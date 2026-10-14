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San Martín vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV del debut ‘santo’ en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Las ‘santas’ iniciarán su camino en el campeonato tras vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Gala Santa, mientras que el conjunto de Pueblo Libre llega después de empatar con Olva Latino en su partido de presentación. Revisa todos los detalles

San Martín hará su debut ante Circolo Sportivo Italiano en la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
San Martín hará su debut ante Circolo Sportivo Italiano en la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: USMP Vóley
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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 está por comenzar y uno de los encuentros de la primera jornada será el que disputen Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano. Ambos equipos se enfrentarán este fin de semana en el Polideportivo Lucha Fuentes, en un duelo que marcará el inicio de una nueva temporada para las ‘santas’ y el conjunto de Pueblo Libre.

La USMP afrontará su debut en la Fase 1 del campeonato con la ilusión de volver a disputar el título nacional, luego de terminar como subcampeón en la edición anterior. Por su parte, Circolo buscará mejorar el séptimo puesto que consiguió en la última campaña y consolidarse como uno de los equipos protagonistas de la competición.

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San Martín vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV del partido

El enfrentamiento entre San Martín y Circolo Sportivo Italiano está programado para este sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El partido está programado para las 19:00 horas de Perú y podrá verse por Latina TV, su página web y su aplicación.

El encuentro será el tercer compromiso de la jornada sabatina, después de los duelos entre Atlético Atenea y Olva Latino, y Universitario de Deportes frente a Deportivo Soan. Estos son todos los detalles:

  • Partido: Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Fecha: sábado 17 de octubre de 2026
  • Hora: 19:00 horas de Perú
  • Escenario: Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador
  • Canal de TV: Latina Televisión
  • Transmisión online: a través de la web y la aplicación de Latina
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

¿Cómo llega Universidad San Martín?

La Universidad San Martín terminó como subcampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, por detrás de Alianza Lima. El conjunto dirigido por Martín Ambrosini buscará dar un paso más en esta edición y volver a disputar las instancias decisivas del campeonato.

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Como parte de su preparación, el club de Santa Anita organizó la ‘Gala Santa’ el sábado 10 de octubre, evento en el que presentaron a su plantel para la nueva temporada y enfrentaron a Gimnasia y Esgrima La Plata, subcampeón de la liga argentina.

El equipo peruano se impuso por 3-0, con parciales de 25-22, 25-17 y 25-23. La presentación también permitió conocer a sus nuevas incorporaciones, entre las que destacan las estadounidenses Emily Zinger, Kari Zumach y Meegan Hart, la dominicana Yanlis Féliz, y la alemana Vanessa Delancy.

Con este resultado, San Martín cerró su presentación pública con una victoria y quedó listo para iniciar su participación en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

El plantel de San Martín para la temporada 2026/27.
El plantel de San Martín para la temporada 2026/27. Crédito: USMP Vóley

¿Cómo llega Circolo Sportivo Italiano?

Circolo Sportivo Italiano culminó en el séptimo puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Para esta nueva campaña, el conjunto de Pueblo Libre intentará mejorar su ubicación y competir por un lugar entre los equipos que avancen a las fases decisivas.

El equipo dirigido por el argentino Marcos Blanco presentó a sus jugadoras durante la ‘Noche Circolense 2026′, realizada el miércoles 7 de octubre. Como parte de la jornada, disputó un encuentro amistoso ante Olva Latino, que terminó con un empate 2-2, debido a que el compromiso fue pactado a cuatro sets.

Entre las incorporaciones nacionales destacan la atacante Coraima Gómez, procedente de Universitario de Deportes, y la colocadora Shiamara Almeida, quienes buscarán aportar experiencia y variantes al equipo. A ellas se suman cuatro refuerzos extranjeros: las argentinas Eugenia Nosach y Julieta Holzmaisters, además de las brasileñas Natália Monteiro y Mariane Casas.

Con este renovado plantel, Circolo apunta a fortalecer su plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Su primer desafío será ante San Martín, un rival que viene de terminar como subcampeón en la temporada anterior y que también buscará comenzar el torneo con una victoria.

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