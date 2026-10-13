Pablo Guede será citado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 tras sus cuestionamientos al VAR en Alianza Lima vs Cusco FC

El organismo máximo en materia disciplinaria del fútbol peruano ya tiene en su poder las palabras del DT blanquiazul y avanza hacia una sanción que lo dejaría fuera de la cancha por varias jornadas.

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La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 prepara la citación formal de Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, tras los cuestionamientos que el entrenador argentino dirigió al VAR en conferencia de prensa después del partido ante Cusco FC según dio a conocer radio Exitosa.

El organismo también llamará a Miguel Rondelli, su par en Melgar, por declaraciones similares luego del empate frente a Universitario de Deportes. Aunque ambos tendrán la posibilidad de presentar sus descargos, las perspectivas de uno y otro difieren: mientras que Rondelli podría encontrar un resquicio reglamentario para eludir una pena, Guede enfrenta un panorama más adverso y todo indica que recibirá una suspensión de varios partidos.

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La chispa que encendió la polémica

El técnico argentino habló del triunfo de su equipo en Cusco y criticó el accionar del VAR. (Video: L1 MAX)

El detonante fue la anulación del gol de Kevin Quevedo por posición adelantada en el cotejo entre Alianza Lima y Cusco FC. Guede no ocultó su malestar ante los medios y fue directo: cuestionó la resolución del videoarbitraje y sostuvo que ese tipo de fallos recaen sistemáticamente sobre su equipo. Sus palabras trascendieron el partido puntual y se convirtieron en una declaración de principios.

“Todas las decisiones del VAR son en contra nuestra. Puedo entender que no quieren que seamos campeones, que quieran que haya una final, pero no busquen donde no hay. Estamos tranquilos, haciendo nuestro trabajo y lo que pasó acá deja mucho que desear sobre el VAR. Lo de hoy fue increíble. Van a tener que hacer más, porque estamos vivos”, afirmó el técnico blanquiazul.

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Antes de referirse al VAR, Guede ya había encendido la mecha al manifestar públicamente su respaldo a Rondelli, cuya conferencia de prensa tras el empate 2-2 ante Universitario había generado un revuelo considerable. El entrenador de Alianza Lima consideró que las palabras de su compatriota habían sido tergiversadas por los medios.

“Después de lo de hoy, ¡ya basta! Después de lo de ayer, ¡ya basta! Por eso me solidaricé con el entrenador de Melgar. Dejen que el fútbol ponga a cada uno en su lugar y listo”, expresó.

El respaldo a Rondelli no fue improvisado. Antes del duelo ante Cusco FC, Guede ya había hablado con L1MAX sobre la situación del técnico del Dominó y fue enfático en su defensa. “Esto es fútbol. Me gustaría solidarizarme con el entrenador de Melgar, porque lo de ayer fue súper injusto, lo que pasó después de la rueda de prensa, de que manipulen así la información”, señaló. Y agregó: “Él salió y dijo unas cosas con mucha claridad. Y en cuanto terminó la rueda de prensa le dieron vuelta a todo. Y eso no está bueno”.

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Guede también salió a defender el rendimiento del equipo arequipeño frente a Universitario, que llegó a ganar 2-0 antes de que Alex Valera igualara el marcador con un doblete. “Ninguno dijo que Melgar le pegó un paseo a la ‘U’, como fue realmente. Ninguno dijo que había que ir a revisar la jugada esa”, apuntó.

Qué dijo Rondelli y por qué podría salvarse

El técnico argentino explotó contra el arbitraje por el empate del 'dominó' ante los 'cremas' en el estadio Monumental de Ate. (Video: L1 MAX)

El técnico de Melgar centró sus reproches en la acción previa al segundo tanto de Universitario, donde Edison Flores habría cometido una falta sobre Matías Lazo antes de asistir a Valera. El árbitro Bruno Pérez dejó seguir el juego y el VAR no intervino. Para Rondelli, esa omisión fue determinante.

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“Es evidente que en el segundo gol hay un foul claro a Matías Lazo”, sostuvo el entrenador. Y añadió: “Si esa jugada hubiese sido en cualquiera de las áreas, cobraba penal”.

El estratega también cuestionó un criterio que, a su juicio, se aplicó de forma desigual a lo largo del partido. “Cuando el partido se puso 14 contra 11, ya es más difícil jugar”, afirmó, en referencia a las decisiones arbitrales que, según él, comenzaron a condicionar la competencia. Rondelli aclaró que no pedía favores: “Acá no me tiene que cobrar un penal o me tienen que expulsar un jugador para favorecer a un equipo. Si me empezás a cobrar todas las chiquitas para el otro lado...”.

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Pese a la dureza de sus palabras, la Comisión Disciplinaria detectó un vacío reglamentario vinculado a sus declaraciones sobre la diferencia numérica en el campo, lo que le abriría una vía de defensa. Según la información de Exitosa, no está garantizado que reciba una sanción.

Guede, sin margen para eludir la pena

Alianza Lima podría afrontar un tramo decisivo de la temporada sin Pablo Guede en el banquillo. El entrenador argentino deberá responder por sus declaraciones contra el VAR, mientras crece la posibilidad de una sanción que no sería leve. (Alianza Lima)

El escenario para el entrenador de Alianza Lima es distinto. Desde el organismo disciplinario consideran que sus declaraciones no dejan espacio para la defensa, aunque de todas formas le otorgarán la posibilidad de exponer sus argumentos, tal como establece el procedimiento. “Van a citar a ambos técnicos y lo que sí tienen casi seguro es que Pablo Guede va a ser sancionado. No ven por dónde se pueda defender lo dicho. Igual van a darle el beneficio de defenderse, es parte del proceso”, informó Exitosa.

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La misma fuente precisó que la suspensión no sería menor: “Guede sí sería sancionado y no serían pocas fechas”. El técnico argentino, que antes del partido ante Cusco FC había reconocido que Alianza Lima “no es el mismo del primer torneo”, enfrenta ahora la posibilidad de ver los partidos desde las tribunas en un tramo decisivo de la temporada.

“Seguimos trabajando y, como dicen en Chile, en Colo Colo: ‘de atrás pica el indio’”, había dicho, con una frase que ahora cobra otro matiz ante la inminente resolución disciplinaria.