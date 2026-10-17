Metropolitano este 18 de octubre por procesión del Señor de Los Milagros: estaciones cerradas, desvíos y servicios que operarán

Atento a las estaciones del Metropolitano que estarán cerradas este 18 y 19 de octubre. - Crédito Andina

Guardar

¿Irás al Centro de Lima para participar de la Procesión del Señor de los Milagros? ¿O tan solo tendrás que movilizarte ahí este domingo 18 y lunes 19 de octubre? Ten en cuenta los desvíos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), recomienda a los usuarios del transporte público planificar sus viajes con anticipación este domingo 18 y lunes 19 de octubre, fechas en las que se aplicarán desvíos y restricciones vehiculares por el recorrido procesional del Señor de los Milagros en el centro de Lima.

PUBLICIDAD

“Para facilitar el desplazamiento de los pasajeros, se han previsto modificaciones en los recorridos de los servicios de transporte público y puntos de bajada cercanos a la procesión, desde donde los usuarios podrán continuar a pie”, aclara la ATU.

Metropolitano: desvíos por Señor de los Milagros del 18 de octubre. - Crédito Captura de ATU

¿Qué estaciones del Metropolitano estarán cerradas?

Ojo, la ATU ha informado que algunas de las estaciones del Metropolitano estarán cerradas, justamente por los desvíos que se aplicarán por la procesión del Señor de los Milagros.

Estas serán las siguientes estaciones:

Estación Colmena

Estación Jirón de la Unión

Estación Tacna

Estación Castilla.

“La ATU recuerda que los desvíos y cierres viales se ejecutarán según el avance de la procesión y las disposiciones de la Policía Nacional del Perú (PNP). Por ello, recomienda salir con anticipación, respetar las indicaciones del personal de la ATU y de la PNP, y consultar los mapas de desvíos antes de iniciar cada viaje”, informa la entidad.

PUBLICIDAD

Metropolitano: desvíos por Señor de los Milagros del 19 de octubre. - Crédito Captura de ATU

¿Hasta dónde llegará el servicio A?

Dado los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros, el servicio A no tendrá su ruta normal y llegará hasta la Estación Central. “Servicio regular A desviará su recorrido y parará solo en la estación Quilca”, apunta la ATU.

Luego su ruta será la siguiente en el Centro de Lima:

Estación España

Estación Quilca

Estación Dos de Mayo

Estación Caqueta.

¿Dónde se tomará el servicio C?

El servicio regular C recortará su recorrido y solo llegará hasta la estación Central. Por lo demás no se ha modificado sus estaciones.

Pero se debe apuntar que ya no irá por las estaciones Colmena, ni Jirón de la Unión, ni Tacna, ni Castilla, durante estos días. Para ir más allá, los usuarios deberán tomar otro bus.

PUBLICIDAD

El segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros se realizará este domingo 18 de octubre. La imagen partirá a las 6:00 del Santuario de las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, los jirones Ica y de la Unión, hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana, Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

¿Qué estaciones alternativas pueden utilizar los pasajeros?

Según el recorrido del Metropolitano revelado por la ATU para estos días, los usuarios podrán tomar el servicio regular B y bajar en la estación Dos de Mayo, la más cercana al recorrido procesional del domingo 18 de octubre.

También se debe saber que en el Centro de Lima las estaciones habilitadas serán:

Estación Central

Estación España

Estación Quilca

Estación Dos de Mayo

Estación Caqueta.

Las cerradas son:

Estación Colmena

Estación Jirón de la Unión

Estación Tacna

Estación Castilla.

Metropolitano - Paro de transporte

Corredor azul y morado

Por otro lado, sobre el corredor Azul también se detalla la ruta: “Tanto el domingo 18 como el lunes 19, los usuarios podrán bajar en los paraderos habilitados en la avenida Nicolás de Piérola, cerca de la plaza Dos de Mayo, y continuar a pie hacia el recorrido procesional”, aclara la ATU.

PUBLICIDAD

Revisa el mapa en este enlace

Por otro lado, también se aclara sobre el Corredor Morado. Los servicios 404, 405 y 406 modificarán su recorrido a medida que avance la procesión y se restrinja el tránsito en la avenida Abancay, por lo que circularán por la avenida Tacna. Los usuarios podrán acercarse al recorrido desde los paraderos habilitados en esta vía, en la zona próxima al puente Santa Rosa.

Revisa el mapa de los servicios 404, 405 y 406 del domingo 18 en este enlace

Revisa el mapa de los servicio 404, 405 y 406 del lunes 19 en este enlace

El lunes 19 también podrán utilizar el paradero de Washington, cerca de la avenida Miguel Grau, y continuar caminando hacia la procesión.

Por su parte, el servicio 412 limitará su recorrido al distrito del Rímac, con un punto de bajada en la prolongación de la avenida Tacna, cerca de la intersección con la calle Pizarro.

PUBLICIDAD

Revisa el mapa del servicio 412 del domingo 18 en este enlace

Revisa el mapa del servicio 412 del lunes 19 en este enlace