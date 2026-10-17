Resultados ONPE 2026: Estas son las cuatro regiones en donde ya se contabilizaron al 100% las actas electorales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el procesamiento y contabilización al 100 % de las actas de sufragio correspondientes a los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Pasco. Este hito cierra formalmente la etapa de recuento operativo y traslada el centro de atención al cronograma de proclamaciones, delineando el nuevo mapa político subnacional para el periodo de gestión 2027-2030.
A partir de este momento, la responsabilidad jurídica recae en los Jurados Electorales Especiales (JEE) y en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Serán estas instancias jurisdiccionales las encargadas de emitir las resoluciones de proclamación y entregar las respectivas credenciales a los alcaldes y regidores proclamados, además de coordinar la convocatoria a la Segunda Elección Regional fijada en el calendario electoral.
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Moquegua: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias
En el ámbito regional, Moquegua no cuenta con un candidato electo en primera vuelta. Ninguna de las fórmulas políticas alcanzó la barrera legal del 30 % de votos válidos establecida en la Ley de Elecciones Regionales, por lo que la definición de la gobernación regional tendrá que esperar a la segunda vuelta electoral.
- Acción Popular con 26.018 %
- Partido Democrático Somos Perú con 25.155 %
En los gobiernos provinciales, los resultados del cómputo oficial definieron a los siguientes virtuales alcaldes electos:
- Provincia de Ilo: Blademir Acero Oliva (Partido Patriótico Del Perú).
- Provincia de General Sánchez Cerro: Prescilio Mamani Eugenio (Perú Primero).
- Provincia de Mariscal Nieto: Jakelin Galván Ninaraqui Pelaizai (Acción Popular).
Tacna: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias
Para el Gobierno Regional de Tacna tampoco existe una autoridad electa en primera instancia, obligando a una segunda vuelta regional. Con las actas al 100 %:
- Segundo Mario Ruiz Rubio (Alianza para el Progreso) obtuvo el primer lugar con el 29.33 % de votos válidos, situándose a escasas décimas de la valla exigida.
- Disputará la gobernación contra Walter Anchapuri Zapata (Ahora Nación), quien acumuló el 17.64 % de los sufragios.
En los gobiernos provinciales, los resultados del cómputo oficial definieron a los siguientes virtuales alcaldes electos:
- Provincia de Tacna: Niel Zavala Meza (Alianza para el Progreso).
- Provincia de Candarave: Daniel Romero Machaca Machaca (Alianza para el Progreso).
- Provincia de Jorge Basadre: Edilberto Parihuana Mamani (Podemos Perú).
- Provincia de Tarata: Jesús Chávez Nieto (Progresemos).
Puno: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias
La gobernación regional de Puno no se definió en este primer proceso, dado que ninguna agrupación superó el umbral reglamentario del 30 %. La ONPE confirmó que el balotaje regional se definirá entre:
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- La fórmula de la coalición ASI - Juntos por el Perú (22.48 %).
- Y la organización Ahora Nación, encabezada por Eduardo Quispe Pandia (21.22 %).
En los gobiernos provinciales, los resultados del cómputo oficial definieron a los siguientes virtuales alcaldes electos:
- Provincia de Puno: Jorge Antonio Zúñiga Pineda (ASI–Juntos por el Perú)
- Provincia de Azángaro: Fredy Ronald Vilcapaza Mamani (ASI–Juntos por el Perú).
- Provincia de Carabaya: Hugo Raúl Tapara Saya (ASI–Juntos por el Perú).
- Provincia de Chucuito: Héctor Sarmiento Huayta (Progresemos).
- Provincia de El Collao: Abelardo Pompeyo Quispe Huanacuni (Progresemos).
- Provincia de Huancané: Américo Portillo Chuquimamani (Ahora Nación).
- Provincia de Lampa: Moisés Guillermo Apaza Ahumada (Ahora Nación).
- Provincia de Melgar: Claudio Teodoro Vilca Luna (ASI–Juntos por el Perú).
- Provincia de Moho: Josué Quispe Capajaña (Somos Perú).
- Provincia de San Antonio de Putina: Edgar Abel Mamani Ticona – ASI–Juntos por el Perú).
- Provincia de San Román: Máximo Ramón Lanza Umiña (Ahora Nación).
- Provincia de Sandia: Ángel Ticona Monrroy (ASI–Juntos por el Perú).
- Provincia de Yunguyo: César Beto Canahuire Quispe (ASI–Juntos por el Perú).
Pasco: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias
En el Gobierno Regional de Pasco no hubo proclamación en primera vuelta, repitiéndose el escenario de balotaje. La contienda se resolverá entre:
- Lucio Rojas Vitor (Frente de la Esperanza 2021), quien lideró el escrutinio con el 28.57 % de respaldo,
- Y Luis Marín Pomachagua Osorio (Podemos Perú), quien alcanzó el 24.31 % de los votos válidos.
A nivel municipal provincial, las actas concluidas determinaron la elección de las siguientes autoridades:
- Provincia de Pasco: Rudy Callupe Gora (Podemos Perú).
- Provincia de Daniel Alcides Carrión: José Yaban Meza Sarmiento (Podemos Perú).
- Provincia de Oxapampa: Edwin Díaz Monago.
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