José Soto reconoce que la “situación es complicada” en CD Moquegua por la amenaza del descenso en Liga 1 2026, pero confía en una reacción inmediata

José Soto asume la responsabilidad de encauzar los problemas de CD Moquegua. - Crédito: Difusión

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CD Moquegua está asomándose a la Liga 2 a falta de seis fechas para el cierre de la temporada regular en la Liga 1 2026. Una mala secuencia en el Torneo Clausura ha empujado al equipo a la franja de descenso. En medio de ese aterrador escenario, se ha decidido echar a Jaime Serna para contratar a José Soto.

A pesar de que ‘Pepe’ lleva más de un lustro alejado de los banquillos, su conocimiento en la máxima categoría nacional y experiencia en situaciones de peligro deportivo ha sido valorado para que llegue a la ‘embestida del sur’.

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‘Pepe’ Soto vuelve a la Liga 1 tras siete años y dirigirá a equipo que lucha por evitar el descenso.

En su conferencia de presentación, Soto fue muy claro con el presente del club: “Sé que la situación es complicada, pero únicamente depende de nosotros”.

“Como lo decía a los muchachos, tenemos la primera final el día domingo. Tenemos que ir a Cajamarca a pelear, a luchar, a traer un buen resultado que nos permita seguir ilusionándonos con la categoría”, destacó José.

Uno de los motivos que hace creer a Soto en la salvación es la conformación del plantel. “Hay jugadores con mucha experiencia. Hicieron un Apertura bastante importante. En el Clausura no nos ha ido bien, es parte del juego. Vamos a ir para adelante, sé que tenemos un gran equipo. Le falta confianza al equipo”, comentó.

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José Soto llega a CD Moquegua con su propio bloque de trabajo. Sus asistentes en la parcela técnica serán Aldo Cavero y Josué Castells, mientras que Carlos Calderón se hará cargo de la preparación física.

CD Moquegua se asoma al descenso tras una mala dinámica en el Clausura 2026. - Crédito: ITEA

CD Moquegua, en grave peligro

La andadura de CD Moquegua en la élite de Perú ha presentado una serie de inconvenientes. Su falta de experiencia en escenarios de primer nivel hizo que se volviera una presa fácil, sobre todo en el Torneo Apertura 2026.

Durante esa primera experiencia pasó demasiados apuros. En las tres jornadas iniciales concatenó derrotas, siendo la más dolorosa la caída contra FBC Melgar, en Arequipa (0-4). El equipo, que por aquel entonces fue liderado por Jaime Serna, ganó por primera vez en la cuarta fecha al superar por mínima diferencia a Deportivo Garcilaso.

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En adelante, CD Moquegua tuvo un ritmo irregular, sobre todo en materia de resultados. Su mejor presentación llegó a inicios de abril cuando, de visita, asaltó el estadio Alberto Gallardo al vencer 1-2 a Sporting Cristal gracias a las anotaciones de Édgar Lastre y Cristian Mejía.

Empezó con un mejor rostro el Torneo Clausura al hilvanar tres igualadas, aunque el quiebre llegó con la revancha favorable para Deportivo Garcilaso. Cerca del final de agosto, la ‘fuerza del sur’ sumó su primer triunfo en el certamen al derrotar, a domicilio, a Sport Huancayo.

CD Moquegua venció a Sporting Cristal en el Apertura 2026. - Crédito: ITEA

Parecía que esa actuación sacudiría a CD Moquegua para agarrar línea ascendente, pero no fue así. Tras ese lance, el equipo se torció de tal manera que concatenó cinco duelos consecutivos a puro revés, lo que llevó a la destitución de Jaime Serna del cargo de entrenador.

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En una medida de emergencia, las autoridades de la institución ficharon a José Soto para que logre evitar el descenso. Actualmente, el conjunto sureño está penúltimo en la clasificación, con grandes chances de perder la categoría en Perú.