Magaly Medina retira su apoyo a Deysi Araujo y la acusa de maltrato animal por tener una cabrita en su departamento

Magaly Medina acusa a Deysi Araujo de maltrato animal por tener una cabrita en su departamento

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Magaly Medina cuestionó a Deysi Araujo por tener una cabrita dentro de su departamento y calificó la situación como un posible caso de maltrato animal, luego de ver imágenes en las que el animal tenía las patas amarradas y la boca pintada con labial.

La conductora señaló que esta vez no respaldaría las bromas ni las acciones de la exvedette, a quien en otras ocasiones defendió de las acusaciones de discriminación que formuló contra algunos de sus vecinos de San Isidro. Medina sostuvo que el caso de la cabrita excedía los episodios que la figura televisiva suele difundir en redes sociales.

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“Yo creo que esta vez se pasó de la raya”, afirmó Magaly Medina al comentar el contenido protagonizado por Deysi Araujo. La presentadora consideró que llevar al animal a un espacio cerrado, inmovilizarlo y aplicarle maquillaje merecía un cuestionamiento público.

La periodista recordó que Araujo ya había mostrado cuyes en su vivienda. A su juicio, esa situación generó comentarios y bromas, aunque planteó una diferencia respecto a la presencia de la cabrita en el inmueble.

“Ella, con el fin de provocar a sus vecinos o de llamar la atención, ya había llevado los cuyes, pero los cuyes en algunos países son mascotas”, dijo Medina. La conductora indicó que, pese a sus diferencias con los residentes del edificio, no acompañaría a Araujo en esta ocasión.

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Deysi Araujo desafía a sus vecinos tras ganar juicio y organiza celebración en las áreas comunes. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestionó a Deysi Araujo

El principal cuestionamiento de Magaly Medina se centró en las condiciones en las que, según las imágenes comentadas en televisión, permanecía la cabrita dentro del departamento. La conductora afirmó que el animal tenía las patas sujetas y que Araujo le había pintado la boca.

“Pero esta vez llevó esta cabra a la que somete”, manifestó. “La cabra no es un animal doméstico, es un animal que se cría para comer, para que nos dé su leche, su queso, pero la lleva a su depa y le amarra las patas y le somete, pintándole la boca. La tiene toda amarrada”, agregó.

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Medina usó el término “maltrato animal” para describir lo que observó. También expresó su rechazo a la posibilidad de que la cabrita hubiese sido incorporada a una dinámica destinada a generar reacciones entre los vecinos o en redes sociales.

Durante su comentario, Medina marcó distancia de la postura que había mantenido ante las denuncias de Araujo sobre supuestos actos de discriminación. La figura de ATV señaló que podía comprender algunas de las bromas o provocaciones de la exvedette, pero aseguró que no respaldaría acciones que, desde su perspectiva, afectaran a un animal.

“Nosotros seguimos el tono de tus burlas, de tus bromas, pero en esta vez no te vamos a acompañar”, expresó la periodista. Para Medina, el trato que recibió la cabrita no podía interpretarse como una simple ocurrencia para el entretenimiento.

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“Me parece tortuoso, atentatorio contra ese animal. Me parece un exceso que no vamos a apoyar”, añadió. Con esa frase, la presentadora dejó clara su posición frente a las imágenes y descartó sumarse a las bromas vinculadas al episodio.

El intercambio televisivo volvió a poner a Deysi Araujo en el centro de la conversación por los contenidos que comparte desde su vivienda. En este caso, el foco estuvo en la presencia de la cabrita dentro del departamento y en las condiciones que Medina cuestionó durante su programa.