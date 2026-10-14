San Martín vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV del debut ‘santo’ en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

San Martín hará su debut ante Circolo Sportivo Italiano en la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: USMP Vóley

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 está por comenzar y uno de los encuentros de la primera jornada será el que disputen Universidad San Martín y Circolo Sportivo Italiano. Ambos equipos se enfrentarán este fin de semana en el Polideportivo Lucha Fuentes, en un duelo que marcará el inicio de una nueva temporada para las ‘santas’ y el conjunto de Pueblo Libre.

La USMP afrontará su debut en la Fase 1 del campeonato con la ilusión de volver a disputar el título nacional, luego de terminar como subcampeón en la edición anterior. Por su parte, Circolo buscará mejorar el séptimo puesto que consiguió en la última campaña y consolidarse como uno de los equipos protagonistas de la competición.

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San Martín vs Circolo Sportivo Italiano: día, hora y canal TV del partido

El enfrentamiento entre San Martín y Circolo Sportivo Italiano está programado para este sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El partido está programado para las 19:00 horas de Perú y podrá verse por Latina TV, su página web y su aplicación.

El encuentro será el tercer compromiso de la jornada sabatina, después de los duelos entre Atlético Atenea y Olva Latino, y Universitario de Deportes frente a Deportivo Soan. Estos son todos los detalles:

Partido: Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026

Hora: 19:00 horas de Perú

Escenario: Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador

Canal de TV: Latina Televisión

Transmisión online: a través de la web y la aplicación de Latina

Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

¿Cómo llega Universidad San Martín?

La Universidad San Martín terminó como subcampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, por detrás de Alianza Lima. El conjunto dirigido por Martín Ambrosini buscará dar un paso más en esta edición y volver a disputar las instancias decisivas del campeonato.

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Como parte de su preparación, el club de Santa Anita organizó la ‘Gala Santa’ el sábado 10 de octubre, evento en el que presentaron a su plantel para la nueva temporada y enfrentaron a Gimnasia y Esgrima La Plata, subcampeón de la liga argentina.

El equipo peruano se impuso por 3-0, con parciales de 25-22, 25-17 y 25-23. La presentación también permitió conocer a sus nuevas incorporaciones, entre las que destacan las estadounidenses Emily Zinger, Kari Zumach y Meegan Hart, la dominicana Yanlis Féliz, y la alemana Vanessa Delancy.

Con este resultado, San Martín cerró su presentación pública con una victoria y quedó listo para iniciar su participación en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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El plantel de San Martín para la temporada 2026/27. Crédito: USMP Vóley

¿Cómo llega Circolo Sportivo Italiano?

Circolo Sportivo Italiano culminó en el séptimo puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Para esta nueva campaña, el conjunto de Pueblo Libre intentará mejorar su ubicación y competir por un lugar entre los equipos que avancen a las fases decisivas.

El equipo dirigido por el argentino Marcos Blanco presentó a sus jugadoras durante la ‘Noche Circolense 2026′, realizada el miércoles 7 de octubre. Como parte de la jornada, disputó un encuentro amistoso ante Olva Latino, que terminó con un empate 2-2, debido a que el compromiso fue pactado a cuatro sets.

Entre las incorporaciones nacionales destacan la atacante Coraima Gómez, procedente de Universitario de Deportes, y la colocadora Shiamara Almeida, quienes buscarán aportar experiencia y variantes al equipo. A ellas se suman cuatro refuerzos extranjeros: las argentinas Eugenia Nosach y Julieta Holzmaisters, además de las brasileñas Natália Monteiro y Mariane Casas.

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Con este renovado plantel, Circolo apunta a fortalecer su plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Su primer desafío será ante San Martín, un rival que viene de terminar como subcampeón en la temporada anterior y que también buscará comenzar el torneo con una victoria.