Perú

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Apaculpo por peritonitis

La conductora de televisión peruana permanece es una clínica en Acapulco y causa preocupación por sus antecedentes en salud

Dos fotografías de Laura Bozzo: una en un estudio de televisión y otra acostada en una cama de hospital con bata médica
La presentadora Laura Bozzo ingresó de emergencia a un centro médico en Acapulco debido a un cuadro de peritonitis.
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Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco tras presentar complicaciones gastrointestinales que, según reportes locales, incluyen deshidratación grave, parálisis intestinal y un posible cuadro de peritonitis. La conductora peruana, de 75 años, recibe atención médica en el Hospital General de Acapulco, conocido como El Quemado, que integra la red del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar).

La información comenzó a circular la noche del 13 de octubre, luego de que el portal Acapulco Trends difundiera que la presentadora había ingresado de urgencia. El periodista Gil Barrera también señaló que los datos disponibles apuntaban a una posible inflamación del peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal y varios de los órganos que se encuentran en ella.

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De acuerdo con los informes preliminares, Bozzo habría sufrido una obstrucción intestinal que impidió el tránsito normal de líquidos y alimentos. Ese cuadro provocó dolor abdominal, inflamación y una descompensación que exigió atención inmediata.

Captura de pantalla de un mensaje en red social con imágenes de una cama de hospital y una ficha médica a nombre de Laura Cecilia Bozzo
Una publicación en redes sociales difunde la ficha de identificación médica de la conductora Laura Bozzo en un hospital de Acapulco. (X: Acapulco Trends)

El equipo médico evalúa la necesidad de una intervención de urgencia. Entre las alternativas figura la extracción de una parte del intestino afectada, en caso de que los especialistas detecten tejido dañado o riesgos de infección dentro de la cavidad abdominal.

Las próximas horas serán determinantes para establecer la evolución clínica de la presentadora y definir si requiere procedimientos adicionales. Hasta ahora, ni Laura Bozzo ni sus representantes publicaron un comunicado sobre el diagnóstico, la atención recibida o el pronóstico.

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La posible cirugía se complica por sus antecedentes abdominales

La preocupación alrededor de la salud de la conductora también se relaciona con una emergencia que enfrentó en 2016, cuando sufrió una lesión intestinal durante un procedimiento médico en Perú. Aquella situación derivó en un choque séptico y obligó a realizarle tres cirugías correctivas.

Los antecedentes de cirugías abdominales pueden aumentar la complejidad de una eventual operación, debido a la presencia de cicatrices y adherencias en la zona. Sin embargo, no existe información que permita establecer una relación directa entre aquella emergencia y la hospitalización actual.

Laura Bozzo recostada en una cama de hospital sobre almohadas blancas con bata médica y un catéter en el cuello
Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

En las últimas semanas, Bozzo también había enfrentado problemas de columna que limitaron su participación en proyectos de televisión que demandaban actividad física. Pese a ello, el 5 de octubre concedió una entrevista desde su domicilio en Acapulco, donde habló de asuntos personales y de sus planes para los próximos meses, sin referirse a molestias digestivas.

La presentadora había desmentido además versiones previas sobre supuestos internamientos. Sus redes sociales no registran, hasta ahora, publicaciones sobre la situación médica que se conoció este 14 de octubre.

Qué es la peritonitis y por qué requiere atención inmediata

La peritonitis consiste en una inflamación del peritoneo que suele originarse por una infección bacteriana o por una lesión que permite el ingreso de microorganismos al abdomen. Puede aparecer como consecuencia de una perforación intestinal, la ruptura del apéndice, diverticulitis o complicaciones posteriores a cirugías abdominales.

Una obstrucción intestinal puede derivar en perforación si no recibe tratamiento oportuno. En ese escenario, las bacterias y el contenido intestinal pueden extenderse dentro de la cavidad abdominal, con riesgo de infección generalizada.

Entre las consecuencias más graves figuran la sepsis, el choque séptico y la falla de órganos. Por ese motivo, el manejo suele incluir antibióticos, líquidos por vía intravenosa, controles permanentes y cirugía cuando existe perforación, infección extendida o daño intestinal.

La peritonitis es una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre el interior del abdomen y protege gran parte de los órganos alojados en esa cavidad.
Una ilustración médica detalla las zonas afectadas por la peritonitis mediante etiquetas que señalan el peritoneo inflamado en la cavidad abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los informes sobre el estado de Laura Bozzo indican que recibió suero intravenoso para corregir la deshidratación y estabilizar sus signos vitales. La evolución dependerá de los estudios médicos y de la respuesta que presente ante el tratamiento inicial.

La falta de información oficial mantiene bajo reserva los detalles de su cuadro clínico. El Hospital General de Acapulco tampoco difundió datos, debido a las normas de privacidad que protegen a los pacientes.

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