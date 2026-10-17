Kiara Lozano, de Corazón Serrano, muestra cómo quedó tras someterse a intervención estética

La cantante de 25 años compartió una fotografía en Instagram, donde se aprecia una zona rojiza en el lugar que antes ocupaba la lesión

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Kiara Lozano, vocalista de Corazón Serrano, mostró el resultado de un procedimiento para retirar un lunar de carne que tenía en la frente. La cantante de 25 años compartió una fotografía de su rostro en sus historias de Instagram y acompañó la publicación con una frase en tono de broma sobre el cambio.

“La garrapata ya no está”, escribió Kiara Lozano al referirse a la pequeña protuberancia que se retiró. En la imagen, la intérprete aparece con lentes oscuros y deja a la vista la zona de la frente donde se realizó la intervención.

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La publicación permitió apreciar una marca rojiza en el lugar en el que antes se encontraba el lunar. Lozano no precisó el tipo de procedimiento al que se sometió ni indicó cuándo se realizó el retiro, pero decidió contarles a sus seguidores que ya no tenía esa característica en el rostro.

La artista, conocida por integrar Corazón Serrano, utilizó un mensaje breve para comunicar el resultado. Su comentario generó atención porque tiempo atrás había asegurado que no planeaba someterse a cambios físicos, aunque entonces sí mencionó una molestia que tenía en una de sus piernas.

Kiara Lozano publicó una foto después de la intervención

La cantante nacida en Rumisapa, en la región San Martín, difundió la imagen desde sus redes sociales. En ella mostró parte de su rostro tras la eliminación del lunar de carne que llevaba sobre la frente.

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El detalle que más resaltó fue la forma en que describió el cambio. “La garrapata ya no está”, escribió la intérprete del “Mix Dina”, una expresión con la que comparó el lunar que hasta hace poco formaba parte de su apariencia.

Kiara Lozano revela cómo luce tras eliminar un lunar de su frente

La imagen también dejó ver que el área intervenida aún presentaba un ligero enrojecimiento. Su publicación no dio mayores detalles, solo se limitó a mostrar el resultado inicial y a compartir una broma con el público que sigue sus actividades musicales y personales en Instagram.

La cantante había dicho que no planeaba realizarse retoques estéticos

Antes de mostrar la imagen de su frente, Lozano había sido consultada sobre la posibilidad de realizarse algún cambio físico, luego de que algunas integrantes de Corazón Serrano se sometieran a intervenciones estéticas.

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En ese momento, la artista afirmó que no tenía previsto hacerse retoques. “Lo único que sí he dicho que incomoda un poco es una bolita de grasa que tengo en la pierna. Es un lipoma, pero me han dicho que no necesita cirugía y que solo con una succión”, explicó.

La vocalista se refirió entonces a un lipoma, una acumulación de tejido graso que, según dijo, le producía cierta incomodidad. También señaló que había recibido información de que no requería una operación para tratar esa zona.

“De repente, en un tiempo quién sabe, pero ahora no”, manifestó al hablar de la posibilidad de realizarse intervenciones en el futuro. Aquellas declaraciones mostraban que no descartaba por completo una decisión posterior, aunque aclaró que no estaba entre sus planes inmediatos.

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Kiara Lozano ganó notoriedad como una de las voces de Corazón Serrano, agrupación con la que interpreta temas de cumbia que acumulan reproducciones en plataformas digitales y convocan a público en sus presentaciones. Su participación en canciones como el “Mix Dina” y su actividad en redes sociales reforzaron su cercanía con los seguidores del grupo.

Kiara Lozano ganó popularidad tras integran Corazón Serrano.