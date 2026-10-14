DT de Perú Sub 19 proyecta el crecimiento profesional de sus dirigidas en la Liga Peruana de Vóley: “Lo principal es que maduren”

Marcello Bencardino será el encargado de dirigir a la selección peruana Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV.

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La presencia de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tendrá como objetivo ampliar la competencia de las jugadoras jóvenes antes del Mundial de la categoría. El entrenador brasileño Marcello Bencardino estará al frente del equipo invitado, que reunirá a deportistas Sub 19 y Sub 17 en el campeonato nacional.

El representativo juvenil será uno de los 12 participantes de la temporada y compartirá calendario con los clubes de la máxima categoría. La Federación Peruana de Vóley (FPV) incorporó al plantel para que las seleccionadas tengan minutos de juego frente a rivales con experiencia en el torneo local.

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Bencardino señaló que la competencia supondrá exigencias para sus dirigidas, aunque remarcó que la prioridad será su formación deportiva. “Será una excelente experiencia, con muchos desafíos, pero también una oportunidad para fortalecer el vóley de base peruano”, declaró en diálogo con ‘Dosis de Voleibol’.

El técnico sostuvo que las voleibolistas deberán aprovechar la posibilidad de competir con regularidad. “Lo principal es que maduren y utilicen esta oportunidad que creó la Federación con miras al próximo año”, expresó.

El entrenador del equipo nacional se refirió a la oportunidad de sus dirigidas en el torneo doméstico rumbo al Mundial Sub 19 del 2027. Crédito: Instagram Dosis de Voleibol.

La clasificación de la selección al Mundial Sub 19 de 2027 llevó a la FPV a incluir al combinado en la Liga Peruana de Vóley. El grupo disputará partidos oficiales durante la temporada, que comenzará este sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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¿Cómo se conformará la plantilla de Perú Sub 19?

Bencardino explicó que la relación definitiva de jugadoras dependerá de la disponibilidad de las convocadas. Varias deportistas recién se sumarán a los trabajos, luego de representar a sus clubes en torneos nacionales o participar en el reciente Campeonato Sudamericano.

“El grupo se está reuniendo esta semana. Recién iniciamos los entrenamientos, por lo que evaluaremos con qué deportistas podremos contar en este momento”, indicó el entrenador brasileño.

La convocatoria incluye a 25 jugadoras, entre atletas nacidas en 2012 y un grupo conformado por voleibolistas nacidas en 2010 y 2011. Estas últimas pertenecen a la categoría Sub 17 en la presente temporada y podrían incorporarse al grupo que afrontó el Sudamericano, de acuerdo con las decisiones del comando técnico.

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Pura emoción en la cancha. El equipo peruano de voleibol femenino U19 logra una hazaña inolvidable al vencer a su clásico rival, Brasil. El video captura la euforia de las jugadoras, el cuerpo técnico y la hinchada tras el último punto que les dio la victoria.

El entrenador anticipó que la nómina tendrá variaciones durante el campeonato debido a los compromisos de las seleccionadas con sus clubes. Algunas integrarán delegaciones que viajarán fuera del país, mientras que otras afrontarán competencias locales.

“Cada semana tendremos un equipo distinto y esa es la idea: generar las condiciones para utilizar a todas las jugadoras”, afirmó Bencardino. El técnico precisó que la lista amplia busca responder a esas ausencias y permitir que un mayor número de voleibolistas tenga experiencia en la competencia.

Perú Sub 19 afrontará el torneo sin la obligación de pelear por el título. Su participación apunta a consolidar una base de jugadoras para los retos internacionales de 2027, con el Mundial como principal objetivo de la categoría.

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¿Cuándo debutará Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley?

Perú Sub 19 debutará ante Deportivo Wanka el domingo 18 de octubre, por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El encuentro se disputará desde las 14:15 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá los partidos del torneo por señal abierta, a través del canal 2 y el canal 702 en alta definición. La cobertura también estará disponible en la página web y la aplicación de la televisora.

Asimismo, Infobae Perú acompañará la competencia con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.