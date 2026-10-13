Perú

Interseguro enfrenta una alerta por presunta filtración de datos: reportan DNI, información financiera y archivos internos en la dark web

Según el mensaje de la empresa, los datos a los que pudo acceder el tercero no permiten comprometer transacciones ni ejecutar operaciones relacionadas con los seguros

El 13 de octubre de 2026, el grupo de ransomware Direwolf incluyó a la aseguradora peruana en su portal de extorsión de la dark web y afirmó haber obtenido información de la compañía.
El 13 de octubre de 2026, el grupo de ransomware Direwolf incluyó a la aseguradora peruana en su portal de extorsión de la dark web y afirmó haber obtenido información de la compañía.
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La aseguradora peruana Interseguro figura en una alerta de ciberseguridad del 13 de octubre de 2026, luego de que el grupo de ransomware Direwolf presuntamente la incluyera entre sus víctimas en un portal de extorsión de la dark web. El grupo afirma que obtuvo información confidencial de la compañía, aunque el alcance total de la supuesta filtración requiere verificación independiente.

El caso tomó relevancia después de que varios usuarios reportaran la recepción de un correo electrónico atribuido a Interseguro el domingo previo al reporte. En el mensaje, la empresa informó sobre el acceso indebido de un tercero a información de un grupo de clientes y comunicó que activó sus protocolos de respuesta para contener el incidente.

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La alerta difundida sobre el presunto ataque menciona la posible extracción de documentos internos, código fuente, copias de respaldo de bases de datos y registros personales. Sin embargo, los detalles sobre el volumen de información comprometida y la cantidad de personas afectadas corresponden a las afirmaciones atribuidas al grupo de ransomware y no cuentan con una confirmación independiente en la información disponible.

En su comunicación dirigida a los asegurados, Interseguro sostuvo que los datos a los que pudo acceder el tercero no incluyen información que permita comprometer transacciones ni ejecutar operaciones relacionadas con los seguros. La compañía también indicó que las pólizas, las coberturas, la atención de siniestros y el pago de beneficios continúan con normalidad.

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Direwolf atribuye a Interseguro una presunta filtración de 2,5 terabytes

El grupo de ransomware menciona documentos corporativos, respaldos de bases de datos y posibles registros personales entre los archivos presuntamente obtenidos. Interseguro sostiene que el incidente no compromete las transacciones y que las pólizas y los pagos siguen operativos.
El grupo de ransomware menciona documentos corporativos, respaldos de bases de datos y posibles registros personales entre los archivos presuntamente obtenidos. Interseguro sostiene que el incidente no compromete las transacciones y que las pólizas y los pagos siguen operativos.

De acuerdo con la alerta de ciberseguridad difundida el 13 de octubre de 2026, el grupo Direwolf incluyó a Interseguro en su portal de extorsión y afirmó que extrajo aproximadamente 2,5 terabytes de información. La publicación atribuye al supuesto incidente la exposición de archivos internos y registros vinculados con las operaciones de la aseguradora.

Entre las categorías de información que menciona la alerta figuran documentos corporativos, código fuente, respaldos de bases de datos y registros de clientes. También se señala la posible presencia de documentos nacionales de identidad (DNI), información relacionada con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y datos financieros.

La inclusión de una empresa en un portal de este tipo no permite establecer, por sí sola, la autenticidad de todos los archivos ni la magnitud real de una eventual filtración. Por ello, tanto el volumen de 2,5 terabytes como la supuesta exposición de millones de registros deben atribuirse a las afirmaciones difundidas sobre el incidente, mientras no exista una verificación independiente.

La alerta identifica a Interseguro como una organización del sector asegurador peruano y señala que la información presuntamente obtenida figura como publicada. No obstante, los datos proporcionados no precisan qué archivos pudieron ser examinados de forma independiente ni cuántos clientes estarían directamente afectados.

Interseguro comunicó el acceso indebido a información de clientes

La aparición de Interseguro en un portal de extorsión de la dark web coincide con un correo enviado a clientes sobre un acceso no autorizado. La empresa no precisó cuántas personas fueron afectadas ni qué categorías específicas de datos estuvieron involucradas.
La aparición de Interseguro en un portal de extorsión de la dark web coincide con un correo enviado a clientes sobre un acceso no autorizado. La empresa no precisó cuántas personas fueron afectadas ni qué categorías específicas de datos estuvieron involucradas.

En el correo electrónico que varios usuarios reportaron haber recibido el domingo, la empresa reconoció que un tercero no autorizado accedió de manera indebida a información de un grupo de clientes.

El comunicado atribuido a Interseguro señala: “Tras activar nuestros protocolos de respuesta, de forma inmediata, contenimos el incidente”. La compañía también indicó que ejecuta acciones para reforzar sus controles de seguridad y reducir posibles consecuencias del acceso.

Respecto de los datos personales, la aseguradora advirtió que entre la información a la que pudo acceder el tercero podrían encontrarse algunos datos de los destinatarios del mensaje. Sin embargo, aseguró que esos datos no incluyen elementos que permitan comprometer transacciones ni realizar operaciones vinculadas con sus seguros.

La comunicación no detalla qué categorías específicas de datos personales estuvieron involucradas en el incidente reconocido por la empresa, ni establece una cifra de clientes afectados. Tampoco confirma en el texto proporcionado que la información mencionada por Direwolf corresponda íntegramente a los datos a los que se refiere el correo enviado a los asegurados.

La empresa sostiene que las pólizas y los pagos siguen operativos

Interseguro afirmó en su mensaje que el incidente no afectó las pólizas ni las coberturas de sus clientes. Asimismo, indicó que la atención de siniestros y el pago de beneficios operan con normalidad.

La aseguradora ofreció disculpas por lo sucedido y señaló que mantendría informados a sus clientes. Para las consultas relacionadas con el comunicado, indicó el correo electrónico servicio@interseguro.com.pe y solicitó que los usuarios incluyan su documento de identidad.

El mensaje no precisa qué medidas adicionales de seguridad se aplicaron, qué sistemas estuvieron involucrados ni si se solicitó una investigación externa. Tampoco proporciona información sobre una eventual notificación a las autoridades competentes.

La comunicación de Interseguro constituye un reconocimiento de acceso no autorizado a información de un grupo de clientes. Sin embargo, no confirma por sí misma las afirmaciones de Direwolf sobre la extracción de 2,5 terabytes ni la presunta publicación de millones de registros.

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