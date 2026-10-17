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“¿Estamos amenazados por hablar?“, Ricardo Lagos explotó contra el arbitraje tras polémico penal en Sport Huancayo vs Cusco FC

El árbitro Edwin Ordóñez decidió cobrar la pena máxima a favor del ‘Rojo Matador’ en una jugada cuestionada que terminó en triunfo del cuadro huancaíno, y se convirtió en líder del campeonato

El árbitro Edwin Ordóñez sancionó la pena máxima en una jugada cuestionada. (L1 Max)
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Sport Huancayo derrotó 2-1 a Cusco FC en un partido del Torneo Clausura 2026 que se definió en la recta final. Javier Sanguinetti convirtió de penal el tanto que aseguró la victoria local por la fecha 12.

La jugada que resolvió el encuentro provocó reclamos inmediatos en el conjunto visitante. Los futbolistas del cuadro cusqueño cuestionaron la sanción del árbitro Edwin Ordóñez.

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El triunfo del ‘rojo matador’ se produjo tras un penal cobrado por una supuesta infracción de Álvaro Ampuero sobre Juan David Martínez. Sanguinetti ejecutó la pena máxima y marcó el triunfo definitivo en los minutos finales del partido.

“Saquen el audio donde dice ‘para qué declaran a la prensa’”

Ricardo Lagos elevó sus críticas al arbitraje tras el reclamo de Álvaro Ampuero por el penal que definió el partido ante Sport Huancayo. El futbolista denunció que los jugadores se sienten limitados para cuestionar decisiones que consideran perjudiciales.

“Ahora suspensión a los jugadores por quejarse de las locuras que hacen los árbitros que son humanos y se equivocan, sí, pero cuando son tan evidentes durante todo el partido ya bájenle un poquito y no sean evidentes”, expresó.

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Lagos afirmó que el árbitro hizo una advertencia antes del encuentro por las declaraciones previas del plantel a la prensa. “¿Dónde se ha visto que un árbitro, empezando el partido, te diga ‘para qué declaran a la prensa’?”, cuestionó.

También puso en duda el funcionamiento de las charlas de la CONAR y del VAR. Al cerrar su descargo, criticó la respuesta ante los errores arbitrales: “Este monopolio que han convertido está destruyendo todo y no hacen nada fecha tras fecha”.

Ricardo Lagos explotó contra el árbitro en Sport Huancayo vs Cusco FC de la Liga 1 2026
Ricardo Lagos explotó contra el árbitro en Sport Huancayo vs Cusco FC de la Liga 1 2026

Próximo partido de Cusco FC en Torneo Clausura 2026

Cusco FC recibirá a Sporting Cristal en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.El encuentro se jugará el sábado 24 de octubre, desde las 15.15 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

El equipo cusqueño afrontará ese compromiso luego de la controversia arbitral que rodeó su derrota ante Sport Huancayo.

Facundo Callejo lucha nuevamente por ser el máximo anotador de la Liga 1. - Crédito: Cusco FC
Facundo Callejo lucha nuevamente por ser el máximo anotador de la Liga 1. - Crédito: Cusco FC

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

- Sport Huancayo 2-1 Cusco FC (Finalizado)

- Los Chankas 2-1 ADT (Finalizado)

Sábado 17 de octubre

- Juan Pablo II vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 18 de octubre

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX) *

- FC Cajamarca vs CD Moquegua (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX) **

- Alianza Atlético vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Cienciano vs UTC (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

* El Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos estaba pactado inicialmente para el sábado 17 de octubre a las 11:00 horas, pero con la actualización se modificó para el domingo 18 a la misma hora.

** El FC Cajamarca vs CD Moquegua estaba pactado inicialmente para el domingo 18 de octubre a 13:00 horas, pero con la actualización se modificó para el mismo día a las 13:15 horas.

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

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