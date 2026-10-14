Alianza Lima quiere repatriar a una ‘joya’ de su cantera para la Liga 1 2027: volante la rompe en un equipo de provincia

El mediocampista ofensivo de 22 años, formado en La Victoria y figura indiscutida del Torneo 2026 con siete goles y cinco asistencias, despertó el interés del club íntimo para el próximo mercado de pases. (FC Cajamarca)

Guardar

El nombre de Mauricio Arrasco circula con fuerza en los pasillos de Matute. El volante ofensivo de 22 años, que salió de las canteras de Alianza Lima sin llegar a consolidarse en el primer equipo, tiene una temporada sobresaliente con FC Cajamarca y ahora el club blanquiazul lo tiene en la mira para reforzar su plantilla de cara al 2027.

Según el programa PBO Campeonísimo la institución victoriana ya tomó nota de su rendimiento y realizó los primeros acercamientos para conocer su situación contractual. No existe todavía una propuesta formal, pero el interés es real y la directiva sigue de cerca su evolución en las últimas fechas del Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

De la cantera al olvido: la historia de un volante que tuvo que irse para crecer

Mauricio Arrasco se formó en las divisiones menores de Alianza Lima, representó a las selecciones peruanas juveniles y llegó a debutar profesionalmente. Sin embargo, la falta de continuidad lo llevó a buscar oportunidades lejos de Matute. (Alianza Lima)

Arrasco no es un nombre nuevo para quienes siguen el fútbol de formación en el Perú. Nacido en 2004, recorrió todas las categorías juveniles del club de La Victoria y se destacó lo suficiente como para integrar las selecciones peruanas Sub-15 y Sub-17. También participó en competencias internacionales de menores, como la Copa Mitad del Mundo Sub-18 en 2022. Ese historial le valió la firma de su primer contrato profesional con Alianza Lima en septiembre de ese mismo año.

Sin embargo, el salto al fútbol adulto no fue sencillo. En 2023 acumuló minutos en pretemporada y tuvo su debut oficial en la Liga 1, pero la continuidad que necesitaba para desarrollarse nunca llegó. La directiva blanquiazul optó por cederlo a Alianza Universidad de Huánuco durante la temporada 2024. Al regresar, la situación no mejoró: el técnico de turno no lo contempló entre sus opciones y el contrato llegó a su fin sin que el volante pudiera demostrar su verdadero nivel en el primer equipo.

PUBLICIDAD

A finales de 2025 quedó en condición de libre. FC Cajamarca, que buscaba sumar talento joven y hambre de revancha, no tardó en llamarlo. El mediocampista aceptó el desafío de mudarse al interior del país y firmó por toda la temporada 2026.

Siete goles y una temporada que cambió su carrera

El volante ofensivo encontró en FC Cajamarca la continuidad que no tuvo en Matute y respondió con números destacados. Sus participaciones en ataque y su regularidad durante la temporada lo colocaron en el radar de dos clubes importantes de la capital. (FC Cajamarca)

Lo que vino después superó las expectativas. Arrasco no solo se ganó un lugar en el once titular del equipo cajamarquino, sino que se convirtió en su jugador más determinante. Con 27 partidos disputados y 1.855 minutos en cancha, acumula siete goles y cinco asistencias, cifras que lo ubican entre los volantes más productivos de la Liga 1 en este ciclo.

PUBLICIDAD

Su perfil combina desequilibrio individual con visión de juego: puede asociarse con los delanteros, llegar al área con o sin balón y generar peligro desde distintas zonas del campo. Esa versatilidad, sumada a su regularidad, llamó la atención de más de un cuerpo técnico en Lima. El periodista Gerson Cuba reveló públicamente que dos clubes capitalinos ya habían tomado contacto con su entorno.

“Ha sido sondeado por dos equipos de la capital, mas no ha habido una oferta formal. Ha tenido comunicación un jugador con dos equipos de la capital y que próximamente se van a enfrentar. Es Mauricio Arrasco, que ha sido contactado por Alianza Lima y Sporting Cristal”, señaló el comunicador en su canal de YouTube.

PUBLICIDAD

Cuba también precisó los alcances reales de esos acercamientos: “No hay una oferta formal, no ha existido tampoco negociaciones, solo lo han sondeado para ver cómo se encuentra. Ambos equipos tuvieron una previa comunicación. Es el inicio, aunque también pueden aparecer otras posibilidades.”

Por qué Alianza Lima quiere recuperar a quien dejó ir

Alianza Lima vuelve a mirar a un futbolista que se formó en sus divisiones menores, pero que no consiguió consolidarse en el primer equipo. La directiva evalúa su evolución en FC Cajamarca antes de definir si avanza por su incorporación para el 2027 (FC Cajamarca)

El caso blanquiazul tiene una particularidad que no pasa inadvertida: el club que hoy busca repatriar a Arrasco es el mismo que no le dio oportunidades cuando las necesitaba. La paradoja es elocuente. El volante tuvo que alejarse de Matute, recorrer el norte del país y demostrar su nivel en una institución de provincia para volver a aparecer en la agenda del equipo que lo formó.

PUBLICIDAD

Según se supo, la directiva del club íntimo sigue con atención el cierre de temporada del mediocampista y evalúa si su incorporación encaja con el proyecto deportivo que se está diseñando para el próximo año. Por el momento, no hay negociaciones en marcha ni cifras sobre la mesa, pero el nombre ya está anotado.

El interés de Sporting Cristal, por su parte, responde a una necesidad concreta: varios de sus volantes ofensivos —entre ellos Cristofer Gonzáles, Cristian Benavente, Gabriel Santana y Yoshimar Yotún— terminan contrato a fin de año y podrían dejar el club si no hay acuerdo de renovación. Esa eventual escasez de variantes en la zona de creación convierte a Arrasco en una opción atractiva y accesible para los celestes.

PUBLICIDAD

El Torneo Clausura 2026 todavía tiene fechas por disputarse y Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán entre sí a fines de octubre. Mientras los dos rivales se preparan para ese choque, en los despachos ya piensan en el mercado de enero. Arrasco, que salió por la puerta de atrás, podría volver por la principal.