Por qué Raúl Ruidíaz no jugará ante Alianza Lima con el Atlético Grau en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Raúl Ruidíaz no estará disponible para el duelo del sábado 17 de octubre ante Alianza Lima por una dolencia lumbar que lo margina de la convocatoria de Gerardo Ameli para la fecha 12 del Torneo Clausura (Atlético Grau)

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Raúl Ruidiaz, delantero de 36 años del Atlético Grau, arrastra molestias en la zona lumbar que le impiden sumarse al viaje a Lima. El comando técnico del conjunto piurano optó por la precaución y descartó su participación en el encuentro del Estadio Alejandro Villanueva, programado para las 20:30 horas del sábado.

La noticia la adelantó el periodista Marcello Merizalde a través de su cuenta de X: “Raúl Ruidíaz es baja en Atlético Grau para enfrentar a Alianza Lima este sábado por dolencias en la zona lumbar”. Con esa confirmación, Ameli pierde una de sus cartas de recambio más experimentadas justo cuando el equipo más las necesita.

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Una ausencia que pesa más allá del once inicial

Aunque perdió protagonismo en el equipo titular de Gerardo Ameli, Raúl Ruidíaz representaba una alternativa experimentada para el ataque de Atlético Grau. Su lesión lumbar obliga al entrenador a buscar otras opciones para afrontar la visita a Matute (Atlético Grau)

Ruidíaz no venía siendo titular en el esquema de Ameli. En lo que va del Torneo Clausura 2026, el atacante acumuló apenas seis presentaciones y 255 minutos en el campo, con tres de esas apariciones como titular. Adrián Fernández le ganó el puesto en el once inicial y la ‘Pulga’ pasó a cumplir un rol secundario desde el banco. Sin embargo, su experiencia y jerarquía lo mantenían como la primera opción de cambio en ataque.

En toda la temporada 2026 —contando ambos torneos— el delantero disputó 25 partidos con la camiseta del cuadro de Piura, convirtió cuatro goles y repartió una asistencia. Contra Alianza Lima en particular, su historial es extenso: se midió ante los blanquiazules en 14 oportunidades a lo largo de su carrera, con saldo positivo de seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, aunque sus números individuales ante ese rival son modestos: dos goles y una asistencia en total.

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El primero llegó el 19 de julio de 2014 en el Torneo Apertura, jugando para Universitario en un triunfo por 1-0; el segundo, el 1 de abril de 2016, fue el tanto que definió una victoria 2-1 en el propio Matute.

Con su baja confirmada, Ameli deberá reorganizar el frente de ataque y buscar alternativas dentro de un plantel que ya venía de no poder quebrar al rival en su último compromiso: el empate sin goles ante Los Chankas en condición de local, por la fecha 11, dejó al equipo piurano con un sabor amargo y con la urgencia de sumar de a tres.

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Lo que está en juego para los ‘Albos’ en La Victoria

Atlético Grau afrontará una visita exigente en Matute con la necesidad de recuperar terreno en el campeonato. El equipo piurano está a diez puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 y necesita sumar para mantener sus aspiraciones. (Atlético Grau)

Atlético Grau no atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura y la visita a Matute llega en un contexto de necesidad. En la tabla acumulada, el equipo se encuentra a 10 puntos de la zona que otorga un cupo para la Copa Sudamericana 2027, lo que convierte cada partido en una final adelantada si quieren mantener viva esa posibilidad de cara a la próxima temporada internacional.

El desafío no es menor: visitar al líder en su estadio, sin su atacante más emblemático y con la obligación de proponer fútbol ofensivo para no resignar puntos. Ameli tendrá que explotar las variantes disponibles en su plantel y replantear la dinámica de su línea delantera para no llegar al Villanueva solo a especular con el resultado.

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Alianza Lima, con hambre de título y sin margen de error

Alianza Lima apunta a conquistar el segundo torneo de la temporada para buscar el campeonato nacional sin necesidad de disputar los play-offs. Por ello, el duelo en Matute representa una oportunidad importante para sumar tres puntos ante un rival que llegará con una baja sensible. (Alianza Lima)

Del otro lado, Pablo Guede ya trabaja en el equipo que saldrá desde el arranque este sábado. Tras la victoria 2-1 sobre Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, los blanquiazules retomaron el camino del triunfo y apuntan a consolidarse en la cima del Clausura.

La meta es clara: ganar el segundo torneo del año para consagrarse campeones nacionales de forma directa y evitar los play-offs. Cualquier tropiezo en casa podría costarles caro en esta etapa del campeonato, por lo que se espera un equipo más vertical y con mayor vocación ofensiva que el que se vio en Cusco.

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El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se disputará el sábado 17 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con inicio a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión estará a cargo de L1 MAX —disponible en DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable— y sus plataformas de streaming: DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.