¿Maria Alejandra Marín, Allison Holland y Daniela Bulaich no jugarán ante Rebaza Acosta?: el motivo que desató preocupación en Alianza Lima

¿Maria Alejandra Marín, Allison Holland y Daniela Bulaich no jugarán ante Rebaza Acosta?

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Un rumor desató preocupación entre los hinchas de Alianza Lima a pocas horas del debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Se especuló de que Maria Alejandra Marín, Allison Holland, Daniela Bulaich, y loana Baciu no jugarían frente Deportivo Soan este domingo 18 de octubre.

Pasa que supuestamente había un problema con el transfer de las cuatro extranjeras, y no llegarían a tiempo para que puedan realizar su estreno con la ‘blanquiazules’.

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Esa información terminó por desmentir ya que el proceso de sus transferencia están al 100% y podrán ser tomadas en cuenta por Alejandro Schneider, así informó el periodista Ricardo Burga. También precisó que obtendrán a tiempo su carnét en cancha, y no tendrán ningún impedimento para disputar el choque.

El periodista Ricardo Burga mostró el proceso del transfer de las cuatro extranjeras 'blanquiazules'. (Puro vóley)

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: programación del debut ‘blanquiazul’

Alianza Lima debutará ante Rebaza Acosta en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, con el objetivo de iniciar la defensa de su título y buscar el tetracampeonato.

El partido se jugará el domingo 18 de octubre a las 18.30, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La escuadra del Callao afrontará el desafío con cambios en su plantel y un nuevo comando técnico. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que comenzarán el torneo con renovaciones en sus respectivas planificaciones.

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La transmisión estará a cargo de Latina TV, dueña de los derechos del campeonato en Perú. Los aficionados podrán ver el duelo por la señal abierta del canal 2 y el canal 702 en alta definición, según el operador de televisión. El partido también podrá seguirse sin costo mediante la página web y la aplicación de la televisora.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

¿Cómo llega Alianza Lima a su debut?

Alianza Lima cerró su preparación internacional con una victoria ante Regatas Lima y con incorporaciones que reforzarán al plantel dirigido por Alejandro Schneider para la nueva temporada.

El cuadro blanquiazul participó en la Brasil Cup 2026, disputada en Belém, donde cayó 3-1 frente a Gerdau Minas en semifinales y perdió por el mismo marcador ante Fluminense en el duelo por el tercer puesto.

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La respuesta del equipo llegó en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026, cuadrangular que organizó entre el 25 y el 27 de septiembre. Allí superó 3-0 a CAV Esquimo de España, 3-1 a Boca Juniors de Argentina y 3-1 a EC Pinheiros de Brasil.

El último ensayo fue un triunfo 3-2 sobre Regatas Lima, con parciales de 23-25, 25-13, 16-25, 25-17 y 15-9.

Entre las novedades aparecen Cristina Cuba, Flavia Montes y Daniela Bulaich. El grupo también incluye a María Alejandra Marín, Clarivett Yllescas, Diana De la Peña, Sandra Ostos, Ysabella Sánchez, Ioana Baciu y Allie Holland.

Un encuentro lleno de tensión hasta el último segundo. Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas en un partidazo de la Liga Nacional Superior de Vóley, cerrando el tie-break con un marcador de 15-9. | Latina

Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 18 de octubre

Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)

Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027