Perú

Resultados ONPE 2026: Estas son las cuatro regiones en donde ya se contabilizaron al 100% las actas electorales

Tras el cierre del cómputo oficial, el ente electoral deja expedito el camino para que los jurados especiales proclamen a los ganadores municipales

Cuatro personas observan una computadora portátil frente a un panel informativo de la ONPE y el edificio de la Municipalidad de Lima
Un grupo de personas observa los datos oficiales de la ONPE sobre las elecciones municipales de 2026 frente a la Municipalidad de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el procesamiento y contabilización al 100 % de las actas de sufragio correspondientes a los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Pasco. Este hito cierra formalmente la etapa de recuento operativo y traslada el centro de atención al cronograma de proclamaciones, delineando el nuevo mapa político subnacional para el periodo de gestión 2027-2030.

A partir de este momento, la responsabilidad jurídica recae en los Jurados Electorales Especiales (JEE) y en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Serán estas instancias jurisdiccionales las encargadas de emitir las resoluciones de proclamación y entregar las respectivas credenciales a los alcaldes y regidores proclamados, además de coordinar la convocatoria a la Segunda Elección Regional fijada en el calendario electoral.

PUBLICIDAD

Moquegua: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias

En el ámbito regional, Moquegua no cuenta con un candidato electo en primera vuelta. Ninguna de las fórmulas políticas alcanzó la barrera legal del 30 % de votos válidos establecida en la Ley de Elecciones Regionales, por lo que la definición de la gobernación regional tendrá que esperar a la segunda vuelta electoral.

  • Acción Popular con 26.018 %
  • Partido Democrático Somos Perú con 25.155 %

En los gobiernos provinciales, los resultados del cómputo oficial definieron a los siguientes virtuales alcaldes electos:

  • Provincia de Ilo: Blademir Acero Oliva (Partido Patriótico Del Perú).
  • Provincia de General Sánchez Cerro: Prescilio Mamani Eugenio (Perú Primero).
  • Provincia de Mariscal Nieto: Jakelin Galván Ninaraqui Pelaizai (Acción Popular).
Moquegua
Moquegua

Tacna: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias

Para el Gobierno Regional de Tacna tampoco existe una autoridad electa en primera instancia, obligando a una segunda vuelta regional. Con las actas al 100 %:

  • Segundo Mario Ruiz Rubio (Alianza para el Progreso) obtuvo el primer lugar con el 29.33 % de votos válidos, situándose a escasas décimas de la valla exigida.
  • Disputará la gobernación contra Walter Anchapuri Zapata (Ahora Nación), quien acumuló el 17.64 % de los sufragios.

En los gobiernos provinciales, los resultados del cómputo oficial definieron a los siguientes virtuales alcaldes electos:

  • Provincia de Tacna: Niel Zavala Meza (Alianza para el Progreso).
  • Provincia de Candarave: Daniel Romero Machaca Machaca (Alianza para el Progreso).
  • Provincia de Jorge Basadre: Edilberto Parihuana Mamani (Podemos Perú).
  • Provincia de Tarata: Jesús Chávez Nieto (Progresemos).
Una gran bandera de Perú flamea junto al monumento conmemorativo en una plaza pública donde autoridades y militares están reunidos.
Autoridades y miembros de las fuerzas armadas participan en una ceremonia cívica en la Plaza de Armas de Tacna ante la bandera peruana y el Arco Parabólico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puno: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias

La gobernación regional de Puno no se definió en este primer proceso, dado que ninguna agrupación superó el umbral reglamentario del 30 %. La ONPE confirmó que el balotaje regional se definirá entre:

PUBLICIDAD

  • La fórmula de la coalición ASI - Juntos por el Perú (22.48 %).
  • Y la organización Ahora Nación, encabezada por Eduardo Quispe Pandia (21.22 %).

En los gobiernos provinciales, los resultados del cómputo oficial definieron a los siguientes virtuales alcaldes electos:

  • Provincia de Puno: Jorge Antonio Zúñiga Pineda (ASI–Juntos por el Perú)
  • Provincia de Azángaro: Fredy Ronald Vilcapaza Mamani (ASI–Juntos por el Perú).
  • Provincia de Carabaya: Hugo Raúl Tapara Saya (ASI–Juntos por el Perú).
  • Provincia de Chucuito: Héctor Sarmiento Huayta (Progresemos).
  • Provincia de El Collao: Abelardo Pompeyo Quispe Huanacuni (Progresemos).
  • Provincia de Huancané: Américo Portillo Chuquimamani (Ahora Nación).
  • Provincia de Lampa: Moisés Guillermo Apaza Ahumada (Ahora Nación).
  • Provincia de Melgar: Claudio Teodoro Vilca Luna (ASI–Juntos por el Perú).
  • Provincia de Moho: Josué Quispe Capajaña (Somos Perú).
  • Provincia de San Antonio de Putina: Edgar Abel Mamani Ticona – ASI–Juntos por el Perú).
  • Provincia de San Román: Máximo Ramón Lanza Umiña (Ahora Nación).
  • Provincia de Sandia: Ángel Ticona Monrroy (ASI–Juntos por el Perú).
  • Provincia de Yunguyo: César Beto Canahuire Quispe (ASI–Juntos por el Perú).
La Catedral de Puno de encuentra en la Plaza de Armas de la ciudad. (Foto: Laura Espinoza)
La Catedral de Puno de encuentra en la Plaza de Armas de la ciudad. (Foto: Laura Espinoza)

Pasco: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias

En el Gobierno Regional de Pasco no hubo proclamación en primera vuelta, repitiéndose el escenario de balotaje. La contienda se resolverá entre:

  • Lucio Rojas Vitor (Frente de la Esperanza 2021), quien lideró el escrutinio con el 28.57 % de respaldo,
  • Y Luis Marín Pomachagua Osorio (Podemos Perú), quien alcanzó el 24.31 % de los votos válidos.

A nivel municipal provincial, las actas concluidas determinaron la elección de las siguientes autoridades:

  • Provincia de Pasco: Rudy Callupe Gora (Podemos Perú).
  • Provincia de Daniel Alcides Carrión: José Yaban Meza Sarmiento (Podemos Perú).
  • Provincia de Oxapampa: Edwin Díaz Monago.

Temas Relacionados

Resultados ONPE 2026ONPEJNEERM 2026JEEMoqueguaPascoTacnaPunoperu-politicaElecciones 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Romeo y Julieta’ con Óscar Yépez y María Grazia Gamarra en el Teatro Municipal de Lima: fecha y precio de entradas

La puesta, dirigida por Jean Pierre Gamarra, se aleja de la mirada romántica tradicional para explorar la violencia, la fatalidad y los conflictos familiares que rodean a Romeo y Julieta.

‘Romeo y Julieta’ con Óscar Yépez y María Grazia Gamarra en el Teatro Municipal de Lima: fecha y precio de entradas

Más de 1.300 contribuyentes deben S/ 1.060 millones a la Sunat: entidad activa cobranza coactiva

La entidad desplegó a 85 ejecutores y auxiliares coactivos en una primera fase de operativos que incluyó 73 domicilios fiscales y establecimientos anexos en Lima, con medidas de embargo para exigir el pago de las obligaciones pendientes

Más de 1.300 contribuyentes deben S/ 1.060 millones a la Sunat: entidad activa cobranza coactiva

Estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima: Lista completa de Villa El Salvador a Bayóvar

La Línea 1 conecta Villa El Salvador con Bayóvar a través de 26 estaciones. Conoce la lista completa y cuáles permiten acceder a zonas comerciales y hospitales de Lima

Estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima: Lista completa de Villa El Salvador a Bayóvar

Pancho Cavero arremete contra Deysi Araujo por tener una cabrita de mascota en su departamento: “Es un mal ejemplo”

El veterinario cuestionó que la cabrita permanezca en un departamento y advirtió que necesita espacio, luz solar y cuidados específicos.

Pancho Cavero arremete contra Deysi Araujo por tener una cabrita de mascota en su departamento: “Es un mal ejemplo”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 16 de octubre de 2026

Durante la tarde del jueves 15 de octubre, el Censis informó dos sismos de magnitud moderada en las regiones de Lima y Junín

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 16 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

Carlos Mesía espera consenso con oposición para convocar a sesión, si no “no habrá facultades”

Keiko Fujimori pide unidad ante el fenómeno El Niño: “Este mensaje espero llegue también al Congreso”

¿Maestros mantienen su pensión de S/3.500?: El TC no admite demanda contra la Ley 32581

Piden a la JNJ destituir al presidente del JNE por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

‘Romeo y Julieta’ con Óscar Yépez y María Grazia Gamarra en el Teatro Municipal de Lima: fecha y precio de entradas

‘Romeo y Julieta’ con Óscar Yépez y María Grazia Gamarra en el Teatro Municipal de Lima: fecha y precio de entradas

Pancho Cavero arremete contra Deysi Araujo por tener una cabrita de mascota en su departamento: “Es un mal ejemplo”

Samahara Lobatón se queda nuevamente sin reality tras el final de ‘El Sultanato’ a pocas semanas de su estreno

Madre de Nadeska Widausky revela el mensaje que recibió de su hija tras posible extradición a Bélgica

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

DEPORTES

Reibeth Artigas se perderá el inicio de la Liga Peruana de Vóley con Rebaza Acosta: “Su caso documentario es complejo”

Reibeth Artigas se perderá el inicio de la Liga Peruana de Vóley con Rebaza Acosta: “Su caso documentario es complejo”

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así va Universitario tras perder con Palmeiras por fecha 1

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos