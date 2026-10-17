El Niño Costero se extendería hasta el otoño de 2027, según el último reporte del Enfen

Las lluvias superarían los niveles normales en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental durante el verano de 2027 - Créditos: Andina.

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El Fenómeno El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria frente a las costas del Perú hasta enero de 2027 y luego disminuiría a fuerte hasta inicios del otoño de ese año, según el último comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). El organismo advirtió que la temperatura superficial del mar en el Pacífico continúa registrando anomalías positivas con una tendencia ascendente.

El pronóstico también contempla condiciones cálidas persistentes en el Pacífico central, donde el calentamiento alcanzaría una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027, antes de reducir su intensidad durante el otoño. Estas proyecciones mantienen en alerta a las autoridades por sus posibles efectos sobre las precipitaciones, los caudales de los ríos, las temperaturas y las actividades productivas.

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¿Qué efectos tendrá El Niño Costero en las lluvias?

Para lo que resta de 2026, el Enfen prevé un incremento de las precipitaciones por encima de los valores habituales en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental. En el norte del país podrían registrarse episodios localizados de intensidad moderada a fuerte, mientras que en la sierra sur y la Amazonía las lluvias se mantendrían dentro de los rangos normales o por debajo de ellos.

Durante el verano de 2027, el escenario previsto contempla acumulados superiores a los promedios climáticos en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental. En contraste, la sierra sur, el centro oriental y las zonas central y sur de la región amazónica presentarían precipitaciones normales o inferiores a lo esperado.

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Estas condiciones podrían repercutir en la agricultura, debido a que tanto las lluvias intensas como los déficits de precipitación y las temperaturas elevadas representan factores de riesgo para distintos cultivos.

El informe prevé que El Niño Costero mantendrá un calentamiento de magnitud extraordinaria en la costa peruana hasta enero de 2027 y fuerte hasta el otoño - Créditos: Enfen.

Ríos registrarían caudales superiores a lo normal

El informe estima que, desde noviembre, los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque presentarían caudales superiores a sus valores habituales. A partir de diciembre, esta tendencia también alcanzaría a los ríos Rímac y Chillón.

En la región Ica, los volúmenes de agua se situarían entre los rangos normales y superiores. Por el contrario, Arequipa, Moquegua y Tacna registrarían niveles normales o inferiores. En la selva norte se esperan condiciones dentro de los parámetros habituales, mientras que en las zonas central y sur de la Amazonía se proyectan caudales menores a lo normal en ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

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Asimismo, los tributarios del lago Titicaca presentarían descargas por debajo de los valores esperados, por lo que el nivel de este cuerpo de agua continuaría inferior a su promedio climático.

Temperaturas elevadas y posibles restricciones de agua

El Enfen señaló que toda la costa peruana continuará experimentando temperaturas del aire muy superiores a sus promedios climáticos, con la posibilidad de nuevos récords hasta el próximo verano.

En cuanto a la disponibilidad hídrica, los principales embalses del país almacenan el 58 % de su capacidad hidráulica nacional. Sus volúmenes disminuyen de manera notoria, dentro de lo previsto para esta época, aunque los reservorios de Tinajones, en Lambayeque, y Paucarani, en Tacna, presentan niveles muy bajos para la temporada.

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Ante el posible déficit de lluvias durante los próximos meses en zonas de la sierra, el centro y el sur del país, el organismo advirtió que podrían producirse racionamientos en el suministro de agua para distintos usos.

Las temperaturas del aire en toda la costa peruana continuarían muy por encima de sus valores normales, con posibles nuevos récords de calor hasta el verano de 2027 - Créditos: Andina.

¿Qué ocurrirá con la actividad pesquera?

En el ámbito pesquero, la anchoveta se encuentra mayormente en fase juvenil, cerca de la costa y a mayor profundidad. No obstante, se espera que continúe la disponibilidad de bonito, pez sierra y samasa en las zonas costeras del centro y sur. Otras especies, como el perico, barrilete, melva y atún de aleta amarilla, también estarían presentes a lo largo del litoral.

Finalmente, el Enfen exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a utilizar los pronósticos y escenarios de riesgo actualizados para fortalecer las medidas de prevención. La comisión mantiene el monitoreo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras. Su próximo comunicado oficial está previsto para el jueves 30 de octubre de 2026.

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