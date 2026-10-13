Perú

Autor del ataque homófobo en Miraflores “se encuentra internado y bajo atención psiquiátrica”, informa su familia

El agresor, identificado como Augusto Nava, amenazó de muerte a dos clientes y profirió expresiones homófobas en un McDonald’s del óvalo Gutiérrez

La agresión ocurrió en un restaurante de comida rápida y quedó registrada en vídeos difundidos por uno de los afectados en Instagram

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La familia de Augusto Nava, señalado como el autor del ataque homófobo contra dos clientes de un McDonald’s en el distrito limeño de Miraflores, pidió disculpas este martes a los afectados e informó que el agresor ha sido internado para recibir “atención psiquiátrica” por un episodio maníaco grave asociado a un diagnóstico de trastorno bipolar tipo I.

En un comunicado difundido públicamente y replicado, entre otros, por la periodista Úrsula Castrat, sus familiares expresaron sus disculpas por “el temor y el daño causado” y señalaron que el hombre había permanecido estable durante años con su tratamiento y trabajaba como entrenador deportivo.

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“Es evidente que se trata de una persona que no estaba en sí. (...) En una crisis de esta gravedad pueden alterarse profundamente el juicio y la percepción de la realidad”, indica el pronunciamiento, que añade que el equipo médico evalúa qué pudo desencadenar el episodio.

“Como familia, estamos trabajando junto con su psiquiatra para revisar su tratamiento y establecer el seguimiento necesario para que recupere la estabilidad y reducir el riesgo de nuevas crisis”, avanzaron los familiares.

Miraflores
Sus familiares informaron que Nava fue internado para recibir atención psiquiátrica durante un episodio maníaco grave, asociado —según indicaron— a un diagnóstico de trastorno bipolar tipo I

El episodio quedó registrado en vídeos difundidos en Instagram por uno de los afectados, en uno de los cuales Nava amenaza de muerte a los clientes. “Los mato, y lo peor es que no bromeo”, se le escucha decir antes de afirmar que “la homosexualidad es un pecado” y que las personas homosexuales “irían al infierno si no se arrepienten”.

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En otra grabación, el hombre se define como “homófobo” y pide a las personas homosexuales que no se le acerquen ni lo miren si se lo encuentran. “No los quiero ofender, insultar, nada”, afirma mientras una comensal lo graba y le reclama por sus expresiones.

Las imágenes han generado rechazo en las redes sociales, donde varias figuras públicas, como la actriz y activista trans Javiera Arnillas, el actor Stefano Meier, la cantante Daniela Darcourt, la excongresista Susel Paredes y Jorge Apolaya, integrante del Colectivo Marcha del Orgullo, han repudiado el ataque.

Arcos Dorados, operador de McDonald’s, también condenó los hechos y reafirmó su política de “cero tolerancia” frente a la discriminación, un delito que el Código Penal peruano sanciona con penas de entre dos y tres años de prisión, que pueden llegar a cuatro en casos agravados.

Arcos Dorados, operador de McDonald’s, condenó lo ocurrido, informó que asistió a los clientes y ratificó su política de cero tolerancia frente a la discriminación
Arcos Dorados, operador de McDonald’s, condenó lo ocurrido, informó que asistió a los clientes y ratificó su política de cero tolerancia frente a la discriminación

“Inmediatamente ocurridos los hechos, nuestro equipo contactó a la autoridad competente y brindó asistencia en el lugar a los clientes afectados”, señaló la empresa en un comunicado.

Por su parte, una de las víctimas publicó un mensaje en Instagram en el que advirtió que este tipo de agresiones puede afectar a cualquier persona y pidió no guardar silencio ni permanecer indiferente ante situaciones de discriminación.

“Mañana puedes ser tú, tu hermano, tu amigo, familiar cercano o lejano”, escribió al llamar a la ciudadanía a apoyar a las personas afectadas.

“Lo hacemos por quienes no pudieron, no tuvieron la valentía, ni las evidencias para poder ser escuchados. Juntos somos una comunidad y no hablo de una en específico, todos somos ciudadanos, seres humanos que sentimos y padecemos”, añadió.

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