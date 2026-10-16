Abraham Levy califica a El Niño 2026-2027 como el más importante de la era moderna

La sierra y la selva afrontarían un déficit prolongado de precipitaciones, temperaturas elevadas y mayor riesgo de incendios forestales, mientras que los bajos caudales de los ríos amazónicos podrían persistir hasta finales de 2027 - Créditos: Andina.

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Lluvias intensas en la costa, posibles crecidas de ríos y una prolongada falta de precipitaciones en la sierra y la selva forman parte de los escenarios previstos para los próximos meses en el Perú. Las proyecciones de Ambiental Andina (Ambiand) advierten sobre impactos en la infraestructura y cambios en las condiciones climáticas de distintas regiones.

Durante el encuentro anual del patronato 2026 de la ONG Hombro a Hombro, realizado el 16 de octubre, Abraham Levy, director de Ambiand, calificó el fenómeno El Niño 2026-2027 como el más importante de la era moderna. Según los modelos presentados por el especialista, el calentamiento extremo del mar continuaría hasta enero de 2027 y seguiría siendo significativo hasta el otoño de ese año.

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Lluvias intensas y riesgos para la infraestructura

Ambiand prevé que las precipitaciones se intensifiquen desde noviembre en la costa y la sierra norte. Posteriormente, las lluvias alcanzarían otros valles costeros, con posibles crecidas de ríos entre diciembre y abril. Entre enero y marzo de 2027 se espera un verano muy lluvioso en la costa norte y en los valles que desembocan en el océano Pacífico, tanto en el norte como en el centro del país.

El análisis advierte sobre posibles impactos significativos en la infraestructura, especialmente entre diciembre y marzo. La presentación también contempla precipitaciones anómalas en los valles costeros de Ica y otras localidades situadas desde esa región hacia el norte.

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Las precipitaciones aumentarían a partir de noviembre en la costa y la sierra norte, mientras que entre diciembre y abril podrían registrarse aumentos en el caudal de los ríos y daños en la infraestructura - Créditos: Andina.

Levy explicó que la temperatura superficial del mar influye en la formación de lluvias. Cuando el agua está más caliente, aumenta la disponibilidad de calor y humedad cerca de la superficie, lo que facilita el desarrollo de nubes capaces de producir precipitaciones.

Durante un episodio de El Niño costero, las lluvias pueden formarse a menor altitud que en condiciones habituales, cuando las precipitaciones más intensas se concentran en las zonas altas de la sierra. Esta situación favorece la activación de quebradas secas, las crecidas y los desbordes de ríos. Para 2027, Ambiand considera posible que se registren precipitaciones superiores a los 15 milímetros en la costa, principalmente desde Ica hacia el norte.

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Sequía prolongada en la sierra y la selva

En paralelo, la falta de precipitaciones empieza a notarse en la sierra y la selva, acompañada de temperaturas elevadas. Según el resumen ejecutivo de la exposición, las lluvias ya comenzaron de manera esporádica en el norte del país, mientras que la escasez hídrica en otras regiones genera preocupación.

Estas condiciones favorecen los incendios forestales, que, según la presentación, son provocados en su gran mayoría. Asimismo, la falta de lluvias ya afecta los caudales de los ríos amazónicos y podría mantener sus efectos hasta finales de 2027.

Abraham Levy advierte que los modelos climáticos prevén lluvias anómalas desde octubre en la costa norte y la sierra norte, así como en los valles de la costa central durante el verano, incluidos los que desembocan en la costa de Ica - Créditos: Ambiand.

Levy advirtió que el déficit de precipitaciones podría estar siendo subestimado por los modelos numéricos. Por ello, destacó la importancia de complementar sus resultados con la evaluación de los especialistas y las condiciones observadas.

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La perspectiva de Ambiand coincide con los escenarios del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), aunque ambas fuentes presentan información diferente: la primera analiza posibles impactos, mientras que la entidad oficial proyecta las precipitaciones.

En su exposición, Levy calificó este episodio como el mayor reto para Hombro a Hombro, ante la combinación de lluvias intensas, amenazas para la infraestructura y una sequía cuyos efectos podrían prolongarse durante varios meses.