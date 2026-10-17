Perú

¿A qué hora sale el Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre y cuál será su recorrido?

El trayecto de las andas del Cristo Moreno incluirá las principales calles y avenidas del Centro Histórico de Lima

El recorrido del Cristo Moreno reúne cada octubre a miles de fieles que expresan su devoción durante el mes morado - Créditos: Andina.
El recorrido del Cristo Moreno reúne cada octubre a miles de fieles que expresan su devoción durante el mes morado - Créditos: Andina.
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El Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Centro Histórico de Lima este domingo 18 de octubre de 2026, como parte de las celebraciones del mes morado. La segunda salida procesional del Cristo Moreno comprenderá avenidas y jirones del Cercado de Lima, además de una parada en la plaza de Armas para recibir homenajes de diversas instituciones públicas.

La jornada religiosa incluirá una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, antes del inicio del desplazamiento. Las andas avanzarán hacia el corazón de la capital y continuarán por distintas vías hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde permanecerán antes de la siguiente procesión.

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¿A qué hora comienza la procesión?

La segunda salida del Señor de los Milagros está programada para las 6:00 a. m. del domingo 18 de octubre. El punto de partida será el Santuario de las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

Antes de que la imagen salga a las calles, se celebrará una misa de campaña a cargo del cardenal Carlos Castillo. Los fieles podrán congregarse en los alrededores del templo para acompañar el inicio de una de las jornadas centrales de la festividad religiosa.

Esta será la segunda de las cinco salidas procesionales previstas para 2026. La primera se realizó el sábado 3 de octubre, mientras que las siguientes están programadas para el lunes 19 y el miércoles 28 de octubre, además del domingo 1 de noviembre.

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La tradición del Señor de los Milagros se transmite de generación en generación y forma parte de la identidad cultural y religiosa de Lima - Créditos: Andina.
La tradición del Señor de los Milagros se transmite de generación en generación y forma parte de la identidad cultural y religiosa de Lima - Créditos: Andina.

¿Cuál será el recorrido del Señor de los Milagros?

El itinerario del domingo comprenderá diversas vías del centro limeño y sectores próximos a la plaza Mayor. La imagen partirá desde el Santuario de las Nazarenas y avanzará por la siguiente ruta:

  • Avenida Tacna.
  • Jirón Ica.
  • Jirón de la Unión.
  • Plaza Mayor de Lima.
  • Jirón Carabaya.
  • Jirón Ucayali.
  • Avenida Abancay.
  • Jirón Junín.
  • Jirón Huanta.
  • Jirón Áncash.
  • Jirón Maynas.
  • Retorno por el jirón Junín.
  • Iglesia del Carmen, punto final de la jornada.

Durante su paso por la plaza Mayor, el Cristo Moreno recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Más adelante, en la zona del jirón Junín, también está previsto un reconocimiento del Congreso de la República.

La procesión concluirá en la Iglesia del Carmen, donde las andas permanecerán hasta el siguiente recorrido, previsto para el lunes 19 de octubre.

El mes morado convierte las calles del Centro Histórico de Lima en escenarios de fe, recogimiento y fervor popular - Créditos: Andina.
El mes morado convierte las calles del Centro Histórico de Lima en escenarios de fe, recogimiento y fervor popular - Créditos: Andina.

¿Cuánto tiempo durará la procesión?

La organización ha anunciado que la salida comenzará a las 6:00 a. m., pero el itinerario difundido no precisa una hora exacta de culminación. Por ello, no es posible establecer una duración oficial para toda la jornada.

El tiempo necesario para completar el trayecto dependerá del avance de las andas, las pausas previstas para los homenajes y la concentración de fieles en las calles del Centro Histórico. Quienes planeen acompañar la imagen deberán considerar que el desplazamiento abarcará distintos sectores del Cercado de Lima.

Además, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha anunciado cierres progresivos y desvíos vehiculares relacionados con esta actividad religiosa, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de circular por las zonas comprendidas en la ruta.

¿Dónde se podrá seguir el recorrido?

Los fieles podrán acompañar presencialmente la procesión en los puntos incluidos en el itinerario, especialmente en los alrededores del Santuario de las Nazarenas, la Plaza Mayor y el jirón Junín.

Asimismo, Nazarenas TV transmitirá los recorridos procesionales y las actividades religiosas programadas durante octubre. Los interesados podrán consultar sus canales oficiales y las plataformas digitales de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas para conocer las actualizaciones sobre la jornada.

Antes de desplazarse, se aconseja revisar los anuncios de las autoridades municipales y de la organización religiosa, especialmente si se necesita transitar por el Centro Histórico durante las primeras horas del domingo.

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