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¿Maria Alejandra Marín, Allison Holland y Daniela Bulaich no jugarán ante Rebaza Acosta?: el motivo que desató preocupación en Alianza Lima

Las ‘blanquiazules’ quedaron listas para enfrentar al cuadro del Callao este domingo 18 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes. Iniciará su camino rumbo al tetracampeonato

¿Maria Alejandra Marín, Allison Holland y Daniela Bulaich no jugarán ante Rebaza Acosta?
¿Maria Alejandra Marín, Allison Holland y Daniela Bulaich no jugarán ante Rebaza Acosta?
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Un rumor desató preocupación entre los hinchas de Alianza Lima a pocas horas del debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Se especuló de que Maria Alejandra Marín, Allison Holland, Daniela Bulaich, y loana Baciu no jugarían frente Deportivo Soan este domingo 18 de octubre.

Pasa que supuestamente había un problema con el transfer de las cuatro extranjeras, y no llegarían a tiempo para que puedan realizar su estreno con la ‘blanquiazules’.

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Esa información terminó por desmentir ya que el proceso de sus transferencia están al 100% y podrán ser tomadas en cuenta por Alejandro Schneider, así informó el periodista Ricardo Burga. También precisó que obtendrán a tiempo su carnét en cancha, y no tendrán ningún impedimento para disputar el choque.

El periodista Ricardo Burga mostró el proceso del transfer de las cuatro extranjeras 'blanquiazules'. (Puro vóley)

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: programación del debut ‘blanquiazul’

Alianza Lima debutará ante Rebaza Acosta en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, con el objetivo de iniciar la defensa de su título y buscar el tetracampeonato.

El partido se jugará el domingo 18 de octubre a las 18.30, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La escuadra del Callao afrontará el desafío con cambios en su plantel y un nuevo comando técnico. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que comenzarán el torneo con renovaciones en sus respectivas planificaciones.

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La transmisión estará a cargo de Latina TV, dueña de los derechos del campeonato en Perú. Los aficionados podrán ver el duelo por la señal abierta del canal 2 y el canal 702 en alta definición, según el operador de televisión. El partido también podrá seguirse sin costo mediante la página web y la aplicación de la televisora.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

¿Cómo llega Alianza Lima a su debut?

Alianza Lima cerró su preparación internacional con una victoria ante Regatas Lima y con incorporaciones que reforzarán al plantel dirigido por Alejandro Schneider para la nueva temporada.

El cuadro blanquiazul participó en la Brasil Cup 2026, disputada en Belém, donde cayó 3-1 frente a Gerdau Minas en semifinales y perdió por el mismo marcador ante Fluminense en el duelo por el tercer puesto.

La respuesta del equipo llegó en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026, cuadrangular que organizó entre el 25 y el 27 de septiembre. Allí superó 3-0 a CAV Esquimo de España, 3-1 a Boca Juniors de Argentina y 3-1 a EC Pinheiros de Brasil.

El último ensayo fue un triunfo 3-2 sobre Regatas Lima, con parciales de 23-25, 25-13, 16-25, 25-17 y 15-9.

Entre las novedades aparecen Cristina Cuba, Flavia Montes y Daniela Bulaich. El grupo también incluye a María Alejandra Marín, Clarivett Yllescas, Diana De la Peña, Sandra Ostos, Ysabella Sánchez, Ioana Baciu y Allie Holland.

Un encuentro lleno de tensión hasta el último segundo. Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas en un partidazo de la Liga Nacional Superior de Vóley, cerrando el tie-break con un marcador de 15-9. | Latina

Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

  • Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 18 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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