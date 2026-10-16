Perú

Tarjeta Lima Pass y del Metropolitano: cómo recargarlas y si puedes usarlas en los corredores

Los pasajeros cuentan con distintas alternativas para pagar sus viajes en Lima Metropolitana. Sin embargo, hay detalles sobre las recargas, las tarifas y la recuperación del saldo que conviene conocer antes de abordar.

Un autobús gris del Metropolitano, un autobús rojo y una mano que sostiene las tarjetas electrónicas Lima Pass y Metropolitano
Los autobuses del sistema de transporte urbano de Lima operan junto a las tarjetas electrónicas de cobro Lima Pass y Metropolitano. (Infobae)
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El Metropolitano y los corredores complementarios son dos de los principales sistemas de transporte público de Lima Metropolitana. A diario, miles de pasajeros utilizan estos servicios para trasladarse a sus centros de trabajo, centros de estudios y otros destinos. Para pagar sus viajes, necesitan contar con una tarjeta del Metropolitano o una Lima Pass, medios de pago electrónicos compatibles que permiten acceder a ambos sistemas.

Las recargas se pueden realizar a través de distintos canales, como estaciones, puntos de venta autorizados y billeteras digitales habilitadas. Conocer dónde realizar estas operaciones, cómo aprovechar los beneficios tarifarios y qué hacer si se pierde la tarjeta permite evitar contratiempos al momento de viajar.

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¿Qué es la tarjeta Lima Pass y en qué buses de la red se puede utilizar?

La tarjeta Lima Pass es un medio de pago electrónico utilizado en los corredores complementarios de Lima Metropolitana. Permite abonar el pasaje sin necesidad de utilizar dinero en efectivo y se emplea en los buses de los corredores Azul, Rojo, Morado y Amarillo, de acuerdo con las condiciones de operación de cada servicio.

Este plástico también puede utilizarse en el Metropolitano, por lo que los pasajeros no necesitan adquirir otra tarjeta únicamente para acceder a ese sistema. La compatibilidad facilita los desplazamientos entre diferentes servicios de transporte público.

Compatibilidad total: usar la tarjeta del Metropolitano para pagar los Corredores

La tarjeta amarilla del Metropolitano también es compatible con los corredores complementarios. Esto significa que los usuarios pueden utilizarla para pagar sus viajes en los buses de los corredores Azul, Rojo, Morado y Amarillo, al igual que pueden emplear la Lima Pass para ingresar al Metropolitano.

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tarjetas gigantes del Metropolitano y Lima Pass
Ya puedes hacer el pago de la tarjeta del Metropolitano con Yape. - Crédito Infobae/Tomás Ezerskii

No obstante, la compatibilidad de las tarjetas no significa que las tarifas sean iguales en todos los servicios. El costo del viaje depende del corredor utilizado y de la categoría tarifaria del pasajero. Por ello, es recomendable consultar las tarifas vigentes antes de viajar.

Dónde recargar la tarjeta Lima Pass en bodegas, farmacias y paraderos

Los usuarios pueden recargar su tarjeta Lima Pass en más de 1.200 puntos de venta externos, entre ellos bodegas, farmacias, ferreterías y tiendas Tambo y OXXO, según información difundida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). También pueden acudir a los puntos de venta autorizados en los principales paraderos de los corredores complementarios o utilizar las taquillas y máquinas de recarga de las estaciones del Metropolitano.

Para ubicar el establecimiento más cercano, la ATU cuenta con un mapa oficial de puntos de venta y recarga. El monto mínimo de recarga presencial indicado para este servicio es de S/ 0,50.

Otra alternativa es realizar la operación desde el celular mediante Yape o Plin. Para ello, el usuario debe seguir estos pasos:

  1. En Yape, ingresar a «Yapear servicios» y buscar «Metropolitano y Corredores – Recarga de Tarjetas». En Plin, seleccionar «Recargar Transporte».
  2. Introducir el número que aparece en la parte posterior de la tarjeta Lima Pass o del Metropolitano.
  3. Elegir el monto y confirmar el pago. Las recargas digitales permiten ingresar montos desde S/ 1 hasta S/ 200 por día, según la información publicada por la ATU.
  4. Esperar aproximadamente entre 10 y 15 minutos antes de activar el saldo.
  5. Si se utiliza el Metropolitano, acercar la tarjeta a uno de los módulos de activación instalados en sus estaciones y terminales. En los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado, colocarla en el validador del bus y comprobar que el saldo se haya actualizado antes de viajar.

La recarga digital no modifica la tarifa del pasaje. Además, el saldo debe activarse dentro del plazo establecido por la ATU, que permite realizar la validación hasta siete días después de la operación. Las activaciones en los módulos del Metropolitano se realizan entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Descuentos en transbordos entre buses del mismo corredor o integrados

Los beneficios tarifarios de los corredores complementarios pueden incluir tarifas diferenciadas para los pasajeros que realizan determinados transbordos. Sin embargo, no todos los cambios de bus generan automáticamente un descuento: su aplicación depende de las rutas involucradas, las condiciones de integración y las reglas tarifarias vigentes.

Antes de realizar un transbordo, se recomienda consultar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) cuáles son las rutas integradas, los plazos establecidos y las condiciones necesarias para acceder a una tarifa promocional. La compatibilidad entre la Lima Pass y la tarjeta del Metropolitano, por sí sola, no garantiza que todos los viajes combinados tengan un costo reducido.

Procedimiento para solicitar el duplicado o rescate de saldo en la tarjeta Lima Pass

En lo que va del año, la ATU incautó 2,503 tarjetas preferenciales del Metropolitano y Lima Pass usadas de manera irregular por estudiantes, escolares y personas con discapacidad. Foto: Agemcia Andina
En lo que va del año, la ATU incautó 2,503 tarjetas preferenciales del Metropolitano y Lima Pass usadas de manera irregular por estudiantes, escolares y personas con discapacidad. Foto: Agemcia Andina

Si un usuario pierde su tarjeta Lima Pass o se la roban, la posibilidad de recuperar el saldo depende de las condiciones del plástico. Las tarjetas personalizadas permiten identificar al titular y facilitan la gestión para bloquear el medio de pago y solicitar la transferencia del dinero disponible a una nueva tarjeta.

El procedimiento consiste en acudir a un canal de atención autorizado de la ATU, solicitar el bloqueo de la tarjeta extraviada y consultar los requisitos para obtener un duplicado o trasladar el saldo. Es importante presentar la documentación que solicite la entidad y seguir sus indicaciones para completar el trámite.

En cambio, si la tarjeta no está personalizada, la recuperación del saldo puede no ser posible, debido a que no se cuenta con un mecanismo para acreditar la titularidad. Por ello, personalizarla constituye una medida preventiva ante una eventual pérdida o robo.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda consultar los canales oficiales de la ATU para confirmar los documentos necesarios, los puntos de atención habilitados y el plazo vigente para recuperar el saldo.

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