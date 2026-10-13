La dura definición que tuvo Wilmer Aguirre sobre Guillermo ‘Chicho’ Salas: “No fue leal para mí”

El exdelantero de Alianza Lima acusa al actual técnico de Universidad San Martín de no ser leal tras frustrarse su continuidad para la temporada 2023 y confirma que aún no dialogan (YouTube / Enfocados)

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Wilmer Aguirre no necesitó más que una palabra para describir al técnico Guillermo ‘Chicho’ Salas: “Examigo”. El exdelantero blanquiazul, uno de los jugadores más identificados con Alianza Lima en la última década, dejó en claro durante su participación en el programa Enfocados que la relación con el entrenador quedó fracturada tras su última etapa en el club victoriano, en 2022, y que hasta la fecha no ha habido ningún acercamiento entre ambos.

La palabra que lo dice todo

Wilmer Aguirre recordó el episodio que marcó el final de su etapa en Alianza Lima y explicó por qué se sintió decepcionado de Guillermo Salas. El exdelantero aseguró que una promesa incumplida quebró la confianza entre ambos. (YouTube / Enfocados)

El momento se produjo cuando los conductores Roberto Guizasola y Jefferson Farfán pidieron al ‘Zorrito’ que definiera al actual técnico de la Universidad San Martín con un único término. Sin titubeos, Aguirre respondió: “Examigo”. La reacción en el estudio fue inmediata. Farfán exclamó con sorpresa, y tanto él como Guizasola insistieron en conocer el motivo detrás de esa definición tan contundente.

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“Examigo. Por todo lo que hizo, no fue leal para mí”, respondió el exfutbolista ante las repreguntas de los conductores, en un intercambio que también contó con la presencia de Junior Viza y Rinaldo Cruzado, dos canteranos del cuadro blanquiazul.

La respuesta no fue casual ni improvisada. Aguirre ya había señalado en ocasiones anteriores que ‘Chicho’ Salas fue el responsable directo de que no continuara en el plantel aliancista para la temporada 2023. Según el propio exdelantero, el entonces entrenador le había dado su palabra de que seguiría en el club, pero esa promesa no se cumplió. Ese episodio marcó el quiebre definitivo entre dos personas que habían compartido vestuario como futbolistas en el mismo equipo.

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Sin conversación pendiente, pero con la puerta abierta

El distanciamiento entre Wilmer Aguirre y Guillermo Salas continúa sin resolverse, aunque existe disposición para dialogar. El exjugador de Alianza Lima aseguró que estaría dispuesto a reunirse con el técnico para hablar sobre lo ocurrido (Alianza Lima)

Más allá de la contundencia de sus palabras, Aguirre dejó una señal que podría interpretarse como un gesto de apertura. Cuando Guizasola le preguntó si existía alguna posibilidad de retomar el diálogo con Salas, el exdelantero no cerró esa puerta.

“No me he sentado a hablar con él, no se ha dado la oportunidad y si algún día podemos sentarnos y conversar, de repente aclarar muchas cosas. De mi parte sí”, afirmó Aguirre, en un tono que combinó la firmeza del reclamo con una disposición genuina a resolver el conflicto en privado.

El exjugador subrayó que el problema no radica en una negativa de su parte, sino en que las circunstancias no han generado el espacio para ese encuentro. No hubo llamadas, no hubo reuniones y no hubo mediaciones. El tiempo transcurrido desde su salida del club no alcanzó para tender ningún puente entre ambos.

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Seis títulos y una salida amarga

La historia de Wilmer Aguirre con Alianza Lima estuvo marcada por campeonatos y momentos inolvidables, pero su último capítulo tuvo un desenlace amargo. El 'Zorrito' sostiene que la decisión sobre su continuidad deterioró su amistad con Salas (Alianza Lima)

La trayectoria de Wilmer Aguirre en Alianza Lima estuvo marcada por los logros colectivos. A lo largo de sus distintos ciclos en el club, el delantero acumuló seis campeonatos con la camiseta blanquiazul, lo que lo convirtió en una de las figuras más queridas por la hinchada victoriana. Su nombre quedó ligado a algunas de las épocas más exitosas del conjunto de La Victoria en el fútbol peruano.

Sin embargo, el final de su historia con el club no estuvo a la altura de ese legado. La temporada 2022 cerró con la no renovación de su contrato, una decisión que, según Aguirre, estuvo directamente vinculada a Salas. El hecho de que el técnico no cumpliera con lo prometido fue, para el exdelantero, una traición que transformó una amistad en algo que hoy define con ese prefijo que lo cambia todo: “ex”.

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Aguirre y Salas también se cruzaron como compañeros dentro del campo durante sus años como futbolistas activos en Alianza Lima, lo que hace que el distanciamiento tenga una carga adicional. No se trata de la ruptura entre un jugador y un técnico cualquiera, sino entre dos personas que compartieron años de vestuario, de convivencia y de victorias.

La participación de Aguirre en Enfocados, el programa conducido por Farfán y Guizasola, dejó una imagen clara: el ‘Zorrito’ no guarda rencor de manera explícita, pero tampoco está dispuesto a minimizar lo que vivió. La palabra “examigo” resume con precisión quirúrgica el estado de una relación que, al menos por ahora, permanece sin resolver.

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