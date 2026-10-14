Perú

Miraflores: Fiscalía inició investigación por tocamientos indebidos a deportista en Malecón Cisneros

Las cámaras de seguridad de la zona captaron al hombre que se movilizaba en scooter. El Ministerio Público tomará la declaración de la víctima en cámara Gesell

Fiscalía inició investigación por tocamientos indebidos a deportista en Miraflores.
Fiscalía inició investigación por tocamientos indebidos a deportista en Miraflores.
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La Primera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro inició una investigación preliminar por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de una deportista que denunció una agresión mientras corría por el malecón Cisneros, en Miraflores, la mañana del 11 de octubre.

Según la denuncia, un hombre que se desplazaba en scooter avanzaba en sentido contrario al de la joven. Luego retornó sobre su recorrido, se acercó por detrás y habría realizado tocamientos sin consentimiento. La denunciante registró con su teléfono los instantes posteriores y difundió el video en redes sociales, donde se aprecia al sujeto alejarse del lugar.

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La atleta contó que el hecho ocurrió cuando salió a entrenar a las 5:30. “Me pongo mi short porque me quiero poner mi short, porque tengo calor y voy a correr. Estoy en mi espacio seguro de mi deporte y viene un tipo a hacerme eso”, expresó la joven. Tras la agresión, añadió, el hombre le hizo un gesto de beso volado.

La mujer formalizó la denuncia ante el Departamento de Investigación Criminal de Miraflores con acompañamiento de personal municipal, según la información difundida sobre el caso. Funcionarios de la comuna entregaron a la deportista imágenes de seguridad registradas en la zona, las cuales serán incorporadas a las diligencias para identificar al investigado.

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La secuencia difundida muestra al conductor cerca del lugar por donde la deportista corría. De acuerdo con su versión, el hombre regresó por la misma vía, pasó junto a ella y luego aceleró el scooter. La grabación no permite apreciar con claridad el rostro del denunciado, por lo que los registros de videovigilancia resultarán relevantes para establecer su identidad.

Fiscalía inició investigación por tocamientos indebidos a deportista en Miraflores.
Fiscalía inició investigación por tocamientos indebidos a deportista en Miraflores.

Fiscalía ordenó diligencias y revisará las cámaras del malecón

El fiscal provincial Henry de la Cruz lidera las diligencias urgentes dispuestas por el Ministerio Público. Entre ellas figuran la declaración de la denunciante en cámara Gesell, el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en el malecón Cisneros y la solicitud de medidas de protección ante el Juzgado de Familia correspondiente.

La revisión de las grabaciones permitirá reconstruir el trayecto seguido por el hombre antes y después del presunto ataque. La Municipalidad de Miraflores señaló que existen otras cámaras cerca del punto donde ocurrió el hecho y que la tecnología disponible podría contribuir a su identificación.

“Espero que las cámaras de seguridad de la municipalidad de Miraflores nos permitan hacer el seguimiento de esta persona”, manifestó la deportista.

La joven también cuestionó la reacción del denunciado después de lo ocurrido. “Se cree inmune, que no le va a afectar nada, y me manda un beso volado después de afectarme, después de haberme tocado sin mi consentimiento”, afirmó.

La Fiscalía buscará contrastar esa versión con las imágenes y otros elementos que se incorporen durante la etapa preliminar. La investigación se centra en determinar la identidad del hombre y establecer si existen elementos que acrediten el presunto delito.

Las actuaciones fiscales también permitirán evaluar las medidas de protección solicitadas para la agraviada. La denunciante sostuvo que decidió acudir a las autoridades tras registrar el recorrido del scooter. “No nos podemos sentir vulnerables, pero hay que alzar nuestra voz”, manifestó.

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