Perú y Venezuela coordinan expulsiones de ciudadanos venezolanos indocumentados: cómo se ejecutará el plan ‘Vuelta a la patria’

Reportaje periodístico sobre los anuncios del Gobierno peruano en torno a la expulsión de ciudadanos venezolanos indocumentados en coordinación con Venezuela. Además, se informa sobre la presentación realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde se emitió un llamado a evacuar zonas de alto riesgo por el fenómeno El Niño y se detalló la conformación de una comisión ministerial para atender la emergencia en diversas regiones del país.

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La presidenta, Keiko Fujimori, informó que sostuvo una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar la cooperación bilateral en materia migratoria. Según indicó, ambos gobiernos avanzarán en un mecanismo destinado a organizar el retorno y la expulsión de ciudadanos venezolanos que permanezcan en territorio peruano sin documentación regular.

Fujimori señaló que la coordinación incluye el respaldo peruano al programa venezolano “Vuelta a la patria”, una iniciativa orientada al retorno de nacionales venezolanos desde otros países. La mandataria precisó que el esquema estará dirigido principalmente a personas de esa nacionalidad que no cuenten con documentos migratorios vigentes en Perú.

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La presidenta peruana afirmó que los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países ya iniciaron el trabajo técnico para establecer los procedimientos. Los protocolos buscarán definir las condiciones de identificación de las personas, la coordinación consular, la documentación necesaria y la organización de los traslados hacia Venezuela.

Keiko Fujimori informa sobre las coordinaciones con el Gobierno venezolano para organizar el retorno y la expulsión de ciudadanos sin documentación regular en territorio peruano.

Los cancilleres trabajan en protocolos para traslados por vía aérea

“La conversación permitió abordar la cooperación entre nuestros países, el inicio del apoyo al plan Vuelta a la patria y la coordinación de los procesos de expulsión desde Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados”, expresó Fujimori en una publicación en sus redes oficiales.

La mandataria agregó que las autoridades buscan aplicar un mecanismo de retorno por vía aérea bajo parámetros de seguridad y organización. “Los cancilleres ya trabajan en los protocolos para realizar estos traslados de forma ordenada y segura”, sostuvo la jefa de Estado al referirse a las gestiones entre Lima y Caracas.

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Fujimori agradeció, además, la disposición manifestada por el gobierno venezolano para participar en la coordinación. La información difundida por la Presidencia no detalló el número de personas que podrían ser alcanzadas por estas medidas ni precisó una fecha para el inicio de los vuelos.

Keiko Fujimori informa sobre las coordinaciones entre Perú y Venezuela para concretar el retorno por vía aérea de ciudadanos venezolanos sin documentos migratorios vigentes.

El plan estará destinado a venezolanos sin situación migratoria regular

La cooperación anunciada se concentra en ciudadanos venezolanos que no hayan regularizado su permanencia en Perú. Las autoridades deberán determinar, a través de los protocolos en preparación, los criterios administrativos aplicables a cada caso y los procedimientos previos a una eventual salida del país.

El proceso requerirá coordinación entre las instituciones responsables de migraciones, relaciones exteriores, seguridad y transporte. También demandará la intervención de las autoridades venezolanas para verificar la identidad y nacionalidad de las personas incluidas en los traslados, además de emitir los documentos necesarios para su ingreso al país de destino.

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La presidenta no informó si la iniciativa contemplará etapas previas de inscripción voluntaria para quienes quieran acogerse al programa Vuelta a la patria. Tampoco se comunicaron detalles sobre la frecuencia de los vuelos, los aeropuertos que podrían utilizarse ni las entidades que asumirán la logística de los desplazamientos.

Un reporte televisivo informa sobre las coordinaciones para expulsar por vía aérea a ciudadanos venezolanos indocumentados desde Perú.

Fujimori anunció una comisión ministerial ante el fenómeno de El Niño

Durante otra actividad oficial, Fujimori se presentó en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional junto a integrantes de su gabinete para anunciar medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño. La mandataria pidió a las familias que viven en quebradas y en sectores expuestos a deslizamientos, inundaciones u otros eventos asociados a lluvias intensas que adopten medidas de resguardo.

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“Por favor, salgan de ahí en este momento”, expresó la presidenta al dirigirse a los habitantes de las zonas identificadas como de mayor riesgo. También recomendó a las familias mantener preparada una mochila de emergencia con documentos, medicamentos, agua, alimentos no perecederos, ropa y otros artículos necesarios ante una evacuación.

La jefa de Estado sostuvo que la prevención debe comenzar antes de que las precipitaciones provoquen daños en viviendas, vías de comunicación o servicios básicos. En ese sentido, pidió a las autoridades locales mantener contacto con las comunidades ubicadas en zonas vulnerables y comunicar con anticipación cualquier orden de evacuación.

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Keiko Fujimori solicita la evacuación de zonas de alto riesgo desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ante la amenaza del fenómeno de El Niño en Perú.

Los ministros tendrán responsabilidades por regiones afectadas

El Gobierno anunció la creación de una comisión ministerial para atender las emergencias vinculadas con el fenómeno climático. El grupo estará integrado por diferentes ministerios, con responsabilidades asignadas según las regiones que podrían enfrentar mayores efectos por lluvias, desbordes de ríos, huaicos y otros eventos.

La dirigente Keiko Fujimori solicita evacuar las zonas de alto riesgo en Perú ante las posibles emergencias causadas por el fenómeno El Niño.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego tendrá a su cargo La Libertad y Lima. El ministro de Defensa será responsable de las acciones de coordinación en Piura y Tumbes, dos regiones del norte peruano que han registrado afectaciones durante anteriores periodos de lluvias intensas.

Keiko Fujimori solicita a los habitantes de zonas vulnerables evacuar sus viviendas y preparar mochilas de emergencia ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La distribución anunciada también asigna al ministro de Economía la atención de Lima. El Ministerio de Vivienda asumirá el seguimiento de las medidas en Ica y Arequipa, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendrá responsabilidades en Lambayeque. El ministro de Salud se incorporará a la comisión para liderar la respuesta ante las emergencias que se registren en Áncash.

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