenta a entre tres y cinco años de prisión, junto con 150 a 360 días-multa e inhabilitación. Así lo explicó el Poder Judicial al abordar casos de abuso sexual contra animales.

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En julio de 2023, el juez Jeans Velazco Hidalgo precisó que este tipo de conductas puede encuadrarse en el delito de actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. Como antecedente, mencionó el caso de una mascota llamada Kyra, por cuya agresión sexual un hombre recibió una condena de un año y cinco meses de prisión suspendida y 120 días-multa.

¿Dónde denunciar un caso de maltrato animal?

Las personas que presencien un caso de maltrato, abandono o crueldad contra un animal pueden acudir a la Policía Nacional, presentar una denuncia ante el Ministerio Público o comunicar los hechos a la municipalidad del distrito donde ocurrieron. También existen canales telefónicos y digitales para reportar estas situaciones.

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Uno de los mecanismos disponibles es la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior, que permite reportar casos de maltrato animal por internet. La plataforma admite denuncias con identificación o de forma anónima y proporciona un código para consultar el estado del reporte.

Quienes necesiten denunciar pueden utilizar los siguientes canales oficiales:

Central Única de Denuncias del Mininter: línea gratuita 1818, disponible las 24 horas del día durante todo el año. También se puede presentar el reporte mediante la línea gratuita 1818, disponible las 24 horas del día durante todo el año. También se puede presentar el reporte mediante la plataforma oficial para denunciar maltrato animal

Ministerio Público: se puede registrar una denuncia a través del se puede registrar una denuncia a través del Portal de Denuncias en Línea o llamar a la línea gratuita 0800-00-205 para informes y denuncias. Si el hecho acaba de ocurrir y existe una situación de flagrancia, la Fiscalía recomienda acudir inmediatamente a la comisaría más cercana o a la fiscalía de turno.

Policía Nacional del Perú: se puede acudir a la comisaría de la jurisdicción donde ocurrió la agresión para comunicar los hechos y presentar las pruebas disponibles.

Municipalidad distrital: se puede reportar el caso ante el área encargada de fiscalización, bienestar animal o protección de mascotas, según la organización de cada municipio. El personal municipal puede evaluar la situación y realizar las actuaciones que correspondan.

Para facilitar las diligencias, es recomendable conservar fotografías, videos, mensajes, datos de testigos, la ubicación exacta del incidente y, cuando corresponda, informes o certificados veterinarios. Esta información puede ayudar a las autoridades a verificar lo ocurrido.

El Poder Judicial también ha recordado que la Policía y la Fiscalía deben recibir las denuncias por maltrato o abandono animal. Si una comisaría se niega a recibir la comunicación, la persona afectada puede acudir directamente al Ministerio Público para informar los hechos.

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