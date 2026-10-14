Keiko Fujimori mantiene preparativos para la visita del papa León XIV a la espera de un comunicado oficial

Keiko Fujimori aseguró que el Gobierno continuará con los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú mientras espera información oficial del Vaticano (Créditos: Canal N)

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que el Gobierno continuará con los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú, pese a la preocupación por su estado de salud tras una intervención quirúrgica. La mandataria indicó que el Ejecutivo esperará los comunicados oficiales del Vaticano antes de considerar posibles modificaciones en el calendario previsto para la llegada del pontífice.

Las declaraciones se realizaron durante la presentación del plan de distribución de materiales educativos para el año escolar 2027, en el distrito limeño de Breña. Durante la actividad, la jefa de Estado se refirió a la situación médica del líder de la Iglesia católica y señaló que millones de peruanos rezan por su pronta recuperación.

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“Quiero enviar mi solidaridad a su santidad el papa León. Nos alegra saber que la operación ha sido bien realizada y él está recuperándose”, manifestó ante los periodistas.

Fujimori reconoció que el diagnóstico generó preocupación y aseguró que permanecerán atentos a las próximas comunicaciones de la Santa Sede para conocer cómo evoluciona el estado del religioso. También consideró que el proceso de recuperación podría extenderse durante varias semanas, incluso más de lo inicialmente previsto.

Fujimori expresó su preocupación por el estado de salud del líder de la Iglesia católica y señaló que millones de peruanos rezan por su pronta mejoría - Créditos: ANDINA/Melina Mejía/AFP.

Keiko Fujimori admite posibles cambios en la visita papal

La presidenta señaló que la recuperación del pontífice podría obligar a revisar la agenda prevista para su desplazamiento al territorio peruano. Por ese motivo, no descartó que las autoridades deban realizar ajustes en el cronograma establecido para recibirlo.

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“Entendemos también que podría haber algún cambio en el calendario de su visita”, declaró la mandataria al referirse a las consecuencias que podría tener el proceso médico en los planes gubernamentales.

Pese a esa posibilidad, Fujimori expresó su expectativa de que el papa consiga restablecerse pronto y pueda cumplir con el viaje programado. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno comprenderá una eventual modificación si las condiciones médicas impiden concretar su llegada.

“Acá lo importante es que su santidad el papa recupere su salud”, remarcó durante su pronunciamiento ante los medios de comunicación.

La jefa de Estado no anunció una nueva fecha ni confirmó cambios específicos en el cronograma. Su declaración se centró en la necesidad de esperar información oficial sobre la evolución médica de León XIV antes de tomar decisiones relacionadas con la visita.

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El Ejecutivo mantendrá las coordinaciones para recibir al pontífice hasta que una comunicación oficial indique la necesidad de modificar los planes- ANDINA/Melina Mejía/AFP.

Gobierno mantendrá los preparativos hasta recibir información oficial

Consultada sobre la planificación del viaje, Fujimori confirmó que el asunto fue abordado durante una reunión del Consejo de Ministros. Según explicó, las coordinaciones continúan y no se ha dispuesto suspender las actividades organizativas previstas para recibir al representante de la Iglesia católica.

La mandataria agregó que las instituciones involucradas deben mantener una actitud positiva frente a la recuperación del pontífice. En ese sentido, sostuvo que los planes seguirán adelante mientras no se comunique una disposición diferente desde el Vaticano.

“Los preparativos, los planes, se van a seguir realizando hasta que recibamos una información que sea distinta a eso”, precisó.

Por el momento, el Ejecutivo mantiene la planificación sin confirmar modificaciones concretas. Cualquier decisión sobre el calendario dependerá de los reportes que se reciban respecto de la salud del líder religioso.

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