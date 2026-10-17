Resultados ONPE 2026: Estas son las cuatro regiones en donde ya se contabilizaron al 100% las actas electorales

Un grupo de personas observa los datos oficiales de la ONPE sobre las elecciones municipales de 2026 frente a la Municipalidad de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el procesamiento y contabilización al 100 % de las actas de sufragio correspondientes a los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Pasco. Este hito cierra formalmente la etapa de recuento operativo y traslada el centro de atención al cronograma de proclamaciones, delineando el nuevo mapa político subnacional para el periodo de gestión 2027-2030.

A partir de este momento, la responsabilidad jurídica recae en los Jurados Electorales Especiales (JEE) y en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Serán estas instancias jurisdiccionales las encargadas de emitir las resoluciones de proclamación y entregar las respectivas credenciales a los alcaldes y regidores proclamados, además de coordinar la convocatoria a la Segunda Elección Regional fijada en el calendario electoral.

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Moquegua: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias

En el ámbito regional, Moquegua no cuenta con un candidato electo en primera vuelta. Ninguna de las fórmulas políticas alcanzó la barrera legal del 30 % de votos válidos establecida en la Ley de Elecciones Regionales, por lo que la definición de la gobernación regional tendrá que esperar a la segunda vuelta electoral.

Acción Popular con 26.018 %

Partido Democrático Somos Perú con 25.155 %

En los gobiernos provinciales, los resultados del cómputo oficial definieron a los siguientes virtuales alcaldes electos:

Provincia de Ilo: Blademir Acero Oliva (Partido Patriótico Del Perú).

Provincia de General Sánchez Cerro: Prescilio Mamani Eugenio (Perú Primero).

Provincia de Mariscal Nieto: Jakelin Galván Ninaraqui Pelaizai (Acción Popular).

Moquegua

Tacna: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias

Para el Gobierno Regional de Tacna tampoco existe una autoridad electa en primera instancia, obligando a una segunda vuelta regional. Con las actas al 100 %:

Segundo Mario Ruiz Rubio ( Alianza para el Progreso ) obtuvo el primer lugar con el 29.33 % de votos válidos, situándose a escasas décimas de la valla exigida.

Disputará la gobernación contra Walter Anchapuri Zapata (Ahora Nación), quien acumuló el 17.64 % de los sufragios.

En los gobiernos provinciales, los resultados del cómputo oficial definieron a los siguientes virtuales alcaldes electos:

Provincia de Tacna: Niel Zavala Meza (Alianza para el Progreso).

Provincia de Candarave: Daniel Romero Machaca Machaca (Alianza para el Progreso).

Provincia de Jorge Basadre: Edilberto Parihuana Mamani (Podemos Perú).

Provincia de Tarata: Jesús Chávez Nieto (Progresemos).

Autoridades y miembros de las fuerzas armadas participan en una ceremonia cívica en la Plaza de Armas de Tacna ante la bandera peruana y el Arco Parabólico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puno: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias

La gobernación regional de Puno no se definió en este primer proceso, dado que ninguna agrupación superó el umbral reglamentario del 30 %. La ONPE confirmó que el balotaje regional se definirá entre:

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La fórmula de la coalición ASI - Juntos por el Perú (22.48 %).

Y la organización Ahora Nación, encabezada por Eduardo Quispe Pandia (21.22 %).

En los gobiernos provinciales, los resultados del cómputo oficial definieron a los siguientes virtuales alcaldes electos:

Provincia de Puno: Jorge Antonio Zúñiga Pineda (ASI–Juntos por el Perú)

Provincia de Azángaro: Fredy Ronald Vilcapaza Mamani (ASI–Juntos por el Perú).

Provincia de Carabaya: Hugo Raúl Tapara Saya (ASI–Juntos por el Perú).

Provincia de Chucuito: Héctor Sarmiento Huayta (Progresemos).

Provincia de El Collao: Abelardo Pompeyo Quispe Huanacuni (Progresemos).

Provincia de Huancané: Américo Portillo Chuquimamani (Ahora Nación).

Provincia de Lampa: Moisés Guillermo Apaza Ahumada (Ahora Nación).

Provincia de Melgar: Claudio Teodoro Vilca Luna (ASI–Juntos por el Perú).

Provincia de Moho: Josué Quispe Capajaña (Somos Perú).

Provincia de San Antonio de Putina: Edgar Abel Mamani Ticona – ASI–Juntos por el Perú).

Provincia de San Román: Máximo Ramón Lanza Umiña (Ahora Nación).

Provincia de Sandia: Ángel Ticona Monrroy (ASI–Juntos por el Perú).

Provincia de Yunguyo: César Beto Canahuire Quispe (ASI–Juntos por el Perú).

La Catedral de Puno de encuentra en la Plaza de Armas de la ciudad. (Foto: Laura Espinoza)

Pasco: Candidato electo al Gobierno Regional y alcaldes de sus provincias

En el Gobierno Regional de Pasco no hubo proclamación en primera vuelta, repitiéndose el escenario de balotaje. La contienda se resolverá entre:

Lucio Rojas Vitor (Frente de la Esperanza 2021), quien lideró el escrutinio con el 28.57 % de respaldo,

Y Luis Marín Pomachagua Osorio (Podemos Perú), quien alcanzó el 24.31 % de los votos válidos.

A nivel municipal provincial, las actas concluidas determinaron la elección de las siguientes autoridades:

Provincia de Pasco: Rudy Callupe Gora (Podemos Perú).

Provincia de Daniel Alcides Carrión: José Yaban Meza Sarmiento (Podemos Perú).

Provincia de Oxapampa: Edwin Díaz Monago.